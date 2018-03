Wild „Die Seuche kommt mit dem Wurstbrot“

Mainhardt / Sigrid Bauer

Dass die Afrikanische Schweinepest (ASP) auch Hohenlohe erreicht, daran lässt Dr. Werner Schreiber, Chef des ­Haller Veterinäramts, kaum ­Zweifel. „Die Seuche kommt mit dem Wurstbrot“, stellt er in der vollen Mainhardter-Wald-Halle plakativ klar. Es reiche, wenn ein Lkw-­Fahrer aus Polen ein Brot mit infizierter Wurst wegwirft und ein Wildschwein es frisst. Das Virus ist zwar für Menschen ungefährlich, aber sehr widerstands­fähig und für Wild- und Haus­schweine zu 100 Prozent tödlich.

„Nichts im Wald lassen“

Auch der Jagdtourismus sowie Erntehelfer aus Osteuropa seien realistische Einschleppwege der Krankheit, so Schreiber. Das Veterinäramt versuche alles, um einen Ausbruch zu verhindern. Landwirte würden instruiert, wie sie ihre Schweine schützen können, die Jäger motiviert, die Schwarzwildpopulation zu verringern. Schreiber hat sie aufgefordert, weiterhin Proben von allen tot gefundenen, kranken und erlegten Wildschweinen für den Test auf ASP einzuschicken. Extrem wichtig sei, so Schreiber, verendete Tiere und Innereien von erlegten Tieren in den elf Verwahrstellen abzuliefern, die das Amt über den ganzen Kreis verteilt hat. „Sie dürfen nichts im Wald lassen“, schärft er den Jägern ein.

Für den Ernstfall sei auf Landesebene ein Plan erstellt, aber bisher nicht verabschiedet. Dieser habe die erfolgreichen Maßnahmen zum Eindämmen der ASP in der Tschechischen Republik als Vorlage. Dort wird in einem 20 Quadratkilometer großen Kerngebiet um die ASP-Fundstelle alles getan, um infizierte Tiere in dieser Zone zu halten, etwa durch Jagdverbot und Betretungsverbot für die Bevölkerung.

Schreiber meint, dass auch hier beim Thema ASP jagdliche Tabus überdacht werden sollten. „Vor allem muss die Schwarzwildjagd wieder das ganze Jahr möglich sein“, fordert er in Übereinstimmung mit den Jägern. An die Landwirte appelliert er, von sich aus mit den Jägern zu kooperieren, um mit größerem Abstand der Felder zum Wald und Schussschneisen die Jagd zu erleichtern, wofür er reichlich Applaus bekommt.

Die Haller Jäger haben im letzten Jagdjahr so viele Wildschweine wie nie erlegt: 1573 Tiere, 678 mehr als im Vorjahr. Verärgert sind sie aber über die Zurückhaltung der Förster im Staatswald. Obwohl sie für rund 33 Prozent des Waldes zuständig sind, haben sie nur 121 Tieren geschossen. „Alle Seiten sollten sich gleich an der Vorsorge zur Schweinepest beteiligen“, stellt Oliver Kraft, der die Jahresstrecken für Schwarz-, Reh- und Niederwild vorträgt, unter Beifall fest.

Erfreut ist Kreisjägermeister Dr. Wilfried Ziegler nicht nur über die guten Strecken beim Schwarzwild, sondern auch über die 2660 erlegten Rehe. „Nur 180 Rehe bei den Förstern – das ist aber zu wenig“, beschwert er sich in Richtung Landratsamt.

Für den Wolf sieht Ziegler in hiesigen Breiten nur eine Zukunft, wenn die Population niedrig gehalten wird. In Finnland und Schweden gebe es je etwa 200 Wölfe, die regelmäßig bejagt würden. „Bei uns leben eher 1000 als nur 500 Wölfe“, betont er. Ähnliche Zahlen aus Skandinavien nennt Udo Stein, jagdpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, in seinem Grußwort. Akzeptiert werde die faszinierende Tierart Wolf, wie Ziegler meint, hier nur, wenn sie bundesweit einheitlich geregelt bejagt werden könne.

Felle aus heimischer Jagd

Über die Nutzung der Felle von Raubwild informiert Fred Daniels von der Firma Fellwechsel, die auf Betreiben des Landesjagdverbands gegründet wurde. Raubwild wie Fuchs, Marder, Iltis, aber auch eingewanderte Arten wie Waschbär und Nutria werden bejagt, weil sie hier heimische Tierarten wie etwa bodenbrütende Vögel und Reptilien dezimieren. Besonders das hochwertige Winterfell dieser Tiere ist für Kürschner interessant. „Die Verarbeitung der Felle aus heimischer Jagd ist nachhaltig, im Gegensatz zu Fellen aus fragwürdiger Käfighaltung im Ausland, und es wird kein Rohstoff verbraucht wie bei Kunstfell“, warb Daniels für Unterstützung des Projekts.

Info Die Strecken-Zahlen der Jägerversammlung: Schwarzwild 1573 (Vorjahr 1016), Rehwild 2660 (3221), Fuchs 1193 (1026), Niederwild 2129 (1908). Infos zu Fellwechsel: www.fellwechsel.org.