Gemeinderat „Eine tadellose Bilanz“

Rosengarten / Beatrice Schnelle

Vor 30 Jahren, am 16. April 1988, hatte Jürgen König seinen ersten Arbeitstag im Rathaus von Rosengarten. Der 26-Jährige trat damals sein Amt als der jüngste Bürgermeister des Landkreises Schwäbisch Hall an. Unter seiner Führung hat die Gemeinde mittlerweile gut tausend Einwohner hinzubekommen, die Zahl der Arbeitsplätze stieg um 31 Prozent von 730 auf 962, die Einkünfte aus der Gewerbesteuer vervierfachten sich auf eine Summe von 900 000 Euro, die Schulden sanken von 2,7 auf 0,8 Millionen Euro und damit um 70 Prozent.

Heute ist König der dienstälteste Rathauschef im Landkreis, „aber Gott sei Dank nicht der älteste“, wie Martin Melber betont, der ihn noch lange auf seinem Stuhl sehen möchte. Bei seiner Laudatio vor dem Gemeinderat und Sitzungsgästen lässt der stellvertretende Bürgermeister keinen Zweifel daran offen, welch hohe Meinung er vom Gemeindeoberhaupt hat.

Mit dem nötigen Gespür

Unzählige Weichen habe dieser für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde gestellt und überlebenswichtige Projekte sachlich, zielorientiert und mit dem nötigen Gespür erkannt, angepackt und umgesetzt. „Vom Kanaldeckel bis zu den Zukunftsvisionen“ nehme er seine Aufgaben wahr: „Sie haben eine tadellose Bilanz vorzuweisen.“ Dreimal ist er bislang wiedergewählt worden, und dies mit steigender Wahlbeteiligung sowie wachsender Zustimmung aus der Bevölkerung. 99 Prozent gaben König beim letzten Urnengang im Jahr 2012 ihr Votum.

Die Liste der „königlichen Meilensteine“, die Melber verliest, ist lang. Sie reicht vom Bau der zentralen Feuerwache und der Verwandlung des Uttenhofener Altbaus in eines der schönsten Rathäuser im Kreis über die Gründung des Abwasserbetriebs, den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, die bedarfsgerechte Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen, die Ebnung des Wegs für die Errichtung einer Seniorenanlage, das vorbildhafte Angebot für die Kinderbetreuung bis hin zum frühzeitigen Umstieg auf das neue Haushaltsrecht und den vorausschauenden Erwerb des Alten Ladenzentrums in Westheim. Nicht von ungefähr skizziert der Laudator seinen Schultes unter anderem als „Vor- und Querdenker“: Die lobende Erwähnung der bei den Gemeindevertretern und Einwohnern umstrittenen Planung für eine Ballsporthalle im Zentrum Westheims als „Einstieg in die generationengerechte Sportstättenentwicklung“ dürfte der Grund dafür sein, dass am Ende nicht alle im Rathaussaal Anwesenden gleichermaßen herzlich Applaus spendeten.

Als Anerkennung seiner Verdienste überreicht Martin Melber dem Bürgermeister die Ehrenurkunde des Gemeindetags Baden-Württemberg und – was den belesenen Mann vielleicht noch mehr freut – einen Büchergutschein über die Summe von einem Euro pro Amtsjahr. In den Genuss des Jubiläumsgeschenks mit der besten Aussicht ist Jürgen König bereits gekommen: Zusammen mit einigen Gemeinderäten unternahm er einen Ausflug auf Deutschlands höchsten Berg, die Zugspitze.

„Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn man so viel miteinander bewegt“, blickt der Geehrte auf seine 30 Dienstjahre zurück. Voraussetzung für den Erfolg jedes Bürgermeisters seien Mitarbeiter, die ihn „tragen“, ein engagierter Gemeinderat, das Interesse der Bürgerschaft und nicht zuletzt die Toleranz der eigenen Familie: „Ohne das alles funktioniert nichts.“

Eine angemessene Bodenhaftung will Jürgen König auch in Zukunft behalten: „Wenn man dieses Amt richtig macht, kann es einem ohnehin nie zu wohl werden.“