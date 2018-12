Wintergespräche „Der unbeschreiblichste Moment in meinem Leben“

Braunsbach / Andreas Dehne

Es war nicht ganz perfekt.“ Der gelernte Landwirt Gerd Nefzer kommentiert einen seiner Spezial-Effekte, die in dem preisgekrönten Film „Blade Runner 2049“ zu sehen sind. „Aber für einen Oscar hat es gereicht.“ Einen so trockenen Humor kann man vielleicht seiner lokalen Verbundenheit und seiner Vita zuschreiben. „In Tullau aufgewachsen“ und „in Steinbach in den Kindergarten gegangen“, habe er „mit Ach und Krach“ den Hauptschulabschluss geschafft. „Da bin ich heute noch stolz drauf“, verkündet das Paradebeispiel eines schwäbischen Tüftlers, um gleich darauf eine Lanze für die Hauptschüler zu brechen. „Jemand, der aus einer Hauptschule kommt, wird gleich in eine Schublade gesteckt.“

Nefzer macht die mittlere Reife und anschließend eine Ausbildung zum Landwirt. „Auch als Bauer kann man einen Oscar gewinnen“, verkündet er unter dem Beifall von knapp 80 sehr bewegten Besuchern im Schlosshotel Döttingen. Er heiratet in die Nefzer-Familie ein, und aus einem anfangs dreimonatigen Job beim Film werden mehr als 30 Jahre.

„Rote Erde“, „Tatort“ „Schimanski“. Schon in seinen ersten Nefzer-Jahren recht klangvolle Namen. „Der Firma ging es aber nicht immer so gut wie es ihr jetzt geht.“ Doch die Aufträge werden größer: „Die unendliche Geschichte“, „Stirb langsam“, „Die Tribute von Panem“.

Die Voraussetzungen für seinen Erfolg fasst er relativ knapp zusammen: „Gute Ideen haben, die auch umsetzen können und teamfähig sein.“ Das gute Team ist für den Agrar-Techniker besonders wichtig. Die Ausbildung weniger. Für schmutziges Schneetreiben, sturmgepeitschte Wellen oder spektakuläre Explosionen sorgen mitunter auch Bergleute, Landmaschinenmechaniker und gelernte Metzger.

Nefzer legt Wert darauf, dass seine Effekte alle „echt“ sind. „Am Computer schreibe ich nur meine Rechnungen.“ Heinz Schüle, Moderator des Abends, hat vor dem Gespräch mit dem Oscar-Preisträger Sorge, dass es ihm ergehen könne, wie dem Moderator von „Stern TV“: Dem hat Nefzer während eines Interviews so einiges zugemutet. Explodierende Lampen und überraschende Schneeschauer.

Dem filmischen Thema des Abends entsprechend sitzen Schüle und Nefzer in Döttingen vor einer Leinwand. Es werden immer wieder Ausschnitte aus dem prämierten Film gezeigt und dazu Sequenzen, wie diese Szenen geplant und erprobt worden sind.

Dem ansonsten wortgewandten und gekonnt moderierenden Schüle scheint es angesichts des Aufwandes mitunter die Sprache zu verschlagen. Auf der Leinwand sieht er zunächst, wie Harrison Ford um sein Leben kämpft. Und danach die Herstellung dieser Szene durch die Nefzers. Ein gewaltiges Wasserbassin, extra gebaut, in das aus Türmen gigantische Wassermassen fallen und in dem Schaufelbagger durch paralleles Eintauchen großer Tanks für den im Film katastrophal wirkenden Wellengang sorgen.

Bis zu 78 Stunden Arbeit

Mehr als 60 Leute sorgen in diesem Moment für die Untergangsstimmung. „Man weiß bis zum Schluss nicht, was aus dem Effekt im Film dann geworden ist“, erzählt Nefzer. „Häufig sehen wir das Ergebnis selbst erst später im Kino.“ Er philosophiert über die Vielfältigkeit künstlicher Regentropfen und die mannigfaltigen Ausformungen von Schnee aus Zellulose. Der preisgekrönte Film „Blade Runner 2049“ hat von beidem reichlich. Nefzer erzählt von seinen Arbeitseinsätzen, die manchmal 78 Stunden lang sind. Und von „Drehtagen, nach denen man“ – eine lange Pause des Überlegens und der Stille – „einfach am Ende ist“. Er zieht den Oscar hervor. Den echten. Und zeigt Filmausschnitt zu dessen Verleihung. „Danke schön Germany. Thank you. Great“, hat er damals nur gesagt. Mehr Redezeit gab es nicht mehr für ihn.

„Man steht im puren Wahnsinn“, erklärt er in Döttingen. Und meint damit natürlich Hollywood. „Es war der unbeschreiblichste Moment in meinem Leben.“ Aber da sind alle Handy-Kameras nur noch auf den Oscar gerichtet. Irgendwie ist Hollywood in diesem Moment auch in Braunsbach angekommen.