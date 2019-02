Gemeinderat „Es ist nichts besser geworden“

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Der Gemeinderat hat mit einer Stimme Mehrheit den Wahlmodus verändert. Man sollte doch mal innehalten und sich fragen: Was ist besser geworden“, fordert der ehemalige SPD-Stadtrat Dr. Thomas Pfisterer (Foto). Doch das sei im Gemeinderat nicht erfolgt. Daher hat er das Thema selbst angestoßen und gibt offen sein Fazit: „Es ist nichts besser geworden.“

Im Jahr 2013 hat der Gemeinderat beschlossen, die unechte Teilortswahl für die Gemeinderatswahl (nicht aber für die Wahlen zu den Ortschaftsräten) abzuschaffen. Sie garantierte bis dahin je zwei Vertretern aus vier ländlichen Wahlbezirken den Einzug in den Gemeinderat.

Pfisterer selbst, der in Tüngental wohnt, flog daher nach 2014 aus dem Rat raus. Den Vorwurf, dass er deshalb mit dem System hadere, weist er von sich. Er trat kurz nach der Wahl vor fünf Jahren die Stelle des Leiters des Veterinäramts des Hohenlohekreises an und habe daher genug Arbeit.

Es gehe ihm um die Sache. Zwar seien immer noch durch Zufall Stadträte im Plenum vertreten, die aus den Ortschaften kommen. „Doch der aus dem Teilort gewählte Stadtrat, hat sich verstärkt als Vertreter des Orts gefühlt“, ist sich Pfisterer sicher. Mit dem Verweis auf die zentralen Strukturen würde der Oberbürgermeister die Anliegen aus den Teilorten viel schneller vom Tisch schieben können.„Die Belange der Teilorte werden nun viel weniger berücksichtigt.“

Pfisterer nennt zwei Beispiele. Es gebe keine gute Busverbindung von Tüngental zum Bahnhof Hessental. Jeden Morgen müsste ein Pendler, der kein Auto besitzt, die kilometerlange Strecke zu Fuß gehen. Und: Die Bäckerei Glück samt kleinem Laden hätte man in Tüngental halten müssen. Auch aus Hessental, das ganz ohne Ortschaftsrat und Ortsvorsteher auskommen muss, höre man Klagen. Der Unmut wurde kürzlich bei einer SPD-Veranstaltung von Bewohnern geäußert. Die Abschaffung der Teilortswahl habe zu einer Machtverschiebung, hin zum zentralen Ort und dem Oberbürgermeister, geführt.

Das sieht man in der Haller Stadtverwaltung anders. „Die Interessenvertretung der Ortschaften ist ja nach wie vor durch die Ortschaftsräte und die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher gesichert“, lässt Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim auf eine E-Mail-Anfrage mit­teilen. Die unechte Teilortswahl habe sich in der Zeit der unmittelbaren Gebietsreform bewährt.

„Damals fiel ihr die Aufgabe zu, durch eine gesicherte Vertretung der zuvor selbstständigen Ortschaften im Gemeinderat Akzeptanz für die Eingemeindungen zu schaffen, eine gewisse Eigenständigkeit der neuen Teilorte zu erhalten und das Zusammenwachsen zu einer Stadt zu fördern.“

Diese Funktion sei nun erfüllt. „Wohl niemand würde heute bestreiten, dass Schwäbisch Hall mit seinen Teilorten bei allen lokalen Besonderheiten inzwischen eine gewachsene Einheit darstellt“, antwortet Pelgrim auf die Nachfrage.

Dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle über neue Formen der Beteiligung nachdenken kann, stünde auf einem anderen Blatt.

„Für dieses Jahr plant die Verwaltung, die Bürger­gespräche in den Teilorten wieder aufleben zu lassen, wie es sie in früheren Jahren schon einmal gab. Damit soll der direkte Austausch zwischen Bürgerschaft und Verwaltung weiter gefördert werden.“

Bei den Fraktionsvorsitzenden sind die Meinungen geteilt. „Ich denke, das Rad bei der unechten Teilortswahl zurückzudrehen, das würde ich nicht machen“, sagt Andrea Hermann, Grünen-Fraktionssprecherin. Natürlich dürfe man die Teilorte keineswegs aus dem Blick verlieren. Daher achteten die Grünen genau darauf, was in den Ortschafts­räten entschieden werde.

Ludger Graf von Westerholt, CDU-Fraktionssprecher, erkennt Missstände: „Probleme in den Teilorten bestehen darin, dass die Verwaltung unseres Erachtens das Engagement der Bürger in den Ortschaftsräten zu wenig nutzt.“ Die Folge: „Die Unzufriedenheit in den Ortschaftsräten wächst massiv.“ Er erinnert an das alte System: „Über die unechte Teilortswahl waren die Ortschaften zuverlässig und berechenbar im Stadtrat vertreten.“

SPD-Fraktionssprecher Helmut Kaiser analysiert: „Dass die Teilorte nach Abschaffung der unechten Teilortswahl deshalb schlechter repräsentiert sind, belegen landesweite Erhebungen.“ Er stellt aber auch klar: „Wer sich nur als Vertreter für eine begrenzte Gruppe versteht, hat sein Mandat missverstanden.“ Daher kümmere sich gerade die SPD um alle Themen, so auch um teilortsspezifische Anliegen wie die Erneuerung von Feldwegen.

Lautstarke Sprecher

Hartmut Baumann (FWV) erinnert: „Die Abschaffung der unechten Teilortswahl hat uns einen Sitz gekostet.“ Dennoch findet er den Schnitt gut. „Die Ortsvorsteher stehen doch im regen Austausch mit der Verwaltung.“ Man könne auch im neuen System die Belange der Teilorte, die im Fall von Gottwollshausen, Hessental oder Steinbach immer näher mit der Innenstadt zusammenwachsen, berücksichtigen. Thomas Preisendanz, FDP-Fraktionssprecher, sieht das genauso: „Ich glaube, dass die Abschaffung der Teilortswahl keine Nachteile für die Gemeinden gebracht hat, sich also bewährt hat. Die Gremien in den Teilorten und die Ortsvorsteher machen in durchaus hörbarer Weise die Interessen der Teilorte zu solchen der ganzen Stadt.“