Gleichstellung „Frauen, ihr müsst alle wählen!“

Schwäbisch Hall / Von Monika Everling

Lieder und Couplets von der Haller Revuetheatergruppe „Die Achtlosen“, geschichtliche Daten und zum Teil sehr erheiternde Zitate: Das ist die unterhaltsame Mischung, mit der vier Organisationen in der Haller Hospitalkirche daran erinnern, dass vor 100 Jahren zum ersten Mal eine Frau an ein deutsches Parlament sprach. Marie Juchacz hielt ihre Rede am 19. Februar 1919 vor der Deutschen Nationalversammlung in Weimar. Was hat sich seither getan in Sachen Frauenwahlrecht, Gleichstellung und Familienpolitik, und was sollte sich noch ändern, fragen sich die Veranstalterinnen um Annette Sawade (SPD). Etwa 80 Besucher lassen sich amüsieren und zum Nachdenken anregen. Der Männeranteil unter ihnen entspricht etwa dem Frauenanteil im Deutschen Bundestag, es sind also mehr als doppelt so viele Frauen da wie Männer.

„Die Achtlosen“ singen „Raus mit den Männern aus dem Reichstag, wir machen draus ein Frauenhaus“, „Empört euch!“ und ähnliche Lieder. Marlene Wollmann begleitet Margarete Friz, Walter Wollmann, Hans-Werner Schmidt, Hilde Stadelmaier, Esmée Water und Inge Difflipp am E-Piano.

Annette Sawade beginnt ihren geschichtlichen Abriss bei der französischen Revolution: Dort seien die Grundlagen für die Gleichstellung der Geschlechter gelegt worden, auch wenn der Slogan „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ die Schwestern nicht ausdrücklich erwähnt. Sawade berichtet, dass das Leben der ersten Frau, die 1791 ein Frauenwahlrecht forderte, zwei Jahre später unter der Guillotine endete. Erst 100 Jahre später, nämlich 1893, gab es in Deutschland das erste Mädchengymnasium, das 1899 gerade mal vier Abiturientinnen hervorbrachte. Ein zeitgenössischer Zeitungsartikel wird zitiert, in dem der Autor voller Verwunderung darüber ist, dass die jungen Frauen gar nicht überfordert waren. Und knapp 20 Jahre später, nämlich 1918, erhalten die Frauen in Deutschland das Wahlrecht. „Deutsche Frauen! Ihr müsst alle wählen, nicht nur die längst geschulten Frauen der Sozialdemokratie, sondern auch die Frauen aller bürgerlicher Parteien müssen wählen, wenn wir den gesamten Volkswillen verwirklichen wollen“, lautete damals ein Appell, den Sawade im Archiv des Hohenlohekreises gefunden hat. Der Erste Weltkrieg war gerade vorbei, und es gab den Gedanken, dass die Frauen die Welt von der Gewalt zur Gerechtigkeit führen könnten.

300 Frauen kandidierten für den Reichstag, 37 wurden gewählt. 19 davon gehörten der SPD an. Die Deutsche Nationalversammlung, wie sie zunächst hieß, hatte einen Frauenanteil von 8,7 Prozent – im Bundestag sind es heute gut 30 Prozent. Der „Kocherbote“ schrieb damals, die Frauen konnten an der Wahl teilnehmen, „ohne sich sonderlich bemüht zu haben“.

Auszüge aus der ersten Rede einer Frau in der Nationalversammlung werden in Hall von Stefanie Paul vorgelesen, die sich dazu ein historisches Gewand samt Hut angelegt hat. Weitere Zitate von historischen und zeitgenössischen Persönlichkeiten werden von Mitwirkenden und Besuchern vorgelesen. So von Schiller, der meinte: „Wenn du nicht Mutter wirst, bist du keine richtige Frau.“ Oder ein Satz, den der polnische Europaabgeordnete Janusz Korwin-Mikke im März 2017 gesagt hat: „Natürlich müssen Frauen weniger verdienen als Männer, denn Frauen sind schwächer, sie sind kleiner und sie sind weniger intelligent.“ Es folgen viele Jahreszahlen und Gesetzestexte sowie Erfahrungsberichte.

Das Fazit der Veranstalterinnen: Es tut sich was in Sachen Gleichstellung, aber gleich verteilt sind die Chancen für Männer und Frauen noch lange nicht.