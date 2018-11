Energie „Für uns wird es bei Strom und Gas jährlich 100 Euro teurer“

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Ich bin da recht genau“, sagt Helmut Mecherlein aus Schwäbisch Hall. Daher hat er die beiden Briefe, die in den letzten Wochen alle Kunden der Stadtwerke Schwäbisch Hall erhalten haben, eingehend studiert.

„Für uns wird es bei Strom und Gas jährlich 100 Euro teurer“, hat er ausgerechnet. „Wir sind extrem sparsam“, betont er. Auf dem Dach sorge eine Solarthermie­anlage für warmes Wasser in der Dusche und der Heizung.

Gas sei in Bezug auf die Energiemenge viermal günstiger als Strom. Daher lohne sich der Einbau eines Reglers, der in Spül- und Waschmaschine heißes statt kaltes Wasser einleitet. Umso mehr ärgert sich Mecherlein, dass trotz der Sparbemühungen ab 1. Januar 2019 alles „so viel teurer wird“.

Diplom-Ingenieur Thomas Deeg leitet bei den Stadtwerken Schwäbisch Hall die Abteilung Energiehandel. Er schreibt in einer Mitteilung: „Die Verbrauchspreise für Strom steigen brutto um 1,26 Cent pro Kilowattstunde, die für Erdgas brutto um 0,71 Cent pro Kilowattstunde. Die jährlichen Grundpreise bleiben konstant.“ Wie viel das pro Haushalt am Ende in Euro und Cent ausmacht, hängt vom Tarif und der Verbrauchsmenge ab.

Die Änderung beim Strom bedeutet für einen durchschnittlichen Haushalt (vier Personen) eine Kostensteigerung von rund 3,50 Euro pro Monat. Das Erdgas wird für die Beispielfamilie, die im Einfamilienhaus lebt, um 8,80 Euro teurer. Das hört sich zunächst nach wenig an. Doch aufs Jahr gerechnet sind das 145,20 Euro mehr, die den Privathaushalt belasten.

Höhere Beschaffungspreise

Doch warum ist diese Steigerung nötig? „Seit Mitte des Jahres 2017 steigen die Strompreise“, berichtet Deeg, der den Einkauf im Blick hat. Ein Grund: Der Preis für CO 2 -Zertifikate, mit denen der Ausstoß an Klimagas reduziert werden sollte, hätte sich erhöht. Zudem seien die Netzentgelte gestiegen. Das sind die Kosten, die jeder Stromanbieter bezahlen muss, damit er den Saft zu den Kunden leiten kann. Die Umlage für die erneuerbare Energie und weitere Komponenten im Strompreis seien nur um 0,1 Cent gesunken. Beim Gaspreis sei das ähnlich. Der Beschaffungspreis steigt. Deeg betont, dass der Gastarif für die Kunden in Schwäbisch Hall zuletzt mehrfach gesenkt wurde und man sich ab 1. Januar wieder auf dem Niveau von vor drei Jahren bewege.

Was tun? Wer auf sogenannte Verbraucherportale im Internet klickt, scheint erstaunlich gute Verträge abschließen zu können. Ein Bonus von über 400 Euro lockt in einem Beispielfall.

„Diese Portale sind mit Vorsicht zu genießen“, warnt Matthias Bauer von der Verbraucher­zentrale in Stuttgart. „Manchmal sind die Anbieter, die mit dem besten Preis ganz oben stehen, auch im Beschwerde-Ranking auf Platz 1.“

Wer sich auf einen Wechsel einlassen wolle, solle zuvor seinen Verbrauch kennen und bei mehreren Internetportalen einen Vergleich ziehen. Bauer: „Den Wechselbonus gibt es nur einmal.“ Wer es dann verpasse, nach einem Jahr zu kündigen, für den werde es teuer. „Unsere Recherchen haben ergeben, dass im zweiten Jahr die Preise saumäßig hochgehen.“Wer Wert darauf lege, dass der Stromanbieter per Post, E-Mail oder sogar in einem Kundencenter für ihn erreichbar ist, müsse beim städtischen Anbieter bleiben.

Der Verbraucherschützer hat beobachtet: „Derzeit läuft eine breite Erhöhungsoffensive.“ Die betreffe so gut wie alle Anbieter. Verbraucherschützer Bauer sagt: „Sogar die Stromrebellen aus Schönau erhöhen den Preis.“