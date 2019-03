Bildung „Die Vertragsverlängerung wird zustande kommen“

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Die Landesregierung hat im Januar beschlossen, den Campus Schwäbisch Hall weitere zehn Jahre zu unterstützen. Der Amtschef des Wissenschaftsministeriums, Ulrich Steinbach, hat das vorgestern bei einem Ortstermin in Schwäbisch Hall offiziell verkündet.

Zum Wintersemester 2009/­2010­ hat der Campus Schwäbisch Hall als ein Außenstandort seine Arbeit aufgenommen. 1043 Studenten bereiten sich in vertriebsorientierten BWL-Studiengängen auf ihre Karriere vor. Das Land hat den Campus Hall einst gegründet, um die vielen Studenten aus dem Doppeljahrgang zu versorgen und seinen Bestand bis 2024 garantiert. Da die gymnasiale Oberstufe um ein Jahr auf acht Jahre verkürzt wurde, waren im Jahr 2012 mehr Studienplätze nötig und ein Hochschulentwicklungsprogramm wurde aufgelegt.

Zwischen Tür und Angel: Die Gespräche zur Weiterfinanzierung des Campus Schwäbisch Hall finden derzeit in einer Umbruchsphase statt. Das Hochschulprogramm für den Doppeljahrgang läuft aus. Doch das Hochschulfinanzierungskonzept soll erst für den Landeshaushalt 2020/21 neu festgelegt werden. Wäre jetzt nichts passiert, hätte die Hochschule in diesem Herbst keine neuen Studierenden aufnehmen können.

Nun wurde eine Lösung gefunden, den Campus Schwäbisch Hall in dieser Phase weiter zu finanzieren: Die Landesregierung, die für die Hochschulen zuständig ist, zahlt pro Jahr weiterhin 1,9 Millionen Euro. Betriebe und der Landkreis bringen 550 000 Euro auf. Die Stadt Hall finanziert über die Hochschulstiftung weitere 400 000 Euro pro Jahr, die vor allem in die Gebäude fließen.

Diese Finanzierung muss nun fortgeschrieben werden. „Die Vertragsverlängerung wird zustande kommen“, versichert Ministerialdirektor Ulrich Steinbach. „Wir haben die Finanzierungszusage bis 2034. Das ist ein toller Tag für die Raumschaft und die Stadt Hall“, freut sich Ehrhard Steffen, Ehrensenator der Hochschule Heilbronn.

Im Vorfeld haben Beteiligte politischen Druck aufgebaut. Das ist im Ringen um Finanzierungen üblich. Prof. Dr. Harald Unkelbach, stellvertretender Vorsitzender der Hochschule Heilbronn, sagte im Januar: „Wir hätten erwartet, dass die Landesregierung den Campus Schwäbisch Hall in die Regelfinanzierung nimmt.“

Doch an dem sonnigen Mittwoch stellen die Beteiligten vor Ort die positiven Seiten heraus. „Es ist nicht die Zeit für Maximalforderungen“, sagt Professor Dr. Oliver Lenzen, Rektor der Hochschule Heilbronn.

Auch Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim, der über Jahre für eine Hochschule in Hall erfolgreich gekämpft hat, freut sich über die Zusagen des Landes und die große Unterstützung der Unternehmen. Die hätten nie die Finanzierungszusagen an sich infrage gestellt, aber seien an einer dauerhaften Standortsicherung mit Geld aus dem Landeshaushalt interessiert. Die Region habe weiterhin Nachholbedarf bei Studienplätzen. Derzeit geht es um den Hochschulrahmenvertrag zwischen Bund und Ländern. Und genau bei diesem Punkt macht Ministerialdirektor Steinbach die Zusage, Hall in den Verhandlungen zu berücksichtigen: „Wir diskutieren gerade über die gesamte Hochschulfinanzierung. Da gehört Hall als Außenstandort mit dazu.“

Grünen-Landtagsabgeordnete Jutta Niemann sichert zu: „Die Forderung, den ländlichen Raum zu stärken, werde ich einbringen.“ Lange Zeit sei die Landesregierung davon ausgegangen, dass die Studierendenzahlen sinken. Steinbach: „Aber sie sinken nicht. Daher müssen wir fragen, wo wir Entwicklungsbedarf haben.“

Das sehen die beiden Studentinnen, die an dem internen Gespräch teilnehmen dürfen, auch so. „Wenn ich mich noch mal entscheiden müsste, ich würde wieder Hall als Hochschule wählen“, berichtet Isabell Steidel (21), die im vierten Semester Personalmanagement studiert. Ihre Kommilitonin, Valerie Stuhl (22), aus dem gleichen Studiengang sagt: „Man hat das Gefühl, dass man hier gewollt ist. Die Studienverantwortlichen fragen nach und helfen einem.“