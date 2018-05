Comedy „Das habe ich ja noch nie erlebt“

Schwäbisch Hall / Andreas Dehne

Wissen Sie, was mein Traum ist?“ Der in Stuttgart geborene Kabarettist blickt in den nicht ganz gefüllten Neubau-Saal in Schwäbisch Hall und antwortet sich selbst: „Dass wir in deutschen Schulen türkische Lieder singen.“ Er holt eine Gitarre auf die ansonsten nahezu requisitenfreie Bühne. „Gehen Sie doch mal in eine Schulklasse rein. 80 Prozent Kanaken. Und die singen immer noch Kumbaya.“ Er möchte gerne, dass die türkischen Lieder am „deutschesten Ort der Welt“ gesungen werden: „am Lagerfeuer“.

Im breitesten Stuttgarter Dialekt kündigt er das einzige Lied des Abends an: „Akdeniz“. Türkisch klingend, aber stark schwäbisch akzentuiert. Das Publikum singt begeistert mit. Offensichtlich ist der Titel bekannt. Vom „Deutsch-Türken“ springt er zum „Stuttgart-Schwaben“ und wieder zurück und stellt fest: „Auch wir Kanaken haben eine Grammatik.“ Manche hätten sogar Abitur. Aber „wenn es Stress gibt, kommt der Kanake wieder raus“.

„Wir schaffen das!“

Warum auf einer türkischen Hochzeit so viele Menschen seien? Er weiß es auch nicht. „Du lädst vier Leute ein – 80 kommen.“ Auf seiner eigenen Hochