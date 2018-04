Kreisstraßen „Das wird so abgearbeitet“

Landrat: Teil der Straße gehört zu den schlechtesten im Landkreis Hall

Die Kosten für Ausbau und Deckenverstärkung der K 2527 zwischen Bovenzenweiler und der L 1005: eine Million Euro. 2019 könnte umgesetzt werden, wenn der Kreistag zustimmt.

In der Zustandserfassung und –bewertung der Verwaltung ist die K 2527 in zwei Abschnitte unterteilt – zwischen Bovenzenweiler und Obereichenrot und zwischen Obereichenrot und dem Anschluss an die L 1005. Bewertet wird nach Kriterien wie Straßenzustand und Verkehrsmenge. Der erste Abschnitt wird mit 4 und der zweite mit 5 bewertet – damit gehöre der zweite zu den schlechtesten im Kreis, so Landrat Bauer. Insgesamt geht es um 2,5 Kilometer Strecke. Davon sollen 1,4 Kilometer um 0,5 auf 5,5 Meter und 1,1 Kilometer von 3,5 auf 5,5 Meter ausgebaut werden.

Die Verkehrsmenge wird mit täglich 400 Fahrzeugen angegeben. Der durchschnittliche tägliche Verkehr auf Kreisstraßen liege bei den meisten unter 1000 Fahrzeugen.

Kreisstraßen werden gemäß Straßengesetz für Baden-Württemberg (StrG Paragraf 3) definiert als Straßen, „die vorwiegend dem überörtlichen Verkehr zwischen benachbarten Kreisen oder innerhalb eines Kreises dienen oder zu dienen bestimmt sind, ferner die für den Anschluss einer Gemeinde an überörtliche Verkehrswege erforderlichen Straßen.“ Die K 2527 diene vorwiegend dem Verkehr innerhalb eines Kreises und dem unentbehrlichen Anschluss einer Gemeinde an überörtliche Verkehrswege – „die Strecke erfüllt somit die rechtlichen Kriterien als Kreisstraße“, so die Kreisverwaltung.

Das Land zahlt für die Kreisstraßen. Aktuell fließen für rund 650 Kilometer rund 6,4 Millionen Euro in den Landkreis. Für Gemeindestraßenverbindungsstraßen gibt das Land 2500 Euro und für Ortsdurchfahrten 6100 Euro aus. cus