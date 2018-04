Zeitzeuge „Fast wäre ich einmal von den Amerikanern verhaftet worden“

Schwäbisch Hall / Kerstin Vlcek

Ulrich Megnin weiß noch ganz genau, wo er war, als die Amerikaner am 17. April 1945 in Hall einmarschierten. „Ich bin mit meiner Familie im Betriebsbunker der Firma Heller gesessen“, erzählt der 83-Jährige. Viel Platz gab es dort nicht. Mit ausgestreckten Armen deutet Megnin an, dass rund zwei Meter Platz in dem Bunker war, links und rechts gab es noch Klappsitze. „Decke drauf und dann haben wir darauf geschlafen.“

Er erinnert sich aber nicht nur an jenes bestimmte Datum, sondern auch noch lebhaft an die Zeit mit den Amerikanern. Damit er bei seiner Erzählung auch nichts vergisst, blättert er in einem Ordner, in dem er das Erlebte akribisch notiert und mit Fotos versehen hat. Hängen bleibt er bei einem vergilbten und zerschlissenen Stück Papier: einem Ausweis der Firma W. Heller & Co, dem damaligen Elektrizitätswerk in der Unterlimpurger Straße in Hall, datiert auf den 20. Mai 1953. Nur so ist der Elektrotechniker auf das Gelände der Dolan Barracks in Hessental gelangt. „Fast wäre ich dort einmal verhaftet worden“, erzählt er schmunzelnd. Auf dem Flugplatz gab es nämlich eine Geschwindigkeitsbegrenzung. „Ich war wahrscheinlich zu schnell unterwegs.“ Er wurde von Amerikanern abgebremst und zum Dolmetscher mitgenommen, da Megnin kein Englisch sprach und die Amerikaner kein Deutsch. Der Dolmetscher konnte die Situation dann klären. „Er meinte, ich war so schnell unterwegs, weil der Strom weg war und das wieder in Ordnung gebracht werden muss.“ Und schon konnte er gehen.

Ulrich Megnin blättert weiter in seinem Ordner. „Sammeln, hamstern und organisieren“, sagt er und zeigt dabei auf sogenannte Lebensmittelkarten. 125 Gramm Fett und 500 Gramm Zucker steht auf einigen der Karten. „Wie viel man zum Essen bekommt, war damals so geregelt“, erzählt er. Aber auch Karten für ein Paar Kinderstrümpfe oder Strumpfwolle sind darunter. Gemeinsam mit den Eltern ging es aber auch in den Wald, um Beeren zu sammeln oder auf die Felder, um Ähren für Mehl zu holen.

Hin und wieder gab es dann noch etwas Besonderes für die Kinder. „Damals war im Clausnizerhaus eine Natronbäckerei, und die Amerikaner haben mir und einem Kameraden aufgetragen, Natronringerl zu holen.“ Jeder der Jungs hat dann zehn Ringerl geschenkt bekommen.

Boote aus Kanistern gebaut

Der Spaß sollte aber auch nicht zu kurz kommen. „Auf dem bombardierten Flugplatz in Hessental haben wir Flugzeugbenzinkanister gesammelt“, erzählt er lächelnd. „Da waren wir ganz scharf drauf.“ Oben aus dem Kanister wurde ein Loch herausgeschnitten, ein Kiel unten angebracht und fertig war das Boot.

Aber auch die Amerikaner haben Programm geboten. „Im Amerikahaus im früheren Ratskeller haben wir Kinder oft Tischtennis oder Darts gespielt.“ Auch Ausflüge ins Grüne wurden organisiert. Ulrich Megnin kann sich noch gut an die Seifenkistenrennen erinnern. „Da war dann die Rote Steige gesperrt und wir sind mit unseren selbst gebastelten Seifenkisten runtergesaust.“ Ob er gewonnen hat, weiß er nicht mehr, er weiß aber noch, dass es großen Spaß gemacht hat.

Bei Megnins Erzählungen klingt durch, dass er die Amerikaner nach dem Krieg als Befreiungsmacht empfunden hat. „Sie waren gut zu uns, und uns Kindern gegenüber waren sie auch nicht misstrauisch“, bestätigt er. Auch wenn sie sich nur mit Händen und Füßen untereinander verständigen konnten.