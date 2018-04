Glaube „Die besten Leute in die Schulen schicken“

Landkreis / Beatrice Schnelle

Der konfessionelle Religionsunterricht sei gesellschaftlich nicht mehr so stark verankert wie früher, bedauert Schuldekan Wolfgang Schatz bei seinem Bericht vor der Bezirkssynode in Gelbingen: „Wir erleben da viele Gegenbewegungen und in Infragestellungen.“ Rund 1200 Schüler in Hall – ohne Berücksichtigung der Berufsschulen – seien nicht getauft und nicht konfessionell gebunden. Fast alle nähmen jedoch an einer Form des Religionsunterrichts teil, die überwiegende Mehrheit am konfessionell evangelischen Unterricht.

Es gebe zunehmend Kooperativen mit der katholischen Kirche, die auch notwendig seien, um Lerngruppen in angemessener Größe bilden zu können. Vor allem in den Grundschulen werde häufig im Klassenverband unterrichtet. Die Forderung, die Aus- und Fortbildungen der Lehrkräfte ebenso vermehrt konfessionell kooperativ anzugehen, würde immer lauter. Entsprechende Entwicklungen seien im Gange.

Die sinkenden Schülerzahlen im Kirchenbezirk Schwäbisch Hall hätten sich durch Zuzüge und Flüchtlingskinder wieder stabilisiert. Dies treffe jedoch leider nicht auf die evangelischen Schulen zu. Dort ginge die Zahl der Schüler stetig zurück. Im Kirchenbezirk Schwäbisch Hall gebe es 7800 Schüler, 4200 davon seien evangelisch. 3500 weitere Schüler, davon 2000 evangelische, lernten derzeit an den Haller Berufsschulen, doch nur 60 Prozent von ihnen erhielten Religionsunterricht: „Dort ist der Ausfall am größten.“ Insgesamt 23 Pfarrer und 19 Religionspädagogen würden 180 Wochenstunden leisten. Dem gegenüber stünden 88 staatliche Lehrkräfte mit 280 Wochenstunden im Fach Religion.

Islamischer Unterricht schwierig

Der islamische Religionsunterricht laufe in Baden-Württemberg als Projekt. Die unterschiedlichen islamischen Glaubensformen machten einen einheitlichen Unterricht allerdings sehr schwierig. Die islamischen Religionsverbände seien uneins, würden konservativer und seien oft nicht unabhängig. „Es gibt inzwischen Ausbildungsstätten für islamische Religionslehrer in Deutschland, aber die Wissenschaftlichkeit islamischer Theologie und ihre Akzeptanz ist bei den Verbänden umstritten“, so Schatz.

„Wir müssen mehr denn je zu unserer Sache stehen und in Diskurs mit allen Glaubensrichtungen treten“, unterstreicht er. Religionsunterricht an Schulen dürfe von den Pfarrern nicht als zusätzliche Belastung empfunden werden, sondern müsse dringend ein wichtiger Teil ihres Dienstes bleiben: „Es ist eine ganz große Chance, die wir haben, um in unsere Gesellschaft hinein auf junge Menschen positiv zu wirken. Wir müssen unsere besten Leute in die Schulen schicken.“ Religionsunterricht dürfe keinesfalls auf ein werteorientiertes Fach reduziert werden. Die Lehrer müssten bewusst einen christlichen Standpunkt vertreten.