Frühjahrsempfang „Das Klima wird rauer“

Künzelsau / Jürgen Stegmaier

Sorgen um die regionale Hochschullandschaft formulierte Harald Unkelbach am Dienstagabend beim Frühjahrsempfang. Der Präsident der IHK Heilbronn-Franken zeigte sich irritiert darüber, dass notwendige Zusagen für die weitere Entwicklung fehlen würden. Davon betroffen seien die Standorte Schwäbisch Hall und Künzelsau. In keiner anderen Region Baden-Württembergs sei die Anzahl an Studienplätzen bezogen auf die Einwohnerzahl so gering wie in Heilbronn-Franken. Das passe nicht zusammen, zumal die Region wirtschaftlich das stärkste Wachstum vorweise. „Die Landesregierung sollte sich besinnen, wo sie das Geld investiert“, mahnte Unkelbach.

Die Diplomatie weiche einem direkten Schlagabtausch, bei dem es nur Gewinner und Verlierer gebe. „Das Klima wird rauer.“ Damit sprach der IHK-Präsident den drohenden Handelskrieg an, den US-Präsident Trump scheinbar lostreten will. Das Wort „Schlagabtausch“ wählte Unkelbach wohl auch deshalb, weil die weltweit erfolgreichste Boxerin zu Gast im Carmen-Würth-Forum war (siehe Infobox). In der Region hänge jeder vierte Arbeitsplatz am Export. Die aktuellen Androhungen Trumps sollten nicht durch harte Gegenmaßnahmen befeuert werden, so Unkelbach.

Mit Blick auf die Region Heilbronn-Franken stellte Unkelbach fest, dass die Wirtschaft von Rekord zu Rekord eile. „Noch nie hatten wir eine so hervorragende Geschäftslage. Die Produkte und Dienstleistungen aus der Region sind weltweit gefragt“, machte Unkelbach den etwa 400 Besuchern deutlich.

Der IHK-Präsident sprach aber auch von „riesigen Herausforderungen“. 70 Prozent der Unternehmen – im ländlichen Bereich sogar 80 Prozent ­– würden nicht genügend Fachkräfte finden. Das Problem werde lange anhalten.