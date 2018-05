Soziales „Es kann jeden zu jeder Zeit treffen“

Landkreis / Marcus Haas

„Eigentlich sind alle Menschen behindert. Der Unterschied ist nur, wir Behinderte wissen es wenigstens. Andere wissen es nicht und glauben, dass sie völlig uneingeschränkt sind“, zitiert Petra Bögelein aus einem Interview mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble zu den vergangenen Paralympics. Die Kreisbehindertenbeauftragte erläutert auf Antrag der Grünen im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Schulen ihre Aufgaben.

Die Stelle wurde zum 1. Juni 2016 besetzt. Hintergrund ist ein Gesetz: Das Landesgesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, das die Stadt- und Landkreise dazu verpflichtet, solche Stellen einzurichten. Die zentralen Aufgaben der Kreisbehindertenbeauftragten ergeben sich aus der UN-Behindertenrechtskonvention: Sie „beraten die Stadt- und Landkreise in Fragen der Politik für Menschen mit Behinderungen und arbeiten mit der Verwaltung zusammen“, erläutert Bögelein.Menschen mit Behinderung „gehören schlicht dazu, bunt soll es sein“, macht die Beauftragte zum Thema Inklusion deutlich. In der Praxis gehe es um Anfragen, Netzwerkarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung.

Allgemeine Krankheiten

Im Kreis Hall mit 193 234 Einwohnern haben 16 549 Personen einen Schwerbehindertenausweis, also einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 Prozent. 7394 Personen haben einen GdB von 30 und 40, 1539 erhielten Leistungen der Eingliederungshilfe (Stand Dezember 2017). „Es kann jeden zu jeder Zeit treffen“, betont Bögelein. Mit einem Anteil von rund 93 Prozent werden die meisten Schwerbehinderungen durch allgemeine Krank­heiten ausgelöst. „Das wirkt abschreckend – muss das so drinstehen?“, fragt Siegfried Trittner (Freie) zum Zusatz „einschließlich Impfschaden“ nach. „Sie haben recht. Die Zahl ist verschwindend gering, aber die Folie kommt so vom Statistischen Landesamt“, antwortet Landrat Gerhard Bauer. Im Ausblick nennt Bögelein Ziele wie eine Homepage und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Belange der Menschen mit Behinderung.