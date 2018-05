Senioren „Eine gute Ergänzung“

Schwäbisch Hall / Beatrice Schnelle

Eine Zufallsbegegnung auf einem Berliner Golfplatz im Jahr 2016 führte dazu, dass es jetzt in Hessental ein luxuriöses Appartementhaus im Segment betreutes Wohnen gibt. Jochen Bauer, Mitglied der Haller Hotelierfamilie Dürr, und Matthias Faensen, Inhaber des Pflegeunternehmens Advita, entdeckten beim gemeinsamen Putten, dass der eine die Expansion nach Süddeutschland anstrebt, und die Familie des anderen einen Nachfolgebetreiber für ihr traditionsreiches Hotel Krone sucht.

Theo Dürr persönlich erzählt die Geschichte bei der Eröffnung des Advita-Hauses, für das der frühere Gartentrakt des Hotels aufwendig umgebaut und in 46 Wohneinheiten unterteilt wurde. Der Achtzigjährige verabschiedet sich mit leichter Wehmut von den Räumen, die 140 Jahre lang im Besitz seiner Familie waren. Vor allem den prächtigen Barocksaal gibt er nur schweren Herzens ab. Die Geschichte des historischen Deckengemäldes aus dem Jahr 1754 hat er aufgeschrieben, dokumentiert und für die Präsentation im Gemeinschaftsbereich des Hauses eingerahmt. Die Entscheidung des Familienrats, das Gebäude zu verkaufen, sei dennoch richtig gewesen, betont Dürr.

Leerstehende Gebäude gekauft

Das Advita-Konzept sei eine gute Ergänzung zu den vielen anderen Wohn- und Pflegeangeboten für Senioren in der Stadt, lobt Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim. Die Immobilien-Sparte des Unternehmens kauft Bestandsgebäude wie leerstehende Postgebäude oder Schulen in urbaner Lage auf und widmet sie in betreute Wohnanlagen um.

Das ehemalige Hotel ist neu im Portfolio. „So etwas wie die große, verglaste Hotelhalle würde man beim Neubau eines Seniorenhauses nicht planen“, sagt Faensen. Jetzt verleiht die Halle nebst Galerie dem Entree weiterhin ihr außergewöhnliches Flair. Ein Seniorenheim stellt man sich so sicher nicht vor.

Zwischen 16 und 20 Euro liegt die Warmmiete pro Quadratmeter. Das Dreizimmer-Appartement mit Balkon ist für 1218 Euro im Monat zu haben, 432 Euro für ein 25-Quadratmeter Appartement ist der günstigste Posten auf der Liste. Dazu kommt jeweils eine monatliche Grundpauschale von 270 Euro, in der die Nutzung der vielen Gemeinschaftsflächen, der Hausmeisterservice und andere Annehmlichkeiten des Hauses sowie drei Tage Pflege pro Jahr enthalten sind.

Weitere Pflegeleistungen lassen sich nach Bedarf buchen. Die Vollpension auf Wunsch wird mit 440 Euro monatlich berechnet. Wer den Einkaufs- und Reinigungsservice in Anspruch nimmt, muss nochmal 150 Euro auf den Grundversorgungspreis drauflegen. Das teuerste Wohnpaket kostet über 2000 Euro, das günstigste rund 700 Euro monatlich.

Der interne Pflegedienst ist ständig vor Ort. Personalprobleme, wie sie zunehmend in anderen Senioreneinrichtungen des Landes herrschen, kennt Faensen nicht: „Wir zahlen zwar nicht übertariflich, aber die Pflegekräfte wissen, dass die Arbeit bei uns überdurchschnittlich angenehm ist.“

Unter diesem Dach geboren

Vier Bewohner haben sich bereits eingemietet. Eine der ersten war Lilo Bauer: Die Schwester von Theo Dürr wurde vor 87 Jahren unter diesem Dach geboren und wird dort nun ihren Lebensabend verbringen. Bis zuletzt war die alte Dame aktiv im Hessentaler Hotelbetrieb tätig.