Freilandmuseum „Es ist die tolle Atmosphäre“

Schwäbisch Hall / Maya Peters

Gebrannte Mandeln, heiße Maroni, leckerer Punsch oder doch lieber Waffeln? Bereits an den ersten Häusern im Hohenloher Freilandmuseum kann man heuer voll in die weihnachtlichen Gerüche eintauchen. Die in Scharen herbeiströmenden Besucher aus nah und fern strecken genießerisch ihre Nasen in die Luft. Da vergisst man leicht, dass die Wiesen noch grün sind, und freut sich auf den Advent. „Es ist die tolle Atmosphäre, die die Leute hierher zieht“, erklärt Museumsleiter Michael Happe den wachsenden Erfolg. Diesen verdanke man besonders den engagierten Ausstellern und Ehrenamtlichen vor und hinter den Kulissen.

„Das ist echtes Handwerk, da ist kein Stück wie das andere“, lobt Besucherin Edelgard Fridt die Waren und zeigt ihren gerade gekauften Holzstern. Einen Mistelzweig für die Haustüre habe sie sich auch zurücklegen lassen, berichtet sie. Die Hallerin kommt seit zehn Jahren regelmäßig mit ihrem Mann und Freunden zum Vorweihnachtlichen Markt. „Wir sind viel lieber hier als auf dem in der Stadt. Er ist ursprünglicher und hat einfach ein besonderes Ambiente“, betont Hannelore Hallmann. Sie sei auch schon am Vortag da gewesen. „Gehen Sie hoch zum Adventscafé, Kaffee trinken und leckere Küchle essen“, verrät sie ihre Geheimtipps. Auch die Krippen müsse man gesehen haben, sagt sie und zeigt auf eine Bude. Sie selbst liebäugle mit einem neuen Windlicht.

Gäste aus Stuttgart und Aalen

Die mehr als 7700 Besucher kommen – gut auf den Parkplätzen zu sehen – auch aus der weiteren Umgebung wie Tauberbischofsheim, Aalen, Stuttgart, Ludwigsburg oder Heilbronn ins Museumsdorf. Darunter Familie Groß, die sich mittlerweile zu zwölft zum Kranzbinden trifft. „Schon als unsere Kinder noch klein waren, waren wir immer dabei“, erzählen die Großeltern aus dem Kraichgau, die den Flachswickeln nachtrauern, die bis vor zwei Jahren noch gebacken wurden. Drei Generationen – zwischen 14 Wochen und 60 Jahren – sitzen zusammen am Tisch und winden Adventskränze. Schwiegertochter Madeleine Groß verziert ihren mit roten Beeren. Denn Buchs sei heuer durch den Schädling Zünsler ein rares Gut.

„Schön, dass die hier ihr eigenes Obst verarbeiten“, freut sich eine Besucherin über das Hinweisschild zum Schnapsbrennen beim Schlendern durch das Museumsdorf. Den kann man zur Verdauung gebrauchen, gibt es doch allerlei Köstliches zu essen. Neben Würstchen, Schupfnudeln oder Blooz werden auch Bratäpfel mit Vanillesoße und Spezialitäten aus Wildschwein oder Lamm angeboten. Letztere haben Sandra und Thomas Lerner aus Michelfeld mit Sohn Erik probiert – nachdem sie einen Kranz gebunden haben. Auf dem Markt finde man viel, das es sonst nicht gebe, freut sie sich über das Angebot.

So fertigt beispielsweise ein Geigenbauer hölzerne Füller. Durch die Hölzer für den Bogenbau sei er einst auf die Idee gekommen, daraus besondere Schreibgeräte zu machen, erzählt Michael Hatting aus Schwäbisch Hall. Die Stifte werden mit Ehrfurcht probiert – in Zeiten von Wegwerfkulis scheinen die polierten Unikate noch wertvoller.

„Schon mein Opa war von Messern fasziniert“, berichtet Oliver Schwarz aus Obersulm. Der Metallbauer fertigt scharfe Klingen, die entsprechend kosten. Bis zu 50 Arbeitsstunden brauche er für eines seiner Einzelstücke aus Damast. „Das typische Muster entsteht durch das mehrfache ‚Falten’ beim Schweißen der Stähle“, erklärt Schwarz die holzartige oder Zebramusterstruktur und vergleicht die Technik mit Blätterteig. Nebenan zeigt gerade Rolf Thoma aus Bad Friedrichshall, wie Bleiverglasung gefertigt wird. Die ausgeleuchteten, bunten Glasbilder wirken feierlich in der dunklen Scheune.

Stubentiger als Ausstecherle

Holzbildhauer Johannes Großmann aus Schnelldorf lässt sich beim Schnitzen seiner Tiere und Figuren gern über die Schulter schauen. Die alten Eisen sind noch von seiner Großmutter. Mit „handgebogenen Formen nach Foto“ wirbt man am Stand der Blechschmiede Best aus Schifferstadt und bringt ein Beispiel: ein Katzenausstecherle nach dem Bild vom Stubentiger.