Schwäbisch Hall Schulbegleitung: „Es geht um Anerkennung“

Schwäbisch Hall / Von Marcus Haas

Ehrenamtliche Hilfe bei der Schulbegleitung von Flüchtlingen: Das Thema hat im Ausschuss Diskussionen ausgelöst.

Es geht im Ausschuss für Soziales, Gesundheit und Schulen vor allem um Zuständigkeiten, um finanzielle Mittel, um das Engagement Ehrenamtlicher in der Flüchtlingshilfe. Die Diskussion hat ihren Ursprung in der besonderen Problematik in Kirchberg. Am Dienstagnachmittag kommen im Landratsamt zwei Anträge und eine Ergänzung dazu (siehe Kasten).

„Der Flüchtlingsanteil an der Bevölkerung lag in Kirchberg bei rund zehn Prozent. Wenn keine Freundeskreise aktiv gewesen wären, dann wären wir abgesoffen“, erinnert Siegfried Trittner (Freie) an die Situation Ende 2016. Es folgten Gespräche, aber bis heute gebe es keine Ergebnisse. „Mir geht es um einen Grundsatzbeschluss, um ein Signal an die Ehrenamtlichen, damit die bleiben“, macht Hans-Joachim Feuchter (Grüne/ÖDP) deutlich. Der Kreisrat erläutert, dass es Schwierigkeiten in allen Gemeinden gebe, die Wohnungssituation in der Anschlussunterbringung mitunter desolat sei, die Reihe der in der Flüchtlingshilfe Engagierten immer mehr bröckele. „Es geht um Anerkennung, sonst bricht das zusammen.“

„Wir sollten nicht ohne Not ein weiteres Fass aufmachen. Es ist keine Zuständigkeit des Kreises“, entgegnet Jens Zielosko (CDU). Die Anträge seien überflüssig. „Das ist gut gemeint, aber fällt auf uns zurück. Es gibt auch Bedarf in anderen Bereichen, nicht nur in dieser Gruppe“, unterstreicht Siegfried Bullinger (FPD). „Ich sehe eine Neiddiskussion kommen, wenn der Landkreis in diesem Bereich fördert“, betont Landrat Gerhard Bauer. Er macht darauf aufmerksam, dass die

Kreisumlage schon jetzt nicht für die Sozialausgaben des Kreises reiche.

Die Situation in Kirchberg habe sich entspannt. „Die Unterrichtsbegleitung in der Schule ist ausschließlich Landesaufgabe. Eine finanzielle Beteiligung des Kreises ist nicht vorgesehen“, betont Bauer. Für die Hausaufgabenbetreuung seien die Gemeinden beziehungsweise der Schulträger zuständig.

Geld vom Land

Alle Gemeinden erhielten über den Finanzausgleich für zwei Jahre zusätzliche Mittel vom Land. Der Landrat nennt 1,467 Millionen Euro für die Integration von Flüchtlingen, mit denen je nach Bedarf die Arbeit der Ehrenamtlichen vor Ort unterstützt werden könne. „Es handelt sich um pauschale Mittel, die unterschiedlich genutzt werden. Diese müssen im Einzelnen nicht nachgewiesen werden“, ergänzt Kreiskämmerer Werner Schmidt.

„Diese pauschale Unterstellung weise ich zurück“, macht Rita Behr-Martin (Freie) deutlich. Die Bürgermeisterin betont, dass die Gemeinde Wallhausen Häuser für die Unterbringung von Flüchtlingen gebaut habe. „Das wollte ich nicht unterstellt haben. Ich habe lediglich Zahlen genannt“, entgegnet der Landrat. Wie geht es weiter? Über die Anträge und die Ergänzung wird nicht im Ausschuss abgestimmt. Sie sollen auf Vorschlag von Landrat Bauer präzisiert und dann im Kreistag vorgestellt und entschieden werden.