Amtsgericht „Eine Plage für das Kocherquartier“

Schwäbisch Hall / Eleonore Heydel

Der 32-jährige Mann, der das Haller Kocherquartier und zahlreiche Gaststätten monatelang in Atem gehalten hat (wir berichteten), kommt so schnell nicht wieder frei. Das Haller Amtsgericht hat ihn an einem zweiten Verhandlungstag zu einem Jahr und zehn Monaten Haft verurteilt.

Lange hatte die Justiz den Mann auf freiem Fuß gelassen. Obwohl er in den Jahren 2014 und 2016 je eine Freiheitsstrafe mit Bewährung erhalten hatte, bekam er für seine kriminellen Aktionen im Jahr 2017 lediglich Geldstrafen in unterschiedlicher Höhe. Erst am 23. November letzten Jahres, nachdem er angetrunken im Rewe-Markt beim Diebstahl erwischt worden war, kam er hinter Gitter.

Der „räuberische“ Diebstahl bei Rewe war der gewichtigste mehrerer Anklagepunkte. Eine Verkäuferin hatte den 32-Jährigen im Warenlager gestellt, als er sich mit einer Flasche Kokoslikör davonschleichen wollte. In einer heftigen Rangelei konnte sie ihm die Flasche abnehmen. „Rotzfrech“, wie Erster Staatsanwalt Harald Lustig formuliert, ging er zurück in den Laden und schnappte sich aus dem Regal eine Flasche Rotkäppchen-Sekt. Wieder nahm die Verkäuferin die Verfolgung auf und wollte den Sekt zurückholen. Diesmal aber zog sie den Kürzeren: Er rannte mit der Flasche davon.

Der Mann hat immer wieder Hausverbote übertreten, Lebensmittel gestohlen, Steine geworfen und Glasscheiben zerstört. Die Frage, warum er als gelernter Maschinenführer seit fast zwei Jahren zunehmend auf die schiefe Bahn geraten ist, blieb vor Gericht ohne Antwort. Er selbst sieht den Grund in seinem Alkoholkonsum. Er habe sich zeitweise in der Trinker-Szene aufgehalten. „Als das alte Kaufland zugemacht hat, standen wir alle auf einmal am Kocherquartier.“ Im Gefängnis nehme er jetzt an Sitzungen der „Anonymen Alkoholiker“ teil.

Staatsanwalt Lustig hält alles für „sehr dubios“, was den Angeklagten „antreibe, solche Straftaten zu begehen“. Auch Verteidiger Michael Fust kann das ungehemmte, teilweise provokante und zerstörende Handeln seines Mandanten nicht erklären. Fust: „Er konnte sich nicht mehr bremsen. Er war bei allen Taten, die ihm vorgeworfen werden, unter Strom.“

„Der Knast hat mich sehr, sehr erschreckt“, sagt der 32-Jährige in seinem Schlusswort. Seine Beteuerungen, er wolle den angerichteten Schaden wiedergutmachen, nützen ihm nichts. Das Gericht verhängt, wie von Staatsanwalt Lustig beantragt, eine Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten. Für eine Strafaussetzung zur Bewährung fehle es an einer günstigen Prognose, sagt Richter Dr. Wolfgang Amendt.

Er spricht die vielen „lästigen Kleindelikte“ an, die der Angeklagte seit 2016 verübt habe. Dr. Amendt: „Wenn man das sieht, ist die Einschätzung, dass der Angeklagte zu einer richtigen Plage für das Kocherquartier geworden ist, zutreffend.“ Ruhig, aber sichtlich enttäuscht, hört der 32-Jährige dem Richter zu, bevor er gefesselt aus dem Saal geführt wird.