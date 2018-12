Neubau „Diak nicht im Regen stehen lassen“

Schwäbisch Hall / Marcus Haas

Das Diakonie-Klinikum hat einen Antrag an den Landkreis gestellt. Die Finanzierung des zweiten Neubauabschnitts soll vom Kreis mit einem Investitionszuschuss von 2,2 Millionen Euro pro Jahr über einen Zeitraum von 14 Jahren gefördert werden. Das Geld soll zur Verfügung gestellt werden, ohne je zurückgezahlt werden zu müssen.

„Die Rahmenbedingungen für Häuser der Grund- und Regelversorgung sind nicht auskömmlich“, schreiben die Vorsitzende Andrea Herrmann für die Stadtratsfraktion sowie Oliver Scherer und Laura Hecker für den Ortsverband der Grünen in einer Pressemitteilung. Deshalb müsse der Landkreis in „nicht unerheblichem Maße“ das Kreisklinikum Crailsheim als Grund- und Regelversorger unterstützen. In Hall übernehme das Diak als Zentralversorger auch die Grund- und Regelversorgung mit denselben Problemen: „Aus diesem Grund können wir uns nicht vorstellen, dass der Landkreis das Diak im Regen stehen lässt.“ Der Kreis müsse aber ein Mitspracherecht erhalten, wenn er mit mehr als 30 Millionen Euro unterstütze.

Alle an einen runden Tisch

Alle politischen Entscheidungsträger müssten mit dem Diak-Vorstand an einen runden Tisch. „Wir fordern Landrat Bauer auf, eine Sondersitzung einzuberufen“, so die Grünen. „Vor einer Sondersitzung müssen noch offene Fragen geklärt werden. Ich bleibe mit dem Diak im Gespräch,“ schreibt Landrat Gerhard Bauer. „Ich begrüße alles, um eine klare Beantwortung unserer Anfrage in unserem Schreiben sehr zeitnah herbeiführen zu können“, sagt Michael Kilb. Der Diakchef betont: „Wir sind und bleiben eine diakonische Einrichtung.“

Der Antrag zur Förderung des zweiten Neubauabschnitts und ein zweiter Antrag stehen im Kreisausschuss für Soziales, Gesundheit und Schulen auf der Tagesordnung. Die öffentliche Sitzung läuft am Dienstag um 15 Uhr im Landratsamt.