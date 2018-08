Training „Es liegt in der Familie“

Von Schweinfurt nach Michelbach

Pascal Müller, geboren am 15. Dezember 1999 in Schweinfurt, Bayern, lebt seit seinem vierten Lebensjahr in Michelbach. Dort ist er auch zur Schule gegangen. Mit einem Notenschnitt von 1,7 hat er sein Abitur in diesem Jahr abgeschlossen. Im Wintersemester 2018 beginnt er sein Studium am KIT, Institut für Technologie, in Karlsruhe. Entschieden hat sich Pascal Müller für Wirtschaftsmathematik. Wenn er nicht gerade Sport treibt, spielt er Gitarre und Schlagzeug. kv