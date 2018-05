Jahrestag „Die haben gezielt aufs Schulhaus geschossen“

Obersontheim / Maya Peters

Früher hat man kaum fotografiert“, bedauert Jörg Zanzinger den Mangel an Bildern. Doch an viele Ereignisse aus dem Jahr 1945 erinnert er sich lebhaft. So habe sich ihm eingeprägt, wie er und weitere 14- bis 15-Jährige aus Obersontheim Anfang April mit dem Lastwagen auf einem schmalen Sträßchen Richtung Merkelbach bei Vellberg gefahren worden seien. „Dort mussten wir mitten im Wald einen Schützengraben ausheben.“ Warum, das fragt er sich bis heute, denn eine strategische Bedeutung hatte der Ort nie.

Monatelang keine Schule

Monatelang, bis November 1945, fiel der Schulunterricht aus, vielleicht habe man die Jugendlichen nur beschäftigen wollen. „Aber wir sind trotzdem recht schlau geworden“, scherzt der 1993 pensionierte Leiter der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall. „Wir haben Glück gehabt, weil wir noch jung genug waren“, meint der 87-Jährige. Andere wurden noch in den letzten Kriegsmonaten eingezogen. Seine Familie hat 1945 im ersten Stock des alten Schulhauses in Obersontheim gewohnt. „Mein Vater war Lehrer, aber seit dem 6. Juni 1944 hatten wir nichts mehr von ihm aus Frankreich gehört“, berichtet Zanzinger.

Und dann sei der Krieg nach Obersontheim gekommen. Ganz genau weiß er den Tag nicht mehr, am 18. oder 19. April 1945 sei es wohl gewesen. „Wir lagen noch im Bett, da kamen amerikanische Jagdbomber von Westen und griffen unser Haus an.“ Nach den Fliegerbombenabwürfen hätten die Maschinen gewendet und mit Bordwaffen aufs Schulhaus geschossen. „Wir sind alle in den Keller gerannt.“ Eine Frau aus der gegenüberliegenden Wohnung kehrte nochmals um, um ihr schlafendes Kind zu holen. „Sie wurde in den Rücken getroffen und starb bald darauf.“ Bei dem Angriff seien auch zwei Scheunen in Obersontheim in Brand geraten. „Die Scheune Lerner und die am Gasthof Post“, weiß Zanzinger noch genau.

Eine Erklärung für den „persönlichen Angriff“ hat er auch: „In unserem Schulhaus wohnten auch Soldaten. Diese Deppen sind am Vortag in Uniform auf der Straße marschiert, obwohl Aufklärungsflugzeuge unterwegs waren“, schimpft er. „Da sah man Widerstand, und die Rechnung kam am nächsten Tag.“

Am Haus hingen Löschschläuche zum Trocknen. „Die haben mein Bruder und ich zu der brennenden Scheune geschleppt.“ Aber: „Die waren vom Angriff total durchlöchert. Ich seh’ noch, wie das Wasser raussprudelt“, berichtet er lebhaft. „Das Wohnhaus muss gerettet werden“, habe der Bauer Lerner, selbst Feuerwehrmann, immer wieder gerufen. „Der hat mir imponiert.“

Am Abend hat die Familie mit vielen anderen Unterschlupf im Schlosskeller gesucht. Zanzingers Mutter sei es nach dem Angriff im Schulhaus „zu mulmig“ gewesen. Am nächsten Tag habe es weiteren Artilleriebeschuss gegeben. Er sei neugierig herausgerannt. „Da ging rechts neben mir in den Garten eine Granate rein, und ich bin in den nächstmöglichen Kartoffelkeller geflüchtet“, erzählt er von seinem Abenteuer als 14-Jähriger. Damals seien 35 Artilleriegranaten in Obersontheim gezählt worden. „Und am Folgetag sahen wir die Amerikaner von Untersontheim her einmarschieren. Es gingen immer drei bis vier GIs mit schussbereitem Gewehr neben dem gepanzerten Mannschaftswagen her. Sie haben hinter jede Ecke geguckt, wie im Wilden Westen.“ Gegen Abend seien sie zum Schloss hochgekommen. „Sie haben jeden Mann mit Taschenlampen angeleuchtet, als wollten sie ein Braunhemd finden“, erzählt Zanzinger. Fündig seien sie wohl nicht geworden.

Mit dem Fahrrad zur Oma

Das Schulhaus wurde für die amerikanischen Truppen beschlagnahmt. „Meine Mutter wurde mit drei Kindern in der Bäckerei Wagner untergebracht“, erzählt der 87-Jährige. Sein jüngerer Bruder habe aus Platzmangel mit den amerikanischen Soldaten im Schulhaus geschlafen. „Sogar im selben Zimmer“, schmunzelt er. Er selbst sei Anfang Mai 1945 mit dem Fahrrad zur Großmutter nach Orendelsall bei Öhringen gefahren. „Dort habe ich auf dem Hof geholfen.“

Das eigentliche Kriegsende habe er kaum in Erinnerung, es war überschattet vom Tod seiner Urgroßmutter. Wenn er gelegentlich mit dem Fahrrad nach Obersontheim heimfuhr, sei er auf der Hut gewesen. „Ich habe mir ständig beim Fahren überlegt, wie die Orte links und rechts heißen, falls mal eine Kontrolle gekommen wäre“, erzählt er. Im Gepäck habe er immer Naturalien für die Familie gehabt.

Zanzinger meint, er habe von den Kriegsereignissen keinen besonderen Schaden davongetragen: „Andere haben viel Schlimmeres erlebt.“ Aber zwischen seiner Generation und den Jüngeren klafften Welten. Sie seien damals sehr früh erwachsen geworden. Kürzlich habe er den Enkeln aus dem Krieg erzählt. „Sie haben kaum eine Ahnung, wie es früher war, und haben konzentriert zugehört“, freut er sich über ihr Interesse.