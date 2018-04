Ilshofen „Die üblichen Wanderwege hinter sich lassen“

Info

Die nächsten Frauenwanderungen führen am Samstag, 28. April, ins Naturschutzgebiet „Unteres Bühlertal“ und am Samstag, 26. Mai, nach Kirchberg an der Jagst und zur Stauferburg Leofels. Näheres und Anmeldung per E-Mail an dora.mueller@nlfh.de.