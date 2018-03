Christdemokraten „Die Ortsverbände wiederbeleben“

Schwäbisch Hall/Gaildorf / Gottfried Mahling

Bei der Jahreshauptversammlung am 23. Februar trat Dominik Schloßstein nicht mehr an. Warum wollten Sie sein Nachfolger werden?

Matteo Hemminger: Es war keine kurzfristige Entscheidung. Den letzten Motivationskick hat mir letztes Jahr ein dreimonatiges Praktikum im Abgeordnetenbüro von Baden-Württembergs CDU-

Generalsekretär Manuel Hagel und seine Begleitung im Bundestagswahlkampf gegeben. Dass ich bei der Jahreshauptversammlung der einzige Bewerber für das Amt des Kreisvorsitzenden war, ist im Vergleich zu anderen Junge-Union-Kreisverbänden eher ungewöhnlich.

Warum hat es Sie zur CDU gezogen?

Ich habe schon relativ früh gemerkt, dass mir das Strukturelle, gut Organisierte besser liegt und gefällt als das einfache und ziellose „in den Tag leben“. Außerdem haben mich die ständigen Rebellionsversuche mit ihrer teils pseudo-moralischen Haltung nach dem Motto „Hauptsache dagegen“, bei vielen anderen Parteien und deren Jugendverbänden deutlich abgestoßen.

Was bedeutet für Sie das Wort „konservativ“?

Fälschlicherweise wird der Begriff oft mit Rückwärtsgewandtheit gleichgesetzt. Konservativ bedeutet für mich: Das Beste aus der Vergangenheit zu bewahren und darauf aufbauend eine starke Zukunft zu gestalten. Familie, die ländlich geprägte Heimat, in meinem Fall das Limpurger Land mit dem Schwäbisch-Fränkischen Wald und den Limpurger Bergen. Deren Traditionen und Kultur gilt es zu pflegen und zu bewahren. Gleichzeitig müssen wir Neuem aufgeschlossen gegenüberstehen. Es bringt zum Beispiel nichts, sich der Globalisierung zu verschließen – ganz im Gegenteil. Es ist gerade in diesem vernetzten Zeitalter auch im ländlichen Raum von großer Bedeutung, global zu denken. Gerade in einer wirtschaftlich so starken Region wie unserer mit zahlreichen Weltmarktführern. Dafür, dass dies weiterhin so bleibt und jedes Jahr sogar noch etwas besser wird, gilt es zu kämpfen. Mir persönlich sind auch die christlichen Werte sehr wichtig. Ich habe aber auch kein Problem damit, wenn jemand mit dem „C“ eher weniger anfangen kann.

Wie steht der Kreisverband der Jungen Union derzeit da?

Wir haben aktuell 127 Mitglieder. Darunter sind mehr Männer als Frauen, wobei im Vorstand das Verhältnis deutlich ausgeglichener ist. Leider haben wir derzeit keinen aktiven Ortsverband mehr. Das möchte ich auf lange Sicht ändern, zumindest in den großen Gemeinden Schwäbisch Hall, Crailsheim und Gaildorf. Denn die Junge Union in einem Flächenlandkreis von einer einzigen Schnittstelle aus zu koordinieren, ist mit einem harten Kern von nur 20 bis 30 Aktiven sehr schwer. Durch die 35-Jahre-Altersgrenze hat die Junge Union im Landkreis in den letzten Jahren Mitglieder verloren. Ich möchte jetzt einen Neustart wagen und den Trend umkehren. Mein erstes Ziel ist, im Kreisverband neue Mitglieder zu gewinnen.

Wie wollen Sie das anstellen?

Vor allem mit mehr Öffentlichkeitsarbeit. Unser Internetbeauftragter arbeitet an einer Homepage. Das ist mir eine Herzensangelegenheit, denn wenn wir ständig von Digitalisierung sprechen, sollte die Junge Union im Landkreis nicht ohne eigene Internetseite dastehen. Wir tauschen uns über eine Whatsapp-Gruppe aus, haben eine Facebook-Seite, es gibt Rundmails, ein regelmäßiger Newsletter zu aktuellen politischen Themen ist in Planung. Wer mit uns Kontakt aufnehmen möchte, kann sich gern über die Facebook-Seite Junge-Union-Kreisverband Schwäbisch Hall, oder per Mail an ju-sha@web.de melden.

Wie oft finden die eigentlichen Treffen statt?

Wir wollen uns demnächst wieder regelmäßiger zu Stammtischen treffen – jeden ersten Freitag im Monat. Die Treffen sind völlig zwanglos, man kann einfach reinschnuppern, ohne gleich Mitglied der Jungen Union werden und ständig anwesend sein zu müssen.

Der CDU-Kreisverband hat Sie für die CDU-Landesliste der Europawahl 2019 nominiert. Streben Sie eine Karriere in der Politik an?

Ich habe mich sehr über die Nominierung gefreut, vor allem, weil mich Europapolitik sehr interessiert. Allerdings stehe ich auf Platz 12a der Liste. Realistisch gesehen zu weit hinten, um eine wirkliche Chance auf einen Einzug ins Europäische Parlament zu haben. Generell möchte ich mich nicht auf eine Karriere in der Politik verlassen. Nach dem Studium will ich zunächst in der freien Wirtschaft arbeiten. Anschließend wird man sehen, was die Zukunft bringt.