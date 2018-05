Geschichte „Das ist wie ein Überraschungsei!“

Bühlerzell / Sigrid Bauer

Auf 15 Meter Regal schätzt die Archivarin des Landkreises die Menge an Akten und Bänden der Gemeindeverwaltung von Geifertshofen. Seit 1972 gehört der Ort zu Bühlerzell. Noch ziemlich ungeordnet und unübersichtlich stehen die Verwaltungsdokumente in den Rollregalen des Archivraums im Bühlerzeller Rathaus. Bis 2001 waren sie auf dem Dachboden des Rat- und Schulhauses in Geifertshofen gestapelt.

„Nach der Eingemeindung hat ein ehrenamtlicher Archivpfleger ein ganz grobes Verzeichnis erstellt, aber das ist ungenau und lückenhaft“, stellt Monika Kolb fest. Sie arbeitet seit 1991 für den Landkreis und seine Gemeinden als Archivarin. Für den Ort Bühlerzell hat sie bereits alle Dokumente gesichtet, geordnet und überflüssiges aussortiert. „Kassiert sagt man dazu. Als Archivarin muss ich entscheiden, was aufgehoben wird, was in 100 Jahren auch noch wichtig ist“, erklärt sie.

Viele Dokumente müsse die Gemeinde per Gesetz aufbewahren, etwa Gemeinderatsprotokolle und die Hauptbücher aus der Finanzverwaltung. Davon gibt es auch von Geifertshofen sehr viele. Sie sind chronologisch in Bänden, also gebundenen Büchern, geordnet. Bestimmt über 100 solcher Bände mit handschriftlichen Protokollen in Deutscher Schrift stehen im Regal. Die allermeisten Papiere liegen aber zwischen verschnürten losen Pappdeckeln ohne ausreichenden Hinweis auf den Inhalt.

Üblich ist es in Archiven, die Dokumente in drei große Gruppen zu unterteilen. „Die erste Gruppe sind die Bände – sie machen die wenigste Arbeit. Das sind außer den Sitzungsprotokollen zum Beispiel Güterbücher, in die Besitzer von Grundstücken und Häusern eingetragen werden, Steuerbücher oder Bürgerlisten oder Bände über die Baugeschichte eines Gebäudes. Das ist oft sehr aufschlussreich“, schildert Kolb.

Maulwurffänger bis Rathausbau

Die zweite Gruppe sind die Rechnungen. „Ab 1802/03, als das Gebiet um Bühlerzell und Geifertshofen dem Königreich Württemberg zugeschlagen wurde, hat die Selbstverwaltung der Gemeinden zugenommen. Deshalb liegen ab diesem Zeitpunkt alle Rechnungen ziemlich vollständig vor. „Sämtliche Belege über Ausgaben und Einnahmen der Gemeinde vom Maulwurffänger bis zum Rathausbau mussten und müssen aufgehoben werden. Da kann man sehr viele Informationen herausziehen“, weiß die Archivarin.

Die umfangreichste Dokumentengruppe sind die Akten. „Dort finden sich Unterlagen über Feuerwehr, Schule, Farrenhaltung, über die Verwaltung, sämtliche Wahlen, Fischereirechte, Brandverhütung, Bauarbeiten und so weiter“, zählt Kolb auf. Für Bühlerzell hat sie die Rechnungen und Akten entstaubt, alle Klammern, die rosten könnten, entfernt, Eselsohren glatt gestrichen, alles in Kartons sortiert und diese übersichtlich geordnet. Auf dem Kartonrücken weist eine Signatur auf den Inhalt hin. Das vordere B steht für Bühlerzell, BA bedeutet Bühlerzell Akten, R steht für Rechnungen und B für Bände. „Für Geifertshofen haben wir dann später die drei Gruppen GA, GR und GB jeweils ergänzt durch Jahreszahlen mit der Laufzeit der Akten“, erklärt die Archivarin das System. Um Dokumente leichter zu finden, erstellt sie ein sogenanntes Findbuch mit den Signaturen und Stichwörtern zum Inhalt.

Ehrenamtliche Hilfe beim Ordnen der unzähligen Papiere bekommt Monika Kolb von Erwin Funk und Josef Hirsch. „Das ist sehr wertvoll für mich“, honoriert Kolb die Unterstützung durch die beiden geschichtsinteressierten Männer vom Heimat- und Kulturverein Bühlerzell und Geifertshofen. „Und wir haben einen guten Einstieg in unsere Arbeiten zum Heimatbuch Geifertshofen. Wenn wir die Aufzeichnungen durchgehen, können wir gleich Notizen und Kopien machen“, meint Josef Hirsch. Das 19. Jahrhundert werde sie größtenteils selber übernehmen, weil die älteren Sachen oft schwieriger zu entziffern seien, so Kolb. Besonders freut sie sich, wenn sie unverhofft auf etwas richtig Altes stößt, wie eine Dorfordnung von Geifertshofen aus dem Jahr 1670. „Das ist dann wie ein Überraschungsei!“ meint sie und lacht.