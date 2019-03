Bildung „Ein erster großer Dämpfer“

Norbert Acker

Von April diesen bis voraussichtlich September kommenden Jahres sollen die Michelfelder Grundschüler in einem Interimsgebäude unterrichtet werden. Dieses soll während der Zeit der Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes auf dem Parkplatz der Steinäckerhalle errichtet werden. Doch die Ergebnisse der öffentlichen Ausschreibung des Gebäudes in Containerbauweise sind ernüchternd.

„Das ist ein erster großer Dämpfer für unser Projekt“, sagte Bürgermeister Wolfgang Binnig am vergangenen Montag im Gemeinderat. Drei Angebote seien fristgerecht eingegangen, allerdings lägen alle weit über den 430 000 Euro, die für das provisorische Bauwerk eingeplant seien. „Das Ausschreibungsergebnis des günstigsten Bieters ist über doppelt so hoch wie die veranschlagten Kosten“, präzisierte der Bürgermeister. „Die Differenzen in den angebotenen Preisen der einzelnen Leistungsverzeichnungen sind für uns nicht nachvollziehbar.“

Baubeginn im Juni

Das sei gleich zu Beginn „unseres Großprojekts ein heftiger Schock“, sagte Gemeinderat Manfred Bauer. „Ich habe große Sorgen, dass sich das weiterzieht.“ Problematisch sei nun die Einhaltung des Terminplans für die Bauarbeiten. „Der Markt wird sich aber leider nicht ändern“, so die Antwort Binnigs. Im Planungsteam werde man nun alles tun, um es nicht zu Verzögerungen kommen zu lassen. In einer „Elefantenrunde“ wolle man so den Leistungsumfang noch einmal genau kalkulieren. „Alle Gewerke werden wir mit großem Vorlauf ausschreiben“, so der Bürgermeister. Ab April werde man beginnen, damit die Bauarbeiten wie geplant im Juni starten können. Die öffentliche Ausschreibung für das Interimsgebäude ist am 2. Februar veröffentlicht worden, der letzte Termin zur Angebotsabgabe war am 18. Februar. „Da waren wir wahrscheinlich etwas zu spät dran“, sagt Binnig auf Nachfrage dieser Zeitung. „Da sind wir selbstkritisch genug.“

„Gibt es denn keine andere Möglichkeit zur Unterbringung der Schüler während der Bauphase?“, fragte Lutz Engel noch im Gemeinderat. Auch das wolle man diskutieren, antwortete Binnig. Er schlug vor, die öffentliche Ausschreibung aufzuheben und das Interimsgebäude baldmöglichst beschränkt – also nur bei bestimmten Unternehmen – auszuschreiben. Dem folgte der Gemeinderat einstimmig. Ebenso einstimmig ist die Verwaltung ermächtigt worden, sämtliche Gewerke für das rund 4,5 Millionen Euro teure Bauprojekt öffentlich auszuschreiben.

Am vergangenen Mittwoch haben sich bereits Bürgermeister, Architekten und Schulleitung zusammengesetzt. „Wir sind zweieinhalb Stunden noch einmal richtig ins Detail gegangen“, erklärt Bürgermeister Binnig. Ein „ganz neuer Ansatz“ sei es, den zeitlichen Ablauf zu entzerren. Fertig mit dem Bau wolle man immer noch Ende 2020 sein, den Umzug ins Übergangsgebäude könne man sich aber auch erst nach den Sommerferien vorstellen – ursprünglich war dieser für April/Mai dieses Jahres vorgesehen. Außerdem werde man auf zwei Klassenzimmer verzichten, dafür werde Unterricht auch auf der Bühne der Steinäckerhalle stattfinden.

Rundum-sorglos klappt nicht

Ebenso habe man über die Außengestaltung des Interimsgebäudes gesprochen. „Das ist ja kein Baucontainer“, so Binnig. Man werde schauen, was es an preiswerteren Möglichkeiten gebe. Auch die Gründung für das Provisorium auf dem Steinäckerhallenparkplatz wolle man selber machen – vom Bauhof oder einem externen Bauunternehmen. Ursprünglich sei sie Teil der Ausschreibung gewesen. „Das war eben ein Rundum-sorglos-Paket“, sagt der Bürgermeister. „Aber bei der heißen Marktlage müssen wir jetzt Abstriche machen.“ 500 000 Euro für das Gebäude seien dabei aber die Schmerzgrenze. Mit der beschränkten Ausschreibung wolle man so schnell wie möglich „an den Markt“ gehen.