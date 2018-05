Gaildorf Flugzeugunglück: Trauer um Verstorbenen

Gaildorf / Hans Buchhofer

Gaildorfer nehmen Abschied von Erhard Ostermann. Der engagierte Katholik stürzte mit seinem Flugzeug ab.

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Erhard Ostermann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Er wurde 66 Jahre alt. Wie groß der Bekanntenkreis des Verstorbenen ist, wurde beim Requiem und bei seiner Beisetzung auf dem Friedhof in Münster am Mittwoch deutlich. Zum Trauergottesdienst füllte sich die Sankt Josefskirche fast bis auf den letzten Platz.

Von Mittelwald nach Münster

Das Requiem zelebrierten Pater Tomy Thomas und Pfarrer Horst Walter aus Waldstetten, der ein guter Freund der Familie Ostermann ist. Pater Tomy erinnerte in seiner Trauerrede am Sarg des Verstorbenen an dessen Lebensgeschichte.

Aufgewachsen in einer Großfamilie im Mittelwald besuchte Ostermann die Grundschule in Adelmannsfelden und das Gymnasium in Ellwangen. Er arbeitete erst bei der Oberfinanzdirektion und dann beim Landesamt für Besoldung und Versorgung in Stuttgart bis zu seiner Pensionierung im vergangenen Sommer.

Vor 41 Jahren heiratete der Familienmensch seine Frau Gudrun und bekam mit ihr zwei Kinder. 1984 zogen die Ostermanns in ihr Eigenheim in Münster. Die beiden Eheleute machten fast alles gemeinsam. Lediglich die Fliegerei blieb sein privates Hobby, und dies wurde ihm auf tragische Weise zum Verhängnis.

Fassungslos und traurig

Antworten auf dieses schreckliche Ereignis zu suchen, führe zu keinem Ergebnis, so Pater Tomy, es mache nur fassungslos, traurig und sei nicht zu begreifen. Der Glaube, dass der Verstorbene nach einer Zeit mit erfüllten Momenten nun seine ewige Heimat gefunden habe, sei tröstlich. Erhard Ostermann war ein „treuer Verwalter des Evangeliums“, bestätigte Pater Tomy Thomas.

Seit 2001 war er im Kirchengemeinderat und seit 2006 als zweiter Vorsitzender im Seelsorgeausschuss tätig. Er stand zu seinen Überzeugungen. Als Mesner wirkte er seit zehn Jahren in der Sankt Josefskirche, die ihm zur zweiten Heimat geworden war. Es gab nur wenige Sonntage, an denen er den Gottesdienst nicht besuchen konnte.

Dass er bei den kirchlichen Festen immer mithalf, war für ihn selbstverständlich und er chauffierte gerne sonntags aus Sulzbach-Laufen die Katholiken nach Gaildorf. Die katholische Kirchengemeinde verliert mit Erhard Ostermann einen aufrechten, heimatverbundenen und liebenswerten Christen und Helfer, der eine große Lücke hinterlässt.

Am Ende des Gottesdienstes sprachen Werner Klotzbücher im Namen seiner ehemaligen Klassenkameraden und Ewald Scheiber vom „Flugsportverein Fischachtal“ einen Nachruf. Tochter Bianca spielte für ihren Vater die Orgel. Am Grab gab ihm die große Trauergemeinde die letzte Ehre.