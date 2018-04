Investition „Der Bitcoin ist digitales Gold“

Verena Köger

Noch ist es ruhig im Nebenzimmer des Goldenen Adlers in Hall. Einige Männer sind schon da. Sie tragen ein schwarzes Poloshirt. „BTC Group“ steht in orangefarbenen Buchstaben darauf. „Wir sind eine Gruppe, die ein gemeinsames Ziel verfolgt: Mit dem Bitcoin Geld zu machen“, erklärt Heiko Herrmann.

Der Bitcoin, wofür die Abkürzung „BTC“ steht, ist eine Kryptowährung, ein digitales Zahlungsmittel. Bitcoins werden von Computern errechnet. Keine Druckermaschine, kein Papier – nichts, das man in die Hand nehmen kann. Kryptowährung existiert nur virtuell. Der Bitcoin wurde 2008 unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto eingeführt. Keiner weiß, wer das ist. Anfänglich sollte sich der Bitcoin als Zahlungsmittel durchsetzen. Mittlerweile ist er vor allem Spekulationsmöglichkeit und Geldanlage.

Der Umrechnungskurs von Bitcoins in andere Zahlungsmittel bestimmt sich nach Angebot und Nachfrage. Im Dezember erreichte der Umrechnungskurs seinen Höhepunkt bei knapp 20 000 US-Dollar für einen Bitcoin. Mittlerweile hat er sich mehr als halbiert und liegt bei rund 8000 US-Dollar. Einen eindeutigen Auslöser für diesen Rückgang gab es nicht. Grund dafür können Überlegungen der Regierungen in China und Südkorea über Verbote sein. Auch die Tauschbörsen gelten aufgrund von Hackerangriffen als zunehmend unsicher.

Komplexe Funktionsweise

Herrmann (49) lässt sich davon nicht beirren. Der Holzingenieur ist vor eineinhalb Jahren ins Geschäft eingestiegen. „Ich interessiere mich schon lange für diverse Geldanlagen“, schildert der Frankenberger. „Vieles wird falsch verstanden. Wir wollen aufklären.“ Aus diesem Grund rief die BTC-Group im Herbst 2017 den Bitcoin-Stammtisch ins Leben.

Langsam füllt sich das Nebenzimmer. Rund 30 Interessierte sind gekommen. Das Alter: gemischt. Der Großteil sind Männer. Dann kommt Jan Schmeckenbecher herein. Der gebürtige Haller trägt ebenfalls das BTC-Shirt. 2016 hat er sich zum ersten Mal für 500 Dollar Bitcoins gekauft. Mittlerweile verdient der Industriemechaniker seinen Lebensunterhalt mit Kryptowährungen.

Jetzt kann es losgehen. Herrmann beginnt die Präsentation. Er legt offen dar, dass es ihm schwerfällt, die Funktionsweise des Bitcoins zu veranschaulichen. „Wie soll man etwas erklären, das nicht real ist?“ Schnell versuchen er und Schmeckenbecher, die Prozesse durch Grafiken greifbarer zu machen. Der Bitcoin besteht aus einem Zahlungssystem und einer Geldeinheit, welche dezentral, ohne die Autorität einer Bank, in einem Rechnernetz mithilfe einer Software verwaltet wird. Jeder Nutzer braucht ein Wallet, einen digitalen Geldbeutel, vergleichbar mit einem Konto. Dort ist das persönliche Bitcoin-Guthaben gespeichert. Um Zugriff darauf zu haben, muss der Nutzer einen privaten Schlüssel eingeben. Damit Person A an Person B Bitcoins verschicken kann, brauchen beide eine Adresse, eine zufällig generierte Kontonummer, die den Ausgangs- und Endpunkt der Transaktion festlegt. Diese wird in der Blockchain, einem dezentralen, digitalen Register, vermerkt. Diese Prozesskette gewährleiste, so urteilen die BTC-Männer, die komplette Sicherheit der Bitcoin-Transaktionen, weil durch sie die Abläufe so dokumentiert sind, dass sie nicht manipuliert werden können. In diesem Register können alle jemals getätigten Transaktionen von jedem Nutzer eingesehen werden.

Die Informationen sind nicht zentral abgelegt, sondern auf vielen verschiedenen Computern. Die Blockchain könne man sich als eine Kette von Blöcken vorstellen, in denen jeweils Transaktionsdaten überprüft und miteinander verknüpft werden, so erklären Herrmann und Schmeckenbecher, während sie Vierecke auf eine Tafel aufmalen, die sie mit Strichen verbinden, um die Funktionsweise bildlich darzustellen. Der Zahlungsverkehr werde von keiner zentralen Instanz, wie einer Bank, kontrolliert und werde somit anonym abgewickelt. Zudem fielen keine zusätzlichen Kosten bei Überweisungen ins Ausland an, so Hermann und Schmeckenbecher. Im Vergleich zu herkömmlichen Finanztransaktionen per Aktien-Depot, Bankkonto, Bezahldienst wie Paypal oder Kreditkarten-Konten ist eine Bitcoin-Transaktion aber teurer und auch langsamer. Eine Buchung kann außerdem nicht zurückgezogen werden. Hat ein Nutzer Bitcoins an eine falsche Adresse geschickt, sind sie weg.

