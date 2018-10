Geburtstag „Die Arbeit muss Spaß machen“

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Wenn Sie tief in sich hineinhören – gibt es da eine Stimme, die sagt: Mach doch was ganz Besonderes an diesem Tag?

Eberhard Spies: Ja, es wäre eine Option gewesen, für ein paar Tage wegzufahren. So haben wir das im letzten Jahr gemacht, wir waren mit Freunden vom Golfclub Marhördt auf Kreuzfahrt. Bei dieser Gelegenheit habe ich gleich für dieses Jahr eine weitere Kreuzfahrt in der Karibik gebucht. Auf wann soll ich das denn aufschieben? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für so etwas. Deshalb bin ich mit meiner Frau nach meinem Geburtstag, ab dem 22. November, unterwegs. Am Freitagabend und Sonntagabend gehe ich dann zum Basketball zu unseren Merlins. Außerdem nehme ich mir am Freitag einen Tag Urlaub und lasse es hier etwas ruhiger angeben. An diesem Tag bietet es sich auch an, an meinen Oldtimern die Winterreifen zu montieren. Das ist für mich keine Arbeit, sondern Entspannung. Am Donnerstag, meinem Geburtstag, ist Familientag.

Zu welchem Zeitpunkt war für Sie als junger Mensch klar, dass Sie Ihre Zukunft in der Welt der Banken und Finanzen suchen werden?

Seit den Herbstferien 1977 – zwei Jahre davor habe ich noch nicht gewusst, was ich beruflich machen wollte. Mein Abitur stand im Sommer 1978 an. Die Eltern waren verreist. In diesen Tagen habe ich mir überlegt, wo meine berufliche Zukunft liegen kann. Ich habe mir meine Torpedo-Schreibmaschine genommen und Bewerbungen geschrieben. Ich habe etwa neun oder zehn Bewerbungen an Banken getippt. Das war ein zeitaufwendiger Akt, denn wenn ich mich vertippt hatte, musste ich das ganze Schreiben noch mal neu aufsetzen. Die Deutsche Bank hat mir als Erste zugesagt, und somit war dieses Thema eingetütet. Im Vergleich zu meinem Bruder wollte ich das Thema planvoll angehen – während er sein Hobby, die Musik, zum Beruf machen wollte. Mein Bruder hatte zwar ein überragendes Talent, jedoch konnte er in dieser Branche beruflich nie nachhaltig Fuß fassen und ist dann auch im Alter von 36 Jahren frühzeitig verstorben.

Welche Spuren hat der relativ frühe Verlust des Bruders bei Ihnen hinterlassen?

Sein Tod kam damals nicht ganz überraschend. Er hat sein Studium nie richtig abgeschlossen, sondern sich mit Musikunterricht und Auftritten durchgeschlagen. Unsere Entwicklungen sind schon relativ früh weit auseinandergelaufen. Dennoch hat es mich natürlich getroffen und Spuren hinterlassen.

Werden Sie Ihren Enkeln empfehlen, Ihre berufliche Richtung in die Finanzwelt einzuschlagen?

Ich würde niemals etwas empfehlen, ich würde meinen Enkel nach seinen Neigungen befragen. Ich halte nichts von Empfehlungen älterer Herren an junge Menschen.

Leiden Sie manchmal darunter, dass das Image von Bankern relativ schlecht ist?

Nein. Das ist für mich Schubladendenken. Es ist aber richtig, dass es in unserer Branche viele gibt, die Fehler gemacht haben. Es gibt bei Banken den ganzen Querschnitt der Menschheit. Natürlich sind die Schwierigkeiten, unter denen der Beruf des Bankers gelitten hat, in Verbindung zu sehen mit der Bankenkrise. Es soll keine Ausrede sein: Aber die Aufsicht hat viel zu wenig kontrolliert. Einige Rahmenbedingungen, über die man sich heute empört, waren damals gewollt.

Wie ließe sich das Renommee der Banker wieder aufpolieren?

