SPD „Der Rückenwind auf dem Parteitag war überwältigend“

Schwäbisch Hall / Tobias Würth

Ich bin in der letzten Woche und auch schon zuvor durch die Hölle gegangen“, berichtet Nikolaos Sakellariou nach dem Landesparteitag der SPD am Samstag. Er habe im Vorfeld der Wahl hunderte Telefonate geführt und unzählige Handy-Nachrichten verschickt.

Rückblick: Die SPD sackt bei der Landtagswahl vor zwei Jahren auf 12,7 Prozent ab. Die aktuellen Umfragewerte fallen noch schlechter aus. Sie liegen bei 11 Prozent. Eine Partei im Sinkflug: Sacken ihre Aktien auf Ramschniveau ab?

Es kommt noch turbulenter. Die Landesvorsitzende Leni Breymaier zieht ihre Kandidatur zurück, nachdem ein Mitgliederentscheid zwischen ihr und dem Herausforderer Lars Castellucci in einem Patt endet. Im Hintergrund laufen die Handyakkus der Funktionäre auf Kreisebene heiß. Am Samstag wird Andreas Stoch als neuer Landesvorsitzender gewählt. Hätten nur fünf Delegierte anders gestimmt, wäre es Castellucci geworden.

Doch jetzt will Sakellariou nach seinem Höllenritt dem Himmel ein Stück näher gekommen sein. „Wir waren vorher nicht so gut aufgestellt, wie wir es jetzt sind.“ Es sei richtig gewesen, dass Lars Castellucci angetreten sei, auch wenn er mit 151 zu 159 Stimmen knapp unterlag. „Castellucci, der ja auch in Hall war, hat auf Defizite hingewiesen“, sagt Sakellariou. Bisher arbeiteten innerhalb der SPD verschiedene Gruppierungen, unter ihnen die „Netzwerker“ und die „Linken“, gegeneinander. Diese Lagerbildung habe nun ihren Höhepunkt überschritten und werde abnehmen, ist sich Sakellariou sicher.

Dass letztendlich der ehemalige Kultusminister und amtierende Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch das Rennen machte, passe ebenfalls. „Das ist eine gute Lösung“, meint der Kreisvorsitzende der SPD, Nikolaos Sakellariou. Auch der Ortsvereinsvorsitzende aus Hall, Danny Multani, betont: „Was ich gut finde, ist, dass zwei Landespolitiker die SPD im Land anführen.“

Das befürwortet auch der Haller Oberbürgermeister Hermann-Josef Pelgrim (SPD): „Ich sehe die Partei jetzt nicht als zerrissen an. Die beiden Kandidaten Stoch und Castellucci sind inhaltlich nicht so weit auseinander.“ Castellucci sei nach der Wahl extrem gut mit seiner Position als Unterlegener zurechtgekommen. „Und bereits bei der Präsentation sind die beiden sehr fair miteinander umgegangen“, sagt Pelgrim. Ein Vorsitzender mit hohem Bekanntheitsgrad, der nun Fraktion und Partei eine, samt einer komplett neuen Führungsmannschaft, das sei eine gute Ausgangsposition.

Für Pelgrim selbst brachte der Parteitag eine „Zäsur“, wie er es selbst nennt. Nachdem klar war, dass eine komplett neue Mannschaft den Parteivorstand stellt, habe er für sich selbst als Kandidat für den erweiterten Vorstand keine Werbung mehr gemacht. Er erhielt im ersten Wahlgang zum Beisitzer 99 Stimmen (der Beste bei dieser Wahl schaffte 231). „Ich bin im zweiten Wahlgang nicht mehr angetreten“, berichtet Pelgrim. „Es ist gut, dass das auch mal andere machen.“ Für ihn bedeute das rund zehn Arbeitstreffen weniger im Jahr in Stuttgart.

Wenn er bei den Landesvorstandssitzungen beratend dabei sein will, könne er das immer noch. Als Chef der Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) habe er dafür ein Zugangsrecht. Auch Sakellariou hat als Kreisvorsitzender Zugang zum Landesvorstand. Pelgrim resümiert: „Es war ein emotional starker SPD-Parteitag mit viel positiver Energie.“

Einzig negativer Punkt: Bundesvorsitzende Andrea Nahles schaute entgegen der Ankündigungen nicht vorbei. Pelgrim vermutet, dass ihr der drohende Gegenwind zu groß war. Denn die Landes-SPD ist mit der Entscheidung der Bundes-SPD über die Europaliste ganz und gar nicht einverstanden.

Evelyne Gebhardt kann ein Lied davon singen. Und dessen Text beinhaltet nicht die Strophen des Schlusslieds auf SPD-Parteitagen, „Wann wir schreiten Seit’ an Seit’“. Gebhardt wurde von der Landes-SPD als Favoritin in die Europawahl, die auf den 26. Mai 2019 terminiert ist, geschickt. Entgegen dem Vorschlag aus Baden-Württemberg hatte der SPD-Bundesvorstand aber Landesgeneralsekretärin Luisa Boos auf Platz 15 der Liste gesetzt, um den Anteil junger Frauen auf aussichtsreichen Plätzen zu erhöhen. Gebhardt und Peter Simon stehen nun auf den aussichtslosen Plätzen 25 und 28.

„Der Rückenwind auf dem Parteitag war überwältigend. Es gab Standing Ovations und einen einstimmigen Antrag“, berichtet Gebhardt. Darin fordert die Landes-SPD den Bundesvorstand auf, den Vorschlag der Basis für die Europaliste zu akzeptieren.

Ergebnis ist offen

Ob das zum Erfolg führt, zeigt sich bei der Delegiertenkonferenz, die auf SPD-Bundesebene am 9. Dezember die Liste verabschiedet. Es gab zwar auch in der Vergangenheit im letzten Moment Korrekturen. Dazu müssten aber viele der anderen 15 Landesverbände, die allesamt auf den Listenplätzen besser weggekommen sind als der baden-württembergische, Konzessionen machen und eine neue Listenarithmetik (männlich/weiblich, Nord-Süd, jung/alt) austarieren. Gebhardt: „Wir kämpfen weiter und hoffen sehr, dass es was wird und ich weiterhin Abgeordnete bleiben kann.“