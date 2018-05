Trauer „Ein Großer verlässt die Bühne“

Hohenlohe / hst/blo

Erst waren es nur Gerüchte, die am Freitag im Internet kursierten. Dann bestätigten Musikerkollegen von Josip Krolo seinen Tod gegenüber der Heilbronner Stimme. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die traurige Nachricht. Krolo war als Sänger und Frontmann der Coverband Gonzo ’n’ Friends weit über seine Hohenloher Heimat hinaus bekannt. Nicht zuletzt wegen des Auftritts mit seiner Band in der TV-Sendung „Das Supertalent“.

Tausende Menschen bekunden im Internet ihre Anteilnahme: „So lachend und singend wird er uns in Erinnerung bleiben. Gute Reise Gonzo“, schreibt jemand im sozialen Netzwerk Facebook. Ein anderer Kommentar: „Im Herzen singt er noch für uns.“ Der Sänger hat es mit seinen Kollegen der Bands Curly Sue und Gonzo ’n’ Friends geschafft, die Menschen zu berühren. Zahlreiche Musikerkollegen berichten von ihren Erlebnissen mit ­Gonzo. Sebastian Faber ist ein langjähriger Weggefährte. Der Sänger der Band ­Gravity aus Künzelsau hat die Nachricht am Freitagmorgen erhalten. „Ich habe ihm musikalisch sehr viel zu verdanken“, sagt Faber. Als Solokünstler stand er oft mit ­Gonzo gemeinsam auf der Bühne.

Seit 30 Jahren auf der Bühne

Josip Krolo soll eine Herzkrankheit gehabt haben, das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Gegenüber dem Magazin „Gschwätz“ soll seine Mutter bestätigt haben, dass diese auch die Ursache für den plötzlichen Tod Gonzos am Donnerstag war. Er stand seit rund 30 Jahren auf der Bühne und wollte eigentlich Ende Juli auf dem Open-Air-Festival „Haigern Live“ sein Jubiläum feiern.

„Ein Großer verlässt die Bühne“, schreiben Gonzos Bandmitglieder Harry Schneck, Fabian Michel, Stefan Breuer und Michael Breitschopf. „Unseren Schmerz über den Verlust unseres Freundes auszudrücken, ist unmöglich. Um die Lücke, die er in unseren Herzen hinterlässt, auch nur annähernd zu beschreiben, fehlen uns die Worte.“ Als leidenschaftlicher Förderer junger Talente sei Gonzo immer auf der Suche gewesen und wer ihn überzeugte, bekam seine Chance. Stets habe er gestalten wollen, statt den Dingen ihren Lauf zu lassen. „Alles, was in den letzten zehn Jahren bei unseren gemeinsamen Auftritten geschah, trug Gonzos Handschrift, er war es, der die Band und Gastmusiker so auswählte, dass die Chemie stimmte“, schreiben die Bandmitglieder.

Die musikalische Karriere des 1971 in Künzels­au geborenen Sängers begann durch einen Zufall. In einem Künzelsauer Bistro hatte er laut Legende bei dem Lied „Hotel California“ lauthals mitgegrölt, eine Band wurde auf ihn aufmerksam – sein Einstieg ins Business. Nicht alles gelang in seinem Geschäftsleben, das Image, das ihm deshalb mancherorts nachhängte, nervte ihn.

Krolos Markenzeichen wurden die Auftritte mit seiner 1997 gegründeten Band Gonzo ’n’ ­Friends, zu denen er viele andere Musiker einlud. Gonzo pflegte Freundschaften zu Musikern aus dem Umfeld von Bands wie Pur oder den Söhnen Mannheims, die regelmäßig mit ihm auf der Bühne standen. Dieses Konzept mit Gastmusikern startete Gonzo schon vor fast zwei Jahrzehnten mit regelmäßigen After-Work-Partys und im NCO-Club in Schwäbisch Hall – damals gemeinsam mit Matthias Messerschmidt, Uli Hoffmann und Jürgen „Maui“ Maurer. „Wir haben uns eines Tages getroffen und drei Wochen später legten wir los“, erinnert sich Uli Hoffmann noch genau an den ersten Auftritt am 2. Oktober 2002. Das Projekt „This is how we do it“ wurde geboren. Ein erfolgreiches Format, das den NCO-Club damals schier wöchentlich aus den Nähten platzen ließ. „Eine intensive Zeit“, weiß Uli Hoffmann.

Gonzo nutzte das Format mit Gastmusikern dann bis weit über die Region hinaus als Erfolgsformel. Große Erfolge für ihn waren unter anderem Auftritte mit der Band Curly Sue im Stadion des VfB Stuttgart oder mit Gonzo ’n’ Friends bei einem Konzert von Elton John in Künzelsau. Auch als Vorband von Joe Cocker, Slade oder Nena stand die Formation auf der Bühne. Auf dem „Haigern Live“-Festival war Gonzo mit seiner Band eine feste Größe und spielte dort am Sonntagabend. Festival-Veranstalter André Späth hat am späten Freitagvormittag von der traurigen Nachricht erfahren. „Das ist schon krass. Er war einer der Großen, auch in Heilbronn.“

Gefühlt hat sich Josip Krolo als Kochertäler, wie er Anfang des Jahres in einem Interview sagte. Aufgewachsen ist er in Künzels­au, er lebte einige Zeit in Hall, in Kupferzell, Ingelfingen und seit fünf Jahren wohnte der Vater einer 20-jährigen Tochter in Weißbach. Mit seiner Band bestritt er rund 200 Auftritte im Jahr – teilweise weltweit, auch in Namibia, Hongkong, in der Schweiz oder in Österreich.

„Das kann doch gar nicht sein“, war Uli Hoffmanns erste Reaktion, als ihn ein Kumpel am Freitag per Telefon über Gonzos Tod informierte: „Ich war komplett geplättet.“ Hoffmann beschreibt Krolo als einen gutmütigen Menschen, der stets Talente gefördert hat: „Er hat immer Platz gemacht neben sich.“ Und nach dem Hochwasser-Unglück in Künzelsau im Mai 2016 setzte er sich mit Benefizkonzerten für die Geschädigten ein. So selbstsicher, wie er vielleicht auf der Bühne gewirkt haben mag, sei Gonzo eigentlich nicht gewesen – „eher ein nachdenklicher Typ“, sagt Uli Hoffmann. Er wird Krolo in bester Erinnerung behalten, „es war immer eine super Zusammenarbeit mit ihm“.

Hans Skaritzky vom Duo ­Stage würdigt Gonzos besonderes Talent, „nicht zu covern, sondern zu interpretieren“. Vor rund vier Wochen habe er mit Josip Krolo bei einem Kaffee in Künzelsau noch ausführlich geplaudert. Skaritzky hat Gonzo als einen freundlichen, großzügigen und bodenständigen Menschen erlebt.

Die Trauer um den Vollblutmusiker Krolo steckt tief. Seine Bandkollegen wollen als „Gonzo’s friends“ weitermachen, schreiben sie auf ihrer Facebook-Seite: „Das Werk eines Künstlers nach seinem Tod zu zerstören, wäre ein herzloser Akt des Vandalismus.“ Deshalb möchten sie ganz im Sinne Gonzos bei der Musik bleiben: „So, als ob er nachts am Telefon fragen würde: ,Jungs, wie war’s?‘ Und so, dass wir mit gutem Gewissen sagen könnten: ,War super, Chef!‘“