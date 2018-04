Film Oscar-Gewinner Nefzer: „Es war ein Traum“

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Großes Kino für Gerd Nefzer: Der Haller Oscar-Gewinner hat sich ins Goldene Buch der Stadt eingetragen.

Wie viele Fotos an diesem Sonntag im Haller Rathaus wohl geschossen worden sind? Verdammt viele. Als Gerd Nefzer am Ende dieses unterhaltsamen, fröhlichen, festlichen und zugleich familiären Empfangs fast beiläufig meint, dass natürlich jeder den Oscar mal anfassen und ein Foto machen dürfe, gibt’s kein Halten mehr. Aber es ist ein höfliches und geduldiges Gedränge, in dem jeder zum Zug kommt – und Nefzer aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus.

Vor fünf Monaten habe er noch nicht einmal im Traum an einen Oscar gedacht, erzählt er. Und jetzt das. Von Freunden wird der Traktorfan mit einem urtümlich knatternden Lanz-Bulldog in der Gelbinger Gasse zu Hause abgeholt. Die Gäste und das Blechbläserensemble des Stadtorchesters unter der Leitung von Daniel Schneider erwarten den Traktor-Tross vorm Rathaus. Die ganze Familie Nefzer trifft unter dem Applaus der Menge ein. Und in den grauen Köfferchen, die Sohn Luca und Hansjörg Trucksäß, einer der besten Freunde Gerd Nefzers seit Kindertagen, tragen, sind die Trophäen: der Oscar, und der Bafta-Award. Den „britischen Oscar“ hat Nefzer nämlich bereits im Februar in London erhalten.

Halls Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim bittet in den großen Ratssaal, wo noch einmal auf die Nefzersche Erfolgsgeschichte zurückgeblickt wird. Und auf jenen Moment der Verleihung am 4. März in Los Angeles: Auf einem großen Bildschirm wird die Szene mit dem berühmten Worten „and the Oscar goes to ...“ eingespielt. Auch sieben Wochen später ist Nefzer davon noch ehrlich gerührt. „Das Pipi in den Augen war nicht gespielt“, räumt er bei seiner Dankesrede später flachsend ein.

Längst ist die Firma Nefzer international dick im Geschäft, bleibe aber mit Hall eng verbunden, würdigt Pelgrim und erinnert an den Milleniumwechsel 2000: Damals haben die Nefzers zu Silvester den Marktplatz in gleißendes Licht getaucht und vom Rathaus einen funkelnd-weißen pyrotechnischen Wasserfall gegossen.

Aber was heißt es, Spezialeffekte zu kreieren? Welche Arbeit steckt dahinter? Anhand eines Making-of-Films zeigt Nefzer im Gespräch mit Pelgrim, was genau hinter den Kulissen einer so großen, mit Stars wie Harrison Ford und Ryan Gosling besetzten Produktion wie „Blade Runner 2049“, passiert. Die Gäste staunen, welche Herausforderung die Spezialisten aus Hall meistern müssen: ein fliegendes Auto effektvoll in einem Schrottplatz landen lassen, einen Bus in tosendem Wasser kontrolliert untergehen lassen, Wassertropfen präzise auf einer Scheibe tanzen lassen oder genau den Schnee fallen zu lassen, den sich der Regisseur Denis Villeneuve wünschte. „Der ist Kanadier, und der kennt sich mit Schnee aus“, erzählt Nefzer.

Überhaupt: „Es war ein Traum, mit Villeneuve zu arbeiten, er ist auch menschlich ein ganz toller Typ“, schwärmt Nefzer. Noch enthusiastischer wird er, wenn er von seinen Mitarbeitern spricht: „Alle Team-Mitglieder sind Freunde, denn bei so was muss man an einem Strang ziehen.“

Endlich Zeit für den Dank

„Dankeschön Germany. Thank you. Great“ – mehr konnte Nefzer Anfang bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles gar nicht sagen, weil die gestattete Redezeit von 45 Sekunden von seinen Vorrednern längst aufgebraucht war. Dafür kann er seinen Dank jetzt in Hall nachholen. Und der geht in erster Linie an die Familie – Ehefrau Regina, Tochter Jana, Sohn Luca, an seine Mutter Elke Feuchter und an Schwiegervater Karl Nefzer, der ihm alles beigebracht habe und doch wie ein Vater sei. Zur Familie zählt Gerd Nefzer aber nicht nur die Verwandtschaft, sondern das ganze Team, zu dem auch der Haller Michael Luppino gehört: „Einer der begnadetsten Spezialeffekte-Techniker, die es auf der Welt gibt“, dankt Nefzer dem „super Freund“, der auch beim Empfang mitfeiert.

Ach ja, ins Goldene Buch trägt sich Gerd Nefzer natürlich auch ein. „Hoffentlich kann ich meinen Namen noch schreiben“, hatte er vorher beim Betreten des Rathauses etwas nervös gemeint. Und ob er kann. Fröhlicher Applaus. Vor dem Rathaus wartet schon der römische Streitwagen von Michel Egetemeyer mit vier vorgespannten Noriker-Pferden. „Ihr seid ja verrückt“, sagt Nefzer als er abgeholt wird. Aber er steigt ein und winkt.

„Jubilate“ heißt dieser Kirchensonntag – „die Grundstimmung des heutigen Sonntags soll Freude sein“, erklärt Pfarrer Christoph Baisch. An diesem Sonntag hat die dankbare Freude in Hall das Gesicht Gerd Nefzers.