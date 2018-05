Erinnerung „Die Treppe war mein Spielplatz“

Schwäbisch Hall / Sonja Alexa Schmitz

Ganz früh aufstehen, hieß es am Tag des Kinderfestes für den kleinen Erich Wolf. Er war seinerzeit Tambourmajor der kleinen Sieder und hatte die Aufgabe, die Brezeln für seine Mitsieder beim Bäcker Wieland in der Unterlimpurger Straße zu holen. Dort bekam er die rund 50 Brezeln, die an einer Schnur aufgereiht waren, um den Hals gehängt und trug die duftende Ladung zum Treffpunkt in der Stadt. Neben den Brezeln trug er Nelken am Hut. Am Kinderfest wurden alle Kinder frühlingshaft herausgeputzt.

Es folgte das Wecken wichtiger Personen mit Musik in der Innenstadt. Dann zog der Siederszug, der seinerzeit rund 50 Kinder zählte, zum Bahnhof, wo sich die Schulklassen versammelten. In einem langen Defilee ging es die Bahnhofstraße runter und hinauf zum Marktplatz. Und dann kam das, was für Erich Wolf recht unbehaglich war: Trommelnd die Große Treppe hinunterzusteigen.

Nach dem Musizieren durften sich die kleinen Sieder in der Stadt amüsieren. Erich Wolf erinnert sich mit leuchtenden Augen an die Holzschlange, auf der er geklettert ist. „Sie war glatt und bewegte sich und man musste höllisch aufpassen, um nicht runterzufallen.“ Unvergessen ist auch das Holzgerüst, an dem Würste oder Fähnchen oder andere Begehrlichkeiten aufgehängt waren. Die Kinder kraxelten hinauf und angelten danach.

Sitzt er heute im Café am Marktplatz an seinem Lieblingsplatz gleich neben der Tür, von wo aus er die beste Sicht hat, dann sieht der 69-Jährige ganz andere Dinge als die Touristen neben ihm oder die jungen Haller oder die Zugezogenen.

Die elterliche Wohnung befand sich in der Klosterstraße. Seine Großeltern wohnten auf der anderen Seite gegenüber. Der Opa war Mesner in St. Michael, die Oma half bei den zahlreichen Aufgaben mit. Auf einem Foto ist sie beim Schneeschippen auf der Großen Treppe zu sehen.

Für Erich Wolf war die Treppe sein Spielplatz. Im Sommer hielten sich die Kinder eher am Kocher auf oder radelten in die Natur. Im Winter aber, wenn ordentlich Schnee gefallen war, bot die Treppe ihnen großes Vergnügen, wenn sie auf ihren ledernen Schultaschen hinuntersausten. Manchmal ging dabei die darin befindliche Schultafel zu Bruch. Dann gab es Ärger.

Auf der Großen Treppe stand Wolf regelmäßig als kleiner Sieder mit der Trommel. Geübt haben sie ihr Instrument übrigens in der Schule am Langen Graben auf Dielen, die über Böcke gelegt waren. Damals wie heute spielten die Sieder auf den Stufen beim Kinderfest sowie zum Sommernachtsfest. Und einmal wurden sie sogar von den Freilichtspielen engagiert als Statisten. Wolf hat seine Erfahrungen mit der Treppe gemacht und hat einen Heidenrespekt vor den Stufen – und vor den Schauspielern, die darauf sogar Akrobatik machen. Er geht heute lieber außenrum.

Bei den Siedern musste Erich Wolf 1971 ausscheiden, weil er seine Renate heiraten wollte, und als Sieder musste man damals ledig sein. Der ehemalige Bausparkassenangestellte vergnügt sich zuweilen mit Kunst. Er fertigt Radierungen an, nicht wenige davon zeigen die Große Treppe – im Winter, mit Schnee. Das Bauwerk ist für ihn das bedeutendste Wahrzeichen der Stadt Schwäbisch Hall, keine Frage.