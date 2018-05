Senioren „Ein großer Gewinn für uns“

Norbert Acker

Beim Thema Diak-Altenhilfeeinrichtung in Michelfeld ist man einen guten Schritt weitergekommen. Einstimmig hat der Michelfelder Gemeinderat die Erschließungsarbeiten für das Quartier Riedgraben/Bürkhofstraße zum Angebotspreis von 243 492 Euro an die Firma Hans Ebert Bauunternehmung-Transportbeton aus Abtsgmünd-Pommertsweiler vergeben. Die Arbeiten beinhalten auch die Erschließung für die Wohnbebauung, die neben dem Seniorenheim erstellt werden soll, mit ein. Für die Erschließungsstraße, die von der Bürkhofstraße auf das Areal der Pflegeeinrichtung führen soll, hatte die Verwaltung darüber hinaus den Namen „Wiesenblick“ vorgeschlagen. Dem hat sich der Gemeinderat bis auf zwei Enthaltungen ebenfalls angeschlossen. „Ich sehe das alles als Signal an die Öffentlichkeit, dass wir hinter dem Projekt stehen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Binnig. Er stellte noch einmal klar, dass es sich bei dem Bauvorhaben um eines von enormer Bedeutung für die Gemeinde Michelfeld handele. „Das ist ein großer Gewinn für uns“, so der Schultes.

Planen und Bauen

Zuvor hatte Architektin Andrea Ranft von der Ranft Projektpartner GmbH aus Bad Mergentheim die Gebäudeplanung vorgestellt. „Wir haben dabei versucht, nicht nur die vielen Vorgaben einzuhalten, sondern auch die Philosophie des Diaks miteinfließen zu lassen“, so Ranft. Ihr Unternehmen hat Erfahrung in der Planung von Altenhilfeeinrichtungen vorzuweisen. Auf der Firmenwebsite werden unter anderem das Lene-Hofmann-Haus in Weikersheim, das Lotte-Gerok-Haus in Lauda sowie das Pflegezentrum Johann-Benedikt-Bembé-Stift in Bad Mergentheim genannt. Auch im Landkreis Schwäbisch Hall waren die Projektpartner schon aktiv: Ranft hat das Haus Sonnengarten in Schwäbisch Hall-Hessental geplant, das durch die Immobilienaffäre um Halls Ober­bürgermeister Hermann-Josef Pelgrim in die Schlagzeilen geraten ist.

Der Neubau in Michelfeld wird nun von Ranft erstellt und nach der Fertigstellung vom Diak gepachtet. Es sollen einmal 60 Pflegeplätze in vier Wohngruppen mit je 15 Bewohnern in Michelfeld entstehen. „Die vier Gruppen sind identisch“, so Ranft. Für jede sei ein eigener Ess- und Küchenbereich sowie ein Aufenthaltsraum vorgesehen. Dazu gab es eine Nachfrage. „Kommt denn das Essen nicht von außerhalb?“, wollte Gemeinderat Manfred Bauer wissen. „Doch. Die Küchen werden aber für die Endzubereitung benötigt“, erklärte Margarete Greiner, Geschäftsführerin der Diak-Altenhilfe. Ranft fuhr fort: Jedes der Bewohnerzimmer erhalte ein Duschbad zur alleinigen Nutzung. Einzelne Zimmer könnten bei Bedarf ohne großen Aufwand vergrößert werden. „Der Baukörper wird in U-Form mit versetztem Pultdach errichtet. Das Gebäude ist zweigeschossig und ohne Unterkellerung“, so die Architektin. Die Ansicht einer 3-D-Zeichnung des Gebäudes bewertete Gemeinderätin Beate Heilenmann mit den Worten: „Das hat schon einen erheblichen Einfluss auf das Landschaftsbild.“ Um einen hohen Wohnkomfort und ausreichend Licht gewährleisten zu können, sei die U-Form nach Süden hin geöffnet, so Ranft. Das gelte auch für die Bewohner- und Aufenthaltszimmer. Die Nebenräume gingen nach Norden raus.

Baubeginn im Herbst

Zu den Kosten des Vorhabens hat die Architektin im Gemeinderat nichts gesagt. „Ich gehe davon aus, dass es sich im Bereich von vier bis fünf Millionen Euro abspielen wird“, sagt Bürgermeister Binnig auf Nachfrage. Vergleichbare Bauten seien dort angesiedelt. Die weitere Projektplanung sehe vor, dass der Bauantrag in den kommenden Wochen eingereicht werden soll. Mit dem Baubeginn rechnet Binnig im Herbst, mit der Inbetriebnahme im Herbst 2019.