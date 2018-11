Bildung „Ein Rucksack voller Erfahrung“

Thumilan Selvakumaran

Singen wir ein Lied zusammen“: Im Kanon schallen die Strophen aus Dutzenden kleinen Kehlen von der Bühne zu den rund 100 Besuchern in der Haller Blendstatthalle. Der gemeinsame Chor der Grundschule Langer Graben und der Friedensbergschule singt zu Ehren von Brigitte Albrecht. Kurz darauf wuseln Kinder der beiden zweiten Klassen der Grundschule in tierischen Kostümen über die Bühne. Sie erzählen die Geschichte von „Elmar, dem bunten Elefanten“.

Es ist ein herzlicher Empfang für die neue Rektorin, die seit Schuljahresbeginn die Einrichtung in der Innenstadt führt. Als Motto für die Feier gestern Nachmittag hat Albrecht ein Zitat Kafkas gewählt: „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“.

Ausländerpädagogik studiert

Davon ist die 55-Jährige in ihrem Leben einige gegangen, wie Ursula Jordan, leitende Schulamtsdirektorin am Staatlichen Schulamt Künzelsau zusammenfasst. Ihr Studium an der pädagogischen Hochschule Gmünd in Deutsch, Geschichte und Geografie habe sie „mit Exzellenz und Bravur“ gemeistert. Sie habe sich aber nicht zufriedengegeben, sondern ihr Wissen in evangelischer Religion sowie Ausländerpädagogik erweitert. Viele Stationen folgten, darunter als Justizlehrerin im Haller Knast und am Lehrerseminar Bad Mergentheim. Zuletzt unterrichtete Brigitte Albrecht an der Grundschule Hessental. Laut Jordan sei offensichtlich, dass die Pädagogin „noch mehr kann und nicht an ihrer Leistungsgrenze angekommen ist“. Nun warteten anspruchsvolle Aufgaben, die sie mit ihrem Kollegium meistern müsse, so die Schulamtsdirektorin. Jordan nennt unter anderem das Vorhaben des Kultusministeriums, landesweit die Qualität im Unterricht zu verbessern.

Dass die Hallerin das Rüstzeug dafür hat, davon ist auch der evangelische Schuldekan Kurt Wolfgang Schatz überzeugt, der gestern für die Amtseinsetzung in Hall die Landessynode in Stuttgart für ein paar Stunden verlässt. Brigitte Albrecht kenne er bereits von mehreren Lehrproben, die sie zusammen begleitet haben. Albrecht bringe „einen ganzen Rucksack voller Erfahrung“ mit an den Langen Graben.

Aber auch die Schule biete einiges, meint Halls Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim, der an die „sensationelle Verabschiedung“ von Albrechts Vorgängerin Gabriele Schindler vor viereinhalb Monaten erinnert. Pelgrim spricht von einer „tollen“ Einrichtung, von einem „Hotspot“ in der Innenstadt. Seine beiden Töchter seien einst hier gewesen. „Aus beiden ist etwas geworden.“

Probleme im Gebäude

Elternbeiratsvorsitzende Silvia Wagner erzählt von „ganzen Generationen von Hallern“, die in der 135-jährigen Geschichte der Schule den Langen Graben besucht haben. Es gelte, Bewährtes zu bewahren aber auch neue Wege zu gehen. „So, wie ich Sie kennengelernt habe, zweifle ich nicht daran, dass Sie das für die Schule tun“. Wagner nutzt ihre Redezeit, um auf lange Zeit ungelöste Probleme im Gebäude einzugehen. Es seien in den Jahren „Dinge angefallen, die repariert gehören“. Sie meint unter anderem die Lüftungsanlage und bittet in Richtung Pelgrim, „seinen Einfluss spielen zu lassen“. Der OB sichert der neuen Rektorin zumindest die Unterstützung des Schulträgers zu, was die Kooperation mit der Friedensbergschule und städtischen Einrichtungen wie Stadtbibliothek, sowie Essensausgabe und Betreuungszeiten anbelangt.

Sonderschulrektorin Sabine Reiter von der angesprochenen Friedensbergschule will die „langjährige und wichtige Kooperation“ der beiden Einrichtungen, die sich einen Schulhof teilen, weiterführen. Sie spricht von einer „Insel“ in der Innenstadt, einem „Lern- und Lebensort“, der „wunderbar“ sei. „Wir heißen dich herzlich willkommen.“

Rückhalt, auch was rechtliche Fragen anbelangt, verspricht ihr die örtliche Personalratsvorsitzende Jana Kolberg. Bei Problemen soll Albrecht „ruhig und gelassen bleiben, Hilfe in Anspruch nehmen“. Dann ließe sich das meiste lösen. Immerhin seien die Belastungen für Lehrkräfte an Grundschulen hoch, da es sich um heterogene und anspruchsvolle Einheiten handle. Dementsprechend hätten Grundschullehrer gleich viel Gehalt verdient wie Lehrer an Gymnasien. „Dafür kämpfen wir noch.“

Ausländeranteil von 60 Prozent

Nach Liedbeiträgen vom Kollegium und einem Chor, bestehend aus Rektoren umliegender Schulen, bleibt Albrecht das letzte Wort. Oft sei sie gefragt worden, wieso sie ausgerechnet an den Langen Graben gehe. Meist habe sie geantwortet, dass sie die Vielfalt als besonderen Reiz und Herausforderung sehe. „Kinder aus mehr als 20 Nationen sind hier.“ Der Anteil der Schüler mit ausländischem Hintergrund liegt bei 60 Prozent. Auch sonst müssten die Lehrer „tagtäglich umfangreichere Herausforderungen“ meistern. Albrecht zitiert Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. „Vielfalt ist nicht nur ein Wort (...) Sie ist ein Wert.“ Die Grundschule Langer Graben habe das früh erkannt und sich zum Motto gemacht: „Vielfalt belebt.“ Dass sie dort nun wirken darf, von Kollegium, Schülern und Elternbeirat so gut aufgenommen wurde, darüber sei sie sehr glücklich.