Kirchberg Landfrauen wollen Frauen fördern

Kirchberg / Ute Schäfer

Beim Treffen der Landfrauen aus dem Landkreis in Lendsiedel sprachen sich diese für Frauenquoten aus.

Es ist noch gar nicht so lange selbstverständlich, dass Frauen überhaupt wählen dürfen – in Deutschland sind es gerade mal 100 Jahre. Das allgemeine Wahlrecht für Frauen gilt seit 1918. „Das war und ist nicht selbstverständlich“, sagt Politikwissenschaftlerin Katja Vonhoff, die beim Europatag der Landfrauen am Samstag in Lendsiedel zum Thema referiert. „In der Schweiz wurde das Wahlrecht für Frauen im letzten Kanton erst 1990 umgesetzt. 1990! Das muss man sich mal vorstellen.“

In Deutschland brauchte es die Novemberrevolution 1918, um das Frauenwahlrecht einzuführen – wobei das Wahlrecht zuvor nicht nur am Geschlecht hing, sondern auch an Stand und Einkommen. „Von der Einführung des allgemeinen Wahlrechts profitierten also auch die Männer.“ Allerdings: Das Wahlrecht für alle führte noch lange nicht zur gleichberechtigten Teilhabe.

In der DDR war alles anders

In diesem Zusammenhang ist interessant, wo Katja Vonhoff aufgewachsen ist, nämlich in Thüringen, in der ehemaligen DDR. „Ich wurde in einer Gesellschaft groß, in der Mütter ganz automatisch berufstätig waren.“ Eine marxistische Gesellschaft fordere den Zugang aller Menschen (und eben auch der Frauen) zur Bildung, was Frauen in die technischen Berufe brachte und zu den Produktionsmitteln, sprich zur Arbeit. Vonhoff: „Das heißt, alle arbeiteten – was sich vom Grundsatz her komplett von der westdeutschen Realität unterschied.“ Für die DDR bedeutete das eine flächendeckende Kinderbetreuung. „Klar: Wir hatten keine Demokratie. Aber die Gleichstellung war von der Gesetzeslage her realisiert.“

Vor allem in den Wendejahren gab es die Angst, dass das konservative Frauenbild aus der BRD übernommen werden und die Ostfrauen nun auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt werden könnten. Denn es sei erschreckend, so die Politikwissenschaftlerin, dass „im Westen“ der Gehorsamsparagraf erst 1957 aus den Gesetzeswerken verschwand. Der Begriff „eheliche Pflichten“ spricht hier Bände. Überhaupt: „Erst seit 1977 durfte ein Mann einer Frau nicht mehr verbieten, zu arbeiten.“

Wozu das geführt hat, ist deutlich zu erkennen: Noch immer sind Aufsichtsräte, Ministerien, Regierungen überwiegend männlich besetzt. Dies hat natürlich auch damit zu tun, dass die traditionellen Entscheidungsstrukturen von Männern etabliert wurden. „Welche Frau mit Kindern geht denn nach der Sitzung noch ein Bier trinken? Selbst wenn sie weiß, dass die wirklichen Entscheidungen dort fallen?“, fragte etwa Evelyne Gebhardt, hiesige Europaabgeordnete der SPD. Trotzdem: „Das Wahlrecht ist entscheidend. Wenn es eine Quote gibt, bekommen Frauen auch eine Chance.“ Allerdings sagte ihre Kollegin von der CDU, Europaabgeordnete Dr. Ingeborg Gräßle: „Es nützt alles nichts, wenn wir vor Ort keine Kandidatinnen haben.“ Dennoch befürwortet sie die Quote, ihre „Truppe“ dagegen nicht. Umso wichtiger sei dies: „Frauen müssen Frauen wählen.“

In Bayern sieht’s düster aus

Was freilich nicht immer passiert, denn das zeigen die Zahlen: Mitglieder der Parlamente sind bestenfalls zu einem Drittel weiblich – bei 50 Prozent Anteil an der Bevölkerung. Ähnlich düster sieht es in den Kabinetten und Ministerien aus. „Im Innenministerium unter Seehofer ist die Lage besonders prekär. Denn dort gibt es keine einzige Frau im Führungsteam“, so Referentin Katja Vonhoff.

Braucht es also Frauennetzwerke, um Frauen zu fördern, fragte die Moderatorin der Veranstaltung, Susanne Kraiß, die Europabeauftragte des Landkreises Schwäbisch Hall. Ein klares Jein war die Antwort der beiden Abgeordneten. Während Gebhardt sagte, sie hätte es „ohne Netzwerke nie geschafft. Deshalb komme ich auch so gern zu Frauenveranstaltungen wie dieser. Sie geben mir Kraft“, gab Ingeborg Gräßle zu bedenken: „Wo führt es hin, wenn Frauen ihre Netzwerke pflegen und in den Männernetzwerken untergehen?“ Deshalb sei es wichtig, alle Mandatsträger, Frauen wie Männer, immer wieder zu fragen: „Was habt ihr für Frauen getan?“ „Dann macht es vielleicht irgendwann einmal ,Klick‘.“