Kulinarik „Das ist ein einmaliges Event“

Beatrice Schnelle

Am Sonntag gehen im Neubau-Saal die Sterne auf. Fünf Köche aus Baden-Württemberg, deren Restaurant einen Michelin-Stern trägt, zaubern für 250 Gäste ein Fünf-Gänge-Menü der Extraklasse. Ihr Einsatz ist ehrenamtlich und unterstützt das Engagement des in Schwäbisch Hall ansässigen Vereins „Help! – Wir helfen“. Der Haller Sternekoch Thomas Wolf ist natürlich auch dabei.

Seit wann wissen Sie, dass Sie zu den fünf Sterneköchen der Benefiz-Gala gehören werden?

Thomas Wolf: Es ist jetzt schon ein halbes Jahr her, dass wir angesprochen wurden und natürlich gerne zugesagt haben.

Wie läuft die Zusammenarbeit mit Ihren Kollegen?

Beim ersten Treffen haben wir ausgelotet, wer macht welchen Gang. Da gab es dann bestimmte Präferenzen, weil die anderen ja aus Stuttgart und dem Raum Heilbronn anreisen. Als einziger Schwäbisch Haller hab ich natürlich einen Heimvorteil. Auf jeden Fall hat sich da eine wirklich tolle Kombination aus jungen Köchen zusammengefunden!

Bereiten Sie jetzt schon etwas vor?

Ich habe den Fischgang bekommen und werde ein auf der Haut angebratenes Zanderfilet mit Alblinsen und einer Balsamico-Vinaigrette machen. Der Fisch wird mir am Tag der Veranstaltung ganz frisch geliefert und wir werden am Sonntagmorgen erst mit den Vorbereitungen anfangen.

Arbeiten Sie in Ihrer eigenen Küche oder in der Küche des Neubau-Saals?

Wenn so viele Köche da sind, verlässt sich jeder lieber auf das, was er in seiner eigenen Küche hat. Wir transportieren die Speisen auf Blechen, die der Gastro-Norm entsprechen, in den Neubau-Saal. Dort können wir sie dann direkt in den Ofen schieben und garen.

Wie viele Mitarbeiter nehmen Sie mit?

Jedes Team ist mit fünf eigenen Mitarbeitern vor Ort, also inklusive Sternekoch. Wir sind folglich 25 Köche in einer Küche. Das ist schon viel, aber wir wollen ja auch 250 Gäste bewirten und zwar bei jedem Gang so zeitgleich wie möglich.

Wie wollen Sie das schaffen?

Wir sind alle Vollprofis und schnelles, präzises Arbeiten gewohnt. Und wir haben einen sehr gut besetzten Service mit 25 jungen Leuten aus der Hotelfachschule Bad Überkingen. Sie stehen unter der Leitung von Thomas Goerke, er ist ein erfahrener Hotelmeister, der sie entsprechend geschult hat und vor der Veranstaltung nochmal an Ort und Stelle einweisen wird. Trotzdem bleibt so etwas immer spannend. Das ist ein einmaliges Event, das kann man nicht vorher üben.

Auf was müssen die Servicekräfte besonders achten?

Es geht los mit einem Stehempfang, dann müssen die Gäste an ihre Tische begleitet werden, es gibt einen Wasser-Service, einen Wein-Service und so weiter. Das muss alles genau getaktet sein und professionell über die Bühne gehen, das erwarten wir von den Schülern auch. Und dann kommt beispielsweise der Chef de Service und sagt: „Pass auf, an Tisch Nummer XY sitzt ein Gast mit Laktoseintoleranz oder einer Glutenunverträglichkeit, der kann dies und jenes nicht

essen …“

Ach, auf Lebensmittelunverträglichkeiten nehmen Sie auch Rücksicht?

Was uns von vorneherein anhand der Anmeldungen mitgeteilt wurde, das berücksichtigen wir selbstverständlich. Ohne Vorwarnung auf solche Ausnahmen reagieren, das können wir nur in unseren eigenen Restaurants, da ist das kein Problem. Aber im Neubau-Saal kann ich nicht plötzlich aus einem Fisch etwas anderes zaubern.

Arbeitet im Neubau-Saal jedes Koch-Team alleine vor sich hin?

Wir werden uns natürlich alle untereinander helfen und uns absprechen, wer an welcher Stelle vielleicht noch Unterstützung braucht.

Sind eigentlich alle Sterneköche miteinander befreundet?

Man kennt sich auf jeden Fall. Hin und wieder trifft man sich auch, zum Beispiel auf der Nacht der Sterne in Stuttgart. Mit einigen Kollegen, die am Sonntag dabei sein werden, habe ich auch schon gemeinsame Veranstaltungen gemacht.

Wie lange hat das Restaurant Eisenbahn schon seinen Stern?

Das müssten jetzt zweiundzwanzig Jahre sein. Ich arbeite seit zehn Jahren in unserem Familienbetrieb und mache die Küche mit meinem Vater zusammen. Wir beide stehen auch im Michelin drin.

Was essen die Teams und die Hotelschüler an diesem Abend?

Wir fangen so um 13 Uhr an, und bevor es gegen 17 Uhr richtig losgeht, gibt es ein Personalessen. Das wird ein regionales Essen sein. Was es genau gibt, weiß ich aber nicht.

Info Für die Benefizgala im Neubau-Saal am morgigen Sonntag ab 16 Uhr sind noch Restkarten verfügbar. Wer Interesse daran hat, sich ein Fünf-Gänge-Menü schmecken zu lassen, der kann sich bei Heinz Zeisberger unter Telefon 07 91 / 97 82 73 80 melden.