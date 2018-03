Landkreis Hall Bund: Murrbahn soll nicht zweigleisig werden.

Schwäbisch Hall / Marcus Haas

Ungläubiges Kopfschütteln ist im Verwaltungs- und Finanzausschuss zu sehen. Der Bund sieht keine Notwendigkeit für einen zweigleisigen Ausbau der Murrbahn.

Seit Jahrzehnten kämpft der Landkreis für den zweigleisigen Ausbau der Murrbahn“, betont Landrat Gerhard Bauer in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses im Landratsamt. Und nun das: Der Bund hat unter anderem Streckenbelastung, Fahrzeiten und Ausbauumfang analysiert. Er kommt in einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zum Schienenkorridor Stuttgart-Nürnberg zu dem Schluss: In diesem Abschnitt gebe es mit Blick auf Personen- und Güterverkehr keine Engpässe, die Murrbahn sei nicht überbelastet, deshalb brauche es auch keinen zweigleisigen Ausbau.

„Diese Erkenntnis ist doch mehr als überraschend“, sagt Bauer. In allen Gesprächen der vergangenen Jahre mit Verantwortlichen der Deutschen Bahn sowie den Ministerien von Bund und Land sei immer auf „das Nadelöhr der Eingleisigkeit“ verwiesen worden – diese behindere beziehungsweise mache die Ausweitung des Verkehrsangebots unmöglich. Der Bund zieht darüber hinaus das Fazit, dass sich die kürzeste Fahrtzeit zwischen Stuttgart und Nürnberg mit dem Einsatz von Neigetechnikzügen über die Murrbahn erzielen lasse. Zwischenhalte würde es dann nur noch in Schwäbisch Hall-Hessental, Crailsheim und Ansbach geben.

Gespräch mit Verkehrsminister

Diese Erkenntnis des Bundes widerspreche auch der Sicht des Landes. Landrat Bauer will deshalb mit Landesverkehrsminister Winfried Hermann das Gespräch suchen. Ziel: Das Land soll selbst eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zum zweigleisigen Ausbau der Murrbahn in Auftrag geben.

„Ich benutze fast täglich die Murrbahn. Die Züge sind übervoll, egal zu welcher Zeit. Erst neulich habe ich wieder keinen Sitzplatz bekommen“, gibt Uta Rabe ihre persönliche Wahrnehmung im Ausschuss wieder. Die CDU-Kreisrätin teilt die Einschätzung des Bundes ebenso wenig wie der Landrat. Sie lobt Verbesserungen durch Fahrplanwechsel und neues Wagenmaterial seit dem 10. Dezember. Rabe kritisiert beispielsweise, dass Hessental nur in den Hauptverkehrszeiten halbstündlich bedient werde. Kreisrat Roland Wurmthaler (Freie) macht zu Verbesserungen im Fernverkehr deutlich, dass der Nahverkehr ebenso gut funktionieren müsse – auch der kleine Zugverkehr bringe der Bahn Gäste. Es könne nicht sein, dass dann Zughalte wegfallen müssten.