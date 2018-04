Nahverkehrsplan „Das heißt nicht, dass es unter den Tisch fällt“

Landkreis / Marcus Haas

Ich möchte einen Antrag zur Geschäftsordnung stellen“, grätscht Siegfried Gröner rein. Die Diskussion um den Nahverkehrsplan beginnt sich gerade im Kreis zu drehen, da reicht es dem Kreisrat (Freie).

Gröner will, dass jetzt über den SPD-Antrag zum Thema E-Mobilität abgestimmt wird. Das geschieht, der Antrag wird abgelehnt. In der Diskussion geht es um Themen wie Elektromobilität, Kosten für Schülerbeförderung, um eine neue Busverbindung zwischen Michelfeld und Schwäbisch Hall-Bibersfeld. Sie wird vor allem aus den Reihen der SPD angestoßen. Und es wird grundsätzlich. Die Diskussion dreht sich um Fragen wie: Was gehört in die Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Landkreises rein? Wo und wie sollen Wünsche und Vorschläge der Städte und Kommunen diskutiert und gelöst werden? In den Gremien des Kreises oder in anderen Gremien?

Zeichen für Elektromobilität

„95 Prozent aller Vorschläge sind beerdigt worden“, wiederholt Hermann-Josef Pelgrim seine Kritik aus dem Ausschuss für Verwaltung und Finanzen. Änderungs- und Ergänzungsvorschläge wurden im vorgeschriebenen Anhörungsverfahren zur Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Landkreises Hall unter anderem von Städten und Gemeinden gemacht. Der Kreisrat (SPD) kritisiert gemeinsam mit Kreisrat Wolfgang Binnig (Freie), dass es bisher keine Bedienung Michelfelds mit dem Stadtbus gibt. Das soll nun in den Nahverkehrsplan. Zudem sollte dort endlich „ein Zeichen für Elektromobilität“ gesetzt werden. „Die Busverbindung ist gefühlt seit 20 Jahren auf der Agenda. Wir brauchen jetzt lösungsorientierte Ansätze“, appelliert Binnig. Die CDU-Fraktion unterstützt diese Sicht, „aber dann müssen alle anderen Vorschläge, die abgelehnt wurden, auch aufgenommen werden“, fordert Kreisrätin Uta Rabe.

„Wenn wir nun einzelne Verbindungen aufnehmen wollen, dann müssen wir ganz neu mit dem Nahverkehrsplan beginnen“, betont Kurt Wackler (Freie). Die Gemeinde Satteldorf finanziere beispielsweise eine Verdichtung des Verkehrs zwischen Satteldorf und Crailsheim, habe das eigenwirtschaftlich auf den Weg gebracht. Der Plan sei in Zusammenarbeit der Kommune mit dem Landratsamt, dem Kreisverkehr und den verantwortlichen Verkehrsunternehmen entwickelt worden. So sollte es auch bleiben. Annette Sawade (SPD) und Hans-Joachim Feuchter (Grüne) stellen fest, dass sich im Laufe der Jahre viel angestaut hat, es Zeit sei für eine intensive Beratung und Diskussion zum öffentlichen Personennahverkehr. „Wir sollten es nicht in Kleingremien zerfließen lassen, dann tut sich wieder nichts. Außerdem stört mich das ganze Tarifsystem“, sagt Feuchter.

Jährlich drei Millionen Euro

„Der Nahverkehrsplan ist ein Rahmenplan. Es geht ums Grundsätzliche“, macht Landrat Gerhard Bauer deutlich. Eine Ausweitung habe Folgen für Wirtschaftlichkeit und Finanzierung. Elektrobusse seien noch nicht reif genug. Die Förderung sei Aufgabe des Landes. „Da sollten wir es auch lassen“, so Bauer. Der Landkreis zahle jährlich drei Millionen Euro zusätzlich für die

ÖPNV-Förderung. Für die Umsetzung von Vorschlägen wie einer neuen Busverbindung biete der Plan keinen Raum. Das könnte auch nicht im Kreistag diskutiert werden. Das werde aber in den Gremien des Kreisverkehrs behandelt. Falls Kosten für den Kreis entstehen, werde es wieder im Kreistag entschieden.

Erwin Tiroke erläutert dazu nach der Sitzung: Wenn etwas keinen Niederschlag im Nahverkehrsplan finde, „heißt das nicht, dass es unter den Tisch fällt, sondern es wird in der täglichen Arbeit weiterverfolgt“, betont der Leiter des Amts für Straßenbau und Nahverkehr. Es sei regelmäßige Arbeit des Amtes, zusammen mit dem Kreisverkehr solche Vorschläge von Kommunen, Bürgern und Interessenverbänden zu analysieren und nach Lösungen zu suchen. „Die konkret vorliegenden Anträge und Anregungen werden im Kreisverkehr behandelt“, unterstreicht Tiroke.