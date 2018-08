Braunsbach/Schwäbisch Hall „Die Flut“ ist wieder zu haben

Braunsbach/Schwäbisch Hall / noa

Aufgrund der immer noch großen Nachfrage gibt es seit Montag eine dritte Auflage des im vergangenen Jahr erstmals erschienenen Magazins „Die Flut“ zu kaufen. 350 Stück der Sonderproduktion über die Braunsbacher Sturzflut vom 29. Mai 2016 liegen im Rathaus aus, 150 im Shop des Haller Tagblatts in Schwäbisch Hall. Das Heft kostet 12,90 Euro, 2 Euro gehen als Spende an die Braunsbacher Feuerwehr. „Wir wollen so die Retter, die bei der Flut an vorderster Front waren, unterstützen“, sagt HT-Geschäftsführer Thomas Radek.