Advent „Es war ruhiger als in den Jahren zuvor“

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Der Weihnachtsmarkt endet nach 23 Öffnungstagen mit einer Lasershow. Händler machen im Dauerregen weniger Umsatz als in den Vorjahren.

Freitagabend, 20 Uhr. Die Lichter auf dem Weihnachtsmarkt gehen aus. Nebel steigt auf. Eine Besucherin befürchtet, dass ein Feuer ausbricht. Doch die Lasershow beginnt. Rund 3000 Besucher verfolgen sie auf der Treppe und zwischen den Ständen. Zu „Skyfall“, dem Titellied des James-Bond-Films und „Music was my first love“ erhellen drei Lasergeräte den Nebel über dem Markt. Die 15-minütige Show wird vom Rathaus aus gestartet. Lichtkreise zeichnen sich auf der Treppe ab. Laserpunkte springen über die Köpfe. Die Menge klatscht, der Markt endet.

Ein versöhnlicher Schluss. Denn Händler haben täglich die Tropfen beobachtet. „Das Wetter war das Problem“, berichtet Jürgen Ahrens vom Glühweinstand vor dem Rathaus. „Wegen des Regens blieben vor allem am Wochenende die Familien aus.“ Dennoch sagt er: „Von den Besucherzahlen war es okay. Wenn ich einen Vertrag erhalte, bin ich nächstes Mal wieder dabei.“ Nach dreieinhalb Marktwochen packt er am Samstag alles zusammen, um am Sonntag in seine Heimat zu fahren. Die heißt Hessisch Oldendorf und liegt bei Hameln.

„Ein Traum“, sagt Felix Brenner (50) aus Hall über den Weihnachtsmarkt. Er schnappt sich gerade zwei Glühweintassen. „Wir kommen her, um die Leute zu treffen. Wir kennen mittlerweile die Standbetreiber.“ Das Ambiente und das Zusammengehörigkeitsgefühl sei einfach einzigartig beim Haller Markt.

„Es war ruhiger als in den Jahren zuvor“, meint Bernd Dürr. Er und seine Frau Sabine verkaufen Kunstwerke und selbst genähte Schals sowie Waren aus Filz. „Der Regen hatte Auswirkungen auf die Geschäfte.“

Silvia Wittmann, Abteilungsleiterin des Stadtmarketings bringt es auf den Punkt: „Das Wetter hat uns einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.“ Sie organisiert mit ihrem Team den Markt mit den 36 Ständen und 120 Programmpunkten, der 23 Tage dauert. Man könne die Tage an einer Hand abzählen, an denen es nicht regnete. Dennoch seien erstaunlich viele Besucher gekommen. Wie viele? „Es sind sicherlich nicht 250 000 wie im vergangenen Jahr“, berichtet Wittmann. Eine Hochrechnung der Besucherzahlen will der Eigenbetrieb Touristik und Marketing erst im Februar abgeben. Dann präsentiert ein Studententeam des Campus Künzelsau seine wissenschaftliche Auswertung der Besucherzählungen.

„Wir haben am letzten Tag des Marktes die Beschicker-Nachbesprechung abgehalten“, berichtet Wittmann. „Keiner hat gesagt, dass er aufgrund der Umsatzeinbußen nicht mehr kommen will.“ Klar sei aber: Bei einem Weihnachtsmarkt ohne so viel Regen könne man deutlich mehr Umsatz erzielen.