Indem die, die handeln, klarmachen, dass es eben nicht diese Schublade ist. Die Frage ist auch, ob einem volljährigen Menschen zuzumuten ist, über Finanzgeschäfte selbstständig nachzudenken. Natürlich kann man sagen: Ich habe mich auf meine Bank verlassen. Natürlich gab es Volksbanken, gab es Sparkassen, gab es Großbanken, die fragwürdige Finanzprodukte mit vertrieben haben. Da braucht keiner mit dem Finger auf den anderen zeigen. Hinzu kommt der Gesetzgeber, der künftig alles richtig machen will. Dies führt zu einer ausufernden Regulatorik und einem überzogenen Verbraucherschutz. Unsere Kunden haben inzwischen ein Problem mit dem vielen Papierkram. Sie sagen sich: Mensch, wenn man das alles lesen muss, dann muss doch was faul sein. Wir können unser Renommee nur durch täglich harte Arbeit wieder aufpolieren. Wir müssen einfach zeigen, dass es nicht so ist, wie man es uns nachsagt.

Können Sie einen Augenblick schildern, in dem Sie gemerkt haben: Ich liege richtig mit meiner Berufswahl?

Es gab zwischendurch eher die Zweifel, ob die Berufswahl die richtige war. Der Beruf, für den ich mich entschieden habe, ist denkbar ungeeignet, um sich selbstständig zu machen. Ich habe manchmal ein bisschen bedauert, dass ich keinen eigenen Betrieb habe. Es kommt aber mal der Punkt, an dem eine Veränderung zu aufwendig wäre. Außerdem zu riskant. Und zu spät.

Halten Sie es mit Blick auf den Schuldenberg Italiens für möglich, dass die Zinsen in absehbarer Zeit steigen werden?

Wollen Sie das so verstanden wissen: Damit es Italien weiterhin gut gehen kann, müssen die Zinsen unten bleiben?

Ist es nicht so?

So geht es schon seit ein paar Jahren. Doch der Weg geht zu Ende. Es nützt nichts, die Zinsen weiterhin unten zu lassen. Das ist der große Irrglaube der Europäischen Zentralbank. Europa hat das Problem, dass nach der Finanzkrise 2007 und 2008 nicht drastisch genug umgesteuert wurde. Europa hat das wie üblich im Kuschelkurs versucht.

Heute stellen wir fest, dass Länder wie Italien die Rahmenbedingungen der EZB nicht genutzt haben. Wenn Italien so weitermacht, wird es wahrscheinlich über die Märkte abgestraft. Andererseits muss Europa helfen. Nur wie das gehen soll, das weiß noch keiner. Das Problem löst sich mit niedrigen Zinsen allein nicht.

Wie würden sich steigende Zinsen unmittelbar auf Ihr Geschäft auswirken?

Die Zinsen für Einlagen, die nahezu alle sehr kurzfristig sind, steigen praktisch sofort. Da aber die meisten Kredite längerfristig festgeschrieben sind, bleibt der Zins zunächst wie er ist. Da gibt erst einmal einen Druck auf den Ertrag. Die Frage ist, wie schnell es gelingt, die steigenden Zinsen auch in der Kreditvergabe abzubilden. Es gibt einen erklecklichen Anteil an Banken, die durch die schon lange anhaltende Niedrigzinsphase in der Ecke stehen. Deshalb wird ein Teil der Banken mit steigenden Zinsen Schwierigkeiten bekommen. In dieser Phase muss jedes Haus seine Hausaufgaben sorgfältig machen. Die Voraussetzung dafür sind aber sehr unterschiedlich.

Bis zu welchem Alter muss ein Bankenchef arbeiten?

Aus heutiger Sicht spricht nichts dagegen, dass ich bis zum Erreichen der Altersgrenze arbeite. Die Arbeit muss Spaß machen, und die Gesundheit muss mitmachen. Ich will kein Versprechen darüber machen, wie lange ich arbeiten werde. Das Thema ist offen.