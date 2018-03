Bibersfeld/Rieden/Westheim/Uttenhofen Gemeinden streiten sich um Pfarrer

Schwäbisch Hall / Beatrice Schnelle

Das Ergebnis der Abstimmung war keine Überraschung. Dass die Bibersfelder wussten, wie es ausgehen würde, zeigen die vorbereiteten Protestschilder, die sie im Publikum hochhalten, während ihr Pfarrer Friedemann Horrer zusammenfasst, was aus seiner Sicht bei der Stellenverteilung nach dem Pfarrplan 2024 falsch gelaufen ist. „Wir kämpfen weiter“ steht da unter anderem zu lesen.

In 30 Jahren habe er bei keiner Sitzung der Bezirkssynode so viel Öffentlichkeit erlebt, sagt Wolfgang Bayer, Pfarrer der Haller Johannes-Brenz-Gemeinde, der die Moderation des heiklen Tagesordnungspunkts übernimmt. Zunächst stellt er klar, welche Aufgaben ein Pfarrer zu erfüllen hat – nämlich Gottesdienst, Seelsorge, Geschäftsführung, Unterricht und die Begleitung der Ehrenamtlichen – und welche nicht: „Sie können nicht in die Geschäftsordnung reinschreiben, dass Ihr Pfarrer beispielsweise einen Seniorennachmittag oder eine Kinderbibelwoche machen muss“, sagt er in Richtung der Vertreter der Kirchengemeinde Rieden. Deren Kirchengemeinderat hatte am Vorabend noch in letzter Minute für die Selbstständigkeit der Gemeinde votiert. Damit wurde das Fusionsangebot von Westheim-Uttenhofen ausgeschlagen und dem Bibersfelder Pfarrer auferlegt, zwei selbstständige Gemeinden zu versorgen, sobald der Riedener Pfarrer Heinrich Hauerstein 2020 in den Ruhestand geht.

Horrer: Der Gemeinde fehlte Zeit

Am heftigsten wehrt sich Friedemann Horrer gegen die doppelte Geschäftsführung, die ihm ins Haus steht. „Nicht mit mir“, sagt er laut. „Das haben Sie nicht zu entscheiden“, bedeutet ihm Bayer. Horrer beklagt überdies, dass die Verteilung der zwei im Pfarrplan 2024 gestrichenen Stellen bereits im Herbst 2017 festgelegt worden sei. Seine Gemeinde habe, entgegen ihrer Bitte um Aufschub, kaum Zeit für Alternativvorschläge gehabt: „Man hat uns nicht gehört und mundtot gemacht.“

Nach Darstellung der Haller Dekanin kämpft Bibersfeld allerdings vergeblich: Das Dekanat habe das alleinige Sagen darüber, wer die freie Stelle in Rieden pfarramtlich versorgen müsse, betont Anne-Kathrin Kruse. Danach könnten Bibersfeld, Rieden und Westheim-Uttenhofen gerne zusammenarbeiten, etwa als Verbundkirchengemeinde, in der sich die beiden Pfarrer über die Aufteilung der Aufgaben in den drei Gemeinden verständigen. Da habe das Dekanat nicht hineinzureden. Was sie und Wolfgang Bayer zu vermitteln versuchen: Eine Pfarrstelle und eine Kirchengemeinde sind zwei verschiedene juristische Personen. Ein Pfarrer ist weisungsgebunden, eine Kirchengemeinde nicht.

Vor diesem Hintergrund scheint die Abstimmung über einen Änderungsantrag der Bibersfelder sinnlos, die im Beschluss der Bezirkssynode festgehalten haben möchten: „Wie die pfarramtliche Versorgung von Rieden gewährleistet und auf mehrere Schultern verteilt werden kann, muss von den Gemeinden Rieden, Bibersfeld und Westheim-Uttenhofen noch ausgearbeitet werden.“ Mit zwölf Ja- und 50 Nein-Stimmen sowie neun Enthaltung wird der Antrag abgelehnt. Das umfangreiche Stellenverteilungskonzept gemäß Pfarrplan 2024 erhält dann die Zustimmung von 54 der Synodalen, acht sprechen sich dagegen, acht enthalten sich. Dekanin Kruse versäumt im Eifer des Gefechts ihren Stimmzettel abzugeben.

„Wir werden Rieden die gleichen Bedingungen stellen, wie Westheim das getan hat“, droht der Bibersfelder Pfarrer und fängt sich wieder eine Zurechtweisung von Wolfgang Bayer ein. Der verspricht aber, der Kirchenbezirksausschuss wolle Entlastungsmöglichkeiten erwägen.

Horrer verlässt am Ende den Saal erhobenen Hauptes und macht klar: Für ihn ist das letzte Wort in dieser Sache noch nicht gesprochen. Was er unternehmen will, darüber schweigt er. Frage an Dekanin Kruse: Welche Optionen gibt es? „Er kann sich auf eine andere Stelle bewerben.“ Friedemann Horrer wird voraussichtlich 2022 altersbedingt in den Ruhestand treten.