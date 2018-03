Vortrag „Es ist noch nicht vorbei“

Braunsbach / Sonja Alexa Schmitz

Trauma ist ein großes Wort. Unmöglich, dass ich das habe, denkt man. Vielleicht ist diese Einstellung der Grund, warum nur acht Interessierte in den katholischen Gemeindesaal im Schloss kommen, um sich von der Traumapädagogin Ulrike Imm-Bazlen informieren zu lassen.

Reicht es jetzt langsam? Haben die Menschen keine Lust mehr auf die Beschäftigung mit dem Unglück vom 29. Mai 2016, dem Tag, als die Sturzflut große Teile des Ortes zerstörte? „Nein, es ist noch lange nicht vorbei“, sagt eine Braunsbacherin, „wir werden doch jeden Tag daran erinnert.“ Der Lärm der Baustelle und ihr Garten, der immer noch nicht wiederhergestellt ist, lässt ein Vergessen nicht zu.

„Was ist ein Trauma?“, beginnt die Therapeutin, die selbst in Enslingen wohnt und am Unglückstag in ihrem Keller hilflos zusah, wie das Wasser stieg. „Es ist eine emotionale Wunde, entstanden durch ein Ereignis von außergewöhnlicher Bedrohung. Man befand sich in einer Diskrepanz zwischen der Situation und der Fähigkeit, diese zu bewältigen.“

Sehr anschaulich beschreibt Imm-Bazlen die neurobiologischen Grundlagen dessen, was im Hirn passiert, wenn ein Trauma entsteht. In einem Teil, dem Hippocampus, werden Informationen wie in Schubladen abgelegt. Alles, was der Mensch mittels der Amygdala, „der Sekretärin des Hippocampus“, aufnimmt, leitet sie an ihren Chef, den Schubladensortierer, weiter. Kommt es zu einer bedrohlichen Situation, gerät das Sortiersystem außer Kontrolle. Die Informationen werden falsch einsortiert. Dadurch kann der Mensch in Situationen Reize erhalten, die ihn in Stress bringen, was für andere nicht nachvollziehbar ist.

Bei dauerndem Stress, erklärt die Therapeutin, ist die Wundheilung gestört, das Immunsystem geschwächt, Schmerzen, auch seelische, werden unterdrückt. Der Mensch befinde sich permanent körperlich in der Fluchtsituation. Konsequenzen eines Traumas sind außerdem nachlassende Konzentrationsfähigkeit, ein Erstarren und das Gefühl, zerquetscht zu werden.

Am Trauma wachsen

Die gute Nachricht: Ein Trauma müsse nichts Bleibendes sein. Was es nach der bedrohlichen Situation braucht, sei vor allem Geborgenheit. Und die Sicherheit, dass die Situation vorbei ist. Zwei Braunsbacherinnen stöhnen auf. Nein, sicher fühlen sie sich in Braunsbach nicht mehr. Um ein Trauma loszuwerden, müsse man sich verstärkt auf das Positive konzentrieren, seine Haltung ändern, das Selbstwertgefühl stärken. Und letztlich könne ein Unglück auch eine Möglichkeit sein, stärker zu werden, so die Therapeutin