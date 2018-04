Weilertunnel „Der Spritzbeton bleibt weiterhin sichtbar“

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Da der Hang stärker als gedacht befestigt werden muss, bleibt kein Platz für Begrünungen. Die Probebohrungen für den Tunnel verzögern sich.

Spezialisten in Schutzanzügen spritzen Beton auf. Metallanker halten die Wand am Hang. Später einmal soll die Stuttgarter Straße dicht am Berg entlang führen, um mit einem möglichst sanftem Bogen in den neuen Weilertunnel einzutauchen. Daher wurde an dieser Stelle bereits der Club Alpha abgerissen.

„Der Spritzbeton bleibt weiterhin sichtbar. Er wird jedoch im Laufe der Zeit eine Art Patina bekommen und nicht mehr so präsent wirken“, teilt das Regierungspräsidium mit. Die übergeordnete Behörde leitet den 40-Millionen-Euro-Bau des 399,8 Meter langen Tunnels, der im Wesentlichen mit Geld aus dem Bundesetat finanziert wird.

Natursteine nur ganz unten

„Aufgrund der geänderten Geologie wird sich die Ausführung der Sicherung mit bewehrtem Spritzbeton vergrößern. Zusätzlich wird zwischen neuem Geh- und Radweg und Hangsicherung eine 1,5 Meter hohe Natursteinmauer hergestellt.“ Für eine mögliche Begrünung der gesamten Betonfläche, wie man es beispielsweise von der Ortseinfahrt nach Künzelsau kennt, ist offensichtlich kaum und gar kein Platz. Baubürgermeister Peter Klink rechtfertigt auf Nachfrage das Vorhaben: „Wir brauchen aus Sicherheitsgründen mehr Spritzbeton, müssen die Fläche erweitern, weil es mehr Lockergestein gibt, das verfestigt werden muss.“ Das sei durch die punktuellen Bohrungen vorab nicht so genau zu erkennen gewesen.

„Eventuell wird die Fläche mit einem Netz überspannt und im unteren Bereich könnte ein Baumsaum angepflanzt werden, um das Ganze landschaftsplanerisch besser einzubinden“, kündigt er an. „Aber die Wand muss aus Sicherheits- und Kontrollgründen im Auge behalten werden können. Deshalb darf sie nicht komplett zuwuchern. Eine Verkleidung mit einer großen Natursteinmauer kommt deshalb auch nicht in Frage. Das wäre zudem unbezahlbar.“

Die Arbeiten an der Hangsicherung dauerten voraussichtlich bis Ende Mai 2018 an, teilt das Regierungspräsidium mit. Im Anschluss sollen unter der neuen Trasse des Geh- und Radweges Leitungen der Stadtwerke verlegt und der endgültige Geh- und Radweg hergestellt werden. In der Zeit bis und auch während dieser Bauarbeiten soll, so Stand heute, der Geh- und Radweg provisorisch geöffnet werden.

Einige Haller Bürger forderten bereits in Leserbriefen, dass der Weg möglichst bald wieder frei sein soll. „Die Herstellung des Geh- und Radweges soll im Spätsommer 2018 beginnen“, berichtet das Regierungspräsidium.

Derzeit wird auch noch am Fledermaustrog gearbeitet. Er soll den Einflug der geschützten Tiere in den Heimbachkanal gewährleisten. Die Kontrollen im Winter ergaben laut Regierungspräsidium, dass die laufende Maßnahme von den Fledermäusen akzeptiert wird. Der Heimbachstollen war in den Wintermonaten wieder von den Mops-Fledermäusen bewohnt. Damit scheinen die Tiere das 1,6 Millionen Euro teure Bauwerk anzunehmen, das ihren alten Lebensraum ersetzt.