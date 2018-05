Diak „Eine tiefe Verbundenheit“

Schwäbisch Hall / Marcus Haas

Ich fühle mich dem Diak ewig zu Dank verpflichtet. Für mich war es damals in jeder Hinsicht der ideale Arbeitsplatz“, macht Reiner Blobel in seiner Ansprache vor rund einem Dutzend Ehrengästen im Mutterhaus deutlich. Der 86-Jährige begann 1969 seine Arbeit im Krankenhaus. Der ehemalige Diak-Chefarzt schildert Gründe dafür, warum das Diak der „ideale Arbeitsplatz“ für ihn war, warum er bis heute „eine tiefe Verbundenheit zum Diak“ empfindet, warum er nun „als kleinen Dank die Reiner-Blobel-Stiftung“ gründet – eine Namensstiftung zur Diak-Stiftung.

Der ehemalige Chefarzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe erinnert an den „Geist des Hauses“, der sich in der Schwesternschaft, bei den Kollegen der gynäkologischen Abteilung und in allen Fachbereichen „widergespiegelt hat“.

Blobel war bis 1995 Mitglied im Verwaltungsrat und lobt die „konstruktive Zusammenarbeit“ mit diesem Gremium und dem Vorstand. Er hebt besonders „die völlige Gestaltungsfreiheit der Arbeit“ hervor, die „man ohne Überheblichkeit als gelungen bezeichnen kann.“ Als Beispiele nennt er die Erweiterung des Behandlungsspektrums um Neuentwicklungen wie die Strahlentherapie. Blobel erinnert an die Entstehung des akademischen Lehrkrankenhauses der Uni Heidelberg, wodurch „immer hochqualifizierter Nachwuchs an Assistenten und Oberärzten gewährleistet wurde“.

Die „Reiner-Blobel-Stiftung“ wird mit einem kleinen Anfangskapital ausgestattet und „später durch mein Vermächtnis ergänzt“, erklärt Blobel. Mehr möchte er in der Öffentlichkeit dazu nicht sagen.

Was soll mit dem Geld gemacht werden? „Ihr besonderes Anliegen mit der Stiftung ist die Unterstützung und Förderung der Behandlung von Menschen mit Behinderungen im Diakonie-Klinikum“, erläutert Michael Kilb. Der Diakchef betont, dass erstmals in der Geschichte des Diaks eine Namensstiftung gegründet wird. Schlaglichtartig verdeutlicht er die Verbundenheit Blobels mit dem Diak. „Ich habe gelesen, dass Sie fast 30 000 Kindern zum Leben geholfen haben, dass sie den Krebsverein in Schwäbisch Hall mitbegründet und einen Gesprächskreis für brustoperierte Frauen ins Leben gerufen haben.“

In dieser Zeit war Blobel 20 Jahre lang Mitglied im Verwaltungsrat und in der Mitgliederversammlung. Blobel leitete 25 Jahre lang die Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe am Diak – gemeinsam mit Dr. Richard Klink. In einer Funktion, die Reiner Blobel selbst im Klinikum angestoßen hat, steht er auch heute noch zur Verfügung: als Patientenfürsprecher.