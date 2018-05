Premiere „Der beste Karlsson der Welt!“

Schwäbisch Hall / Maya Peters

Mit „Karlsson vom Dach“, einem sehr vergnüglichen Familienstück nach Astrid Lindgrens Kinderbuchklassiker, eröffnen die Schwäbisch Haller Freilichtspiele die Theatersaison in der vergrößerten Haalhalle.

Es surrt unverkennbar. „Ich bin ein schöner, grundgescheiter und gerade richtig dicker Mann in meinen besten Jahren“, stellt sich Karlsson vom Dach (Marco Werner) dem knapp achtjährigen Lillebror vor und springt gleich mal auf den Tisch. Er wohnt auf dem Dach, trägt Blinkeschuhe, eine clowneske Hose über dem prächtigen Bauch, einen Propeller am Rücken und ein überzeugtes Lächeln. Strotzend vor Selbstbewusstsein nennt er sich den besten Schabernacktreiber und Dampfmaschinenaufpasser der Welt.

Lillebror (David Krysteczko) wünscht sich nichts mehr als einen Hund und ist der kleine Bruder von Betty (Christin Wehner). Wenn er traurig oder einsam ist, schnappt er sich als Ersatz das Hundebild von der Wand. Doch nun hat er Karlsson, der gerne Unfug macht: Das Spielzeug knallt und blitzt im Anschluss, dass es besonders den jüngeren Zuschauern in der ausverkauften Premierenvorstellung eine Freude ist. Durch die Verlegung der Bühne und Mitnutzung des Foyers sind in der Haalhalle 181 Plätze entstanden, gut 60 mehr als sonst.

Schokolade und Lakritz als Medizin

Richte deinem Vater aus: „Das stört doch keinen großen Geist“, meint Karlsson vom Dach nur lapidar, als die Dampfmaschine kaputt geht. Der anarchische Antiheld von Astrid Lindgren aus dem gleichnamigen Kinderbuchbestseller redet zwar vom Teilen, ist aber selbst ziemlich egoistisch. „So einen geizigen Jungen wie dich habe ich in meinem Leben nicht gesehen, ich mache nicht mehr mit“, ruft Karlsson empört aus, als Lillebror seine Bonbons rationieren will. Das Ende vom Lied? Karlsson isst sie fast alle, nachdem er erst Geburtstag, dann Fieber vorspielt. Denn er brauche Medizin, die nur aus Schokolade, Bonbons und Lakritz bestehe, erläutert er Lillebror als neuen Freund hoch über den Dächern Stockholms. Dabei hüpft er auf seinem alten Sessel und lebt im Durcheinander. Äh, nein: „Links der Plunder, rechts der Kram“, so hat Karlsson aufgeräumt.

Zu dritt, mit Lillebrors Freundin Gunilla (in der Doppelrolle auch als Mutter: Josepha Grünberg), die Pippi Langstrumpf verblüffend ähnelt, erschrecken sie Einbrecher. Da ist durchaus Spannung drin, die heiter mit Witz, Musik und vor allem Erfolg aufgelöst wird.

Knutschen ist nicht, wenn die große Schwester Besuch von ihrem Freund hat – obwohl sie für‘s „Nichtblickenlassen“ im Wohnzimmer dem kleinen Bruder 50 Öre ausgelobt hat. Dort tanzt Betty zum schwedischen Dance-Floor-Sommer-Hit „All that she wants“ (Ace of Base) mit Peter (in der Dreifachrolle auch als Vater und Dieb: Andreas Entner). „Wenn du dir eine Decke über den Kopf ziehst, lässt du dich nicht blicken“, findet Karlsson eine Lösung zum Schabernacktreiben, ohne direkt das Versprechen zu brechen. Denn das müsse man halten, davon ist auch er überzeugt. Die actionreiche Verfolgungsjagd der Geschwister ist ganz typisch – wer kennt sie nicht von daheim? – und dadurch ziemlich komisch.

Es gibt überhaupt tolle Einfälle in dem neuen Familientheaterstück. Und es wird auch mal nass, es fliegen Kissen und knallen Türen. In der Anfangsszene reden die Familienmitglieder Schwedisch. „Wie Ikea“, beschreibt Lillebror Svantesson sein Heim im vierten Stock. Grau-weiß und Holz herrschen auf der Bühne (Anne Brüssel) vor, die mit wenigen Handgriffen zum silbrig schimmernden Dach wird, dem Zuhause von Karlsson. Viel braucht es nicht, nur Tisch, Schrank, Bad, Truhe und Sessel und nicht zu vergessen das Aquarium – ein Quell vieler Lacher in einigen der slapstickartigen Szenen.

„Ich hab‘ so keinen Bock auf Frau Bock“, seufzt Lillebror über sein Kindermädchen. „Hast du ein Glück, dass ich der beste Hausbockbändiger der Welt bin“, tröstet ihn Karlsson und schlägt vor, diese zu „tirritieren“.

Besonders gelungen ist die „Handtaschentanzszene“. Im Mittelpunkt: Ein einfaches Pupskissen, das zu ausgesprochen großer Heiterkeit führt. Es ist ein grandioses Spiel zwischen Christin Wehner mit einem gut gepolsterten Hinterteil und Dutt als Hildur Bock, der „pädagogischen Fachkraft“, Lillebror und dem aus dem Versteck heraus agierenden frechen Karlsson.

Und die Eltern? Wundern sich über den „ominösen Karlsson“. Niemand glaubt Lillebror, wenn er von ihm erzählt. Alle behaupten, er bildet ihn sich nur ein. „Erst ist es ein Hund, dann ein Mann mit Propeller, der Tofubällchen stiehlt“, seufzt die Mutter über die Fantasie ihres Jüngsten. Ganz im Trend gibt es in der Familie Dinkelsuppe und Tofu statt Hackfleischbällchen. Doch als der Vater fragt: „Wer ist der fliegende Typ in unserem Wohnzimmer“? Da meint Karlsson zwischen den Wattewölkchen nur tadelnd: „Deine Familie ist alles andere als gut erzogen“. Er behauptet nicht ganz unbescheiden, „der beste Karlsson der Welt“ zu sein.

Erwachsene überzeugen als Kinder

Sehr glaubwürdig kommen die erwachsenen, doch überzeugend kindlich spielenden Darsteller rüber. Allein die Körperhaltung von Karlsson mit vorgestrecktem Bauch im Vergleich zu den Hängeschultern des eher schüchternen Lillebror ist ein wunderbarer Kontrast, der am Ende des 70-minütigen Theaterstücks aufgelöst wird: Denn mit dem lang ersehnten Welpen „Karla“ im Arm über den Dächern Stockholms wirkt er gleichberechtigt. „

Ich find‘s toll. Komisch, dass nicht noch mehr Leute auf Dächern wohnen“, wundert er sich. Locker wechseln Entner, Wehner und Grünberg durch die Rollen, sind Eltern, Schwester, Freundin, Einbrecher, Liebhaber oder Kindermädchen. Die Tänze der Protagonisten (Choreografie: Christin Wehner) zu Rhythmus und Musikstücken, die zu neuen Szenen überleiten und Spannungen auflösen, sind auch eine Erholung für die Lachmuskeln.

Prädikat: Unbedingt hingehen. Denn sonst verpasst man was. Wer weiß, ob Karlsson da auch nur sagen würde: „Das stört doch keinen großen Geist“.