Der Großteil des Abends dreht sich aber nicht um das Spekulieren und Tauschen mit Bitcoins, sondern um das Mining. Damit Person A an Person B Bitcoins schicken kann, muss eine Rechenleistung aufgebracht werden. Dies erfolgt durch Hochleistungsrechner, die über den ganzen Globus miteinander vernetzt sind. Ziel dieses Rechenaufwands ist, einen unknackbaren Code zu finden, um die Gültigkeit einer Transaktion festzustellen. Mining-Pools wie der Bitclub haben sich gebildet. Die BTC-Group hat sich diesem angeschlossen. Ein großes Rechenzentrum, eine Mining-Farm, des Bitclubs befindet sich in Island. Dort stehen riesige Anlagen, von denen man sich beispielsweise einen Teil anmieten kann, um von der Rechenleistung zu profitieren. Je umfangreicher die Hardware, desto größer die Rechenleistung, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Codes für die Transaktionen errechnen werden. Herrmann vergleicht diesen Prozess mit einer Rechenaufgabe, die einer Klasse gestellt wird: „Je mehr Schüler sich an der Lösung beteiligen, desto schneller geht es.“ Für jeden errechneten Code bekommen die Pool-Mitglieder dann eine prozentuale Auszahlung in Form Bitcoin auf das Wallet.

Gespaltene Meinungen

„Der Bitcoin ist digitales Gold“, sagt Jan Schmeckenbecher mit voller Inbrunst. Immer wieder versucht der 33-Jährige während der Präsentation Ansätze und Beispiele zu finden, um den Zuhörern die Bitcoin-Thematik näher zu bringen. Er geht zum Laptop, zur Wand, fuchtelt mit den Händen. Seine persönliche Überzeugung ist zu jedem Moment spürbar.

Nach dem Vortrag gibt es Gelegenheit, sich auszutauschen. Keiner derjenigen, die der öffentlichen Einladung gefolgt sind, möchte an diesem Abend seinen Namen sagen. „Über Geldgeschäfte redet jeder nur im stillen Kämmerle“, betont Walter Kreis aus Frankenberg. Ein junges Paar aus Gschwend berichtet, dass viele ihrer Kollegen über den Bitcoin sprechen und sie auch „mitreden wollen“. Ein 32-Jähriger aus Hall ist kurz davor, mit Kryptowährungen – mittlerweile gibt es mehrere Hundert – zu spekulieren. Einige suchen direkt das Gespräch mit den BTC-Experten. Wieder andere haben längst investiert und tauschen Erfahrungen aus. Kontaktdaten werden über den Tisch zum Gegenüber geschoben, mit der Bitte um einen Rückruf. Es gibt aber auch solche, die dem undurchsichtigen System nicht trauen.

Jürgen Lechner ist Abteilungsleiter im Bereich „Private Banking“ bei der Haller Sparkasse. Auch wenn er als klassischer Finanzberater keine eigenen Erfahrungen mit Bitcoins macht, ist es für ihn wichtig, sich damit zu beschäftigen. Durch die Medienpräsenz innerhalb des vergangenen Halbjahres hätten sich Kunden vereinzelt bei ihm erkundigt.

Hochinteressante Technologie

Lechner unterscheidet klar zwischen der Technologie, die hinter der Blockchain steht, und dem Bitcoin als Währung. „In Anbetracht der Hürden, wie der Regulatorik durch die Zentralbanken oder der technischen Herausforderungen ist eine Verbreitung als Zahlungsmittel noch nicht denkbar.“ Eine Währung setze sich nur dann durch, wenn sie stabil ist, das sei beim Bitcoin-Kurs nicht gegeben. Aufgrund dieser Schwankungen warnt er zum jetzigen Zeitpunkt auch vor den Risiken einer Investition.

Von der Technologie ist Lechner aber überzeugt. Das sich selbst überwachende System ohne Mittelsmann lasse sich auch auf andere Prozesse übertragen. Sorgen, dass Banken als zentrale Instanz zukünftig überflüssig werden, macht er sich nicht. Als Beispiel nennt er das Online-Banking, mit dem die Banken auf die Herausforderungen des Internets reagiert haben. Für Lechner steht fest, dass Kryptowährungen weiter an Bekanntheit gewinnen. Allerdings sei aus seiner Sicht eine Währungs- und Anlagefunktion erst dann gegeben, wenn die Zentralbanken die Kryptowährungen regulieren.

Info Der nächste Bitcoin-Stammtisch ist am Freitag, 27. April, um 19.30 Uhr im Goldenen Adler in Schwäbisch Hall.