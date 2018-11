Michelbach „Die schönste Sportart der Welt“

Michelbach / Sigrid Bauer

Mit dem Thema American Football hat das Michelbacher Schlossforum voll gepunktet. Das Publikum zwischen 10 und 60 Jahren hörte Jordan Neumans Erklärungen gebannt zu.

Was auf den ersten Blick aussieht wie ein ungeordneter Haufen von Männern, die sich auf der Jagd nach einem spindelförmigen Ball aufeinander werfen, entpuppt sich durch den kurzweiligen Vortrag von Unicorns-Headcoach Jordan Neuman als kompliziertes Spiel, bei dem jeder der elf Männer eines Teams auf dem Feld eine feste Rolle einnimmt. Das Publikum zwischen 10 und 60 Jahren hörte Jordan Neumans Erklärungen gebannt zu. Der 35-jährige Texaner, der seit 2016 Headcoach ist, lebt in Schwäbisch Hall seinen Footballtraum. Dass die Sportart in Deutschland wächst, zeigt auch die große Nachfrage nach Plätzen in der Unicorns Academy des Evangelischen Schulzentrums in Michelbach.

Werfen oder tragen

Worum geht es im Football? Ganz vereinfacht geht es darum, den Ball von der Mitte des 100 Yards langen Spielfelds in die Endzone des Gegners zu befördern. Gelingt das, gibt es für diesen Touchdown sechs Punkte. Der Ball darf geworfen oder getragen werden. Ein Team hat vier Versuche, um mindestens zehn Yards an Raum zu gewinnen, gelingt das nicht, geht der Ball an den Gegner. Zu Beginn des Spielzugs stehen sich die Offensive Line der ballbesitzenden Mannschaft und die Defensive Line des Gegners gegenüber. „Mit die allerwichtigsten im Team sind die großen, kräftigen Spieler in der Offensive Line“, stellt Neuman fest. Es gibt 200 bis 300 Spielzüge, die die Spieler alle im Kopf haben müssen. Der Headcoach entscheidet und zeigt dem Quarterback, dem Spielgestalter des angreifenden Teams, den gewählten Spielzug an. Der gibt das an seine Leute weiter. „Der Quarterback muss schnell entscheiden, welcher Spielzug passt und er muss sehr diszipliniert und konzentriert sein, auch wenn das Stadion kocht. Aber auch die anderen Spieler müssen genau wissen, was sie bei welchem Spielzug zu tun haben. Sie müssen ganz präzise laufen. Das ist wie eine Choreografie“, schildert Neuman. Schon während des Vortrags haben die rund 60 Zuhörer, auch recht viele Frauen, immer wieder Fragen, die sie zum Teil als Footballfans und Insider erkennen lassen.

