Kunsthandwerk „Das ist alles eine Preisfrage“

Schwäbisch Hall / Thumilan Selvakumaran

Die beiden Frauen aus Westheim sind Wiederholungstäter, wie sie gestern sagen. Sie waren letztes Jahr schon da. Der Beutezug damals habe sich gelohnt. Mehr als 130 Euro haben Susanne Mund und Angelika Kulik beim Markt im Hällisch-Fränkischen Museum ausgegeben – für Kreisel, Schal und Schmuck. „Wir gehen jetzt einmal komplett durch, dann überlegen wir, und danach kaufen wir erst“, meint Munz. Das sei eine Vorsichtsmaßnahme, um nicht zu viel zu kaufen. Ihre Freundin ergänzt: „Das ist alles eine Preisfrage.“ Meistens brauche sie die Dinge nicht. „Aber ich kaufe sie trotzdem, einfach, weil sie so schön sind.“

In mehreren Räumen und auch im Außenbereich des Museums verteilen sich 20 Kunsthandwerker, die ihre Waren anbieten. Neben Schmuck sind es auch Deko-Elemente, Lampen, Feuerkörbe und sogar Marionetten.

Letztere hat Detlef Schmelz aus Hermuthausen dabei, der einer der Organisatoren der Schau ist. „Die sind alle aufwendig selbst gemacht“, sagt der Kunsthandwerker. Schließlich sei dies Voraussetzung, um im HFM Produkte präsentieren zu dürfen. Klar sei aber, dass kein Kunde zufällig an diesem Wochenende bei ihm kauft. „Dafür sind die Figuren zu hochpreisig.“ Ab 750 Euro aufwärts kosten die aus Holz gefertigten Marionetten.

Jakob Meffert aus Gschwend hat auch eine exklusiven Kundenkreis, wie er schmunzelnd sagt. Er bietet Lederwaren für Männer an. „Die meisten anderen Produkte hier sind ja eher für Frauen gedacht“, sagt der Chef des Einmannbetriebs. Aus Leder, das ausschließlich aus deutschen Gerbereien stamme, näht er Taschen, Jacken und Gürtel.

Museumsleiter Armin Panter indes ist glücklich über die Mischung der Angebote bei der diesjährigen Schau – und auch über den Andrang. „Wir haben zusammen mit der Eröffnung am Donnerstag in etwa so viele Besucher gezählt wie im Jahr 2017, also gute 4500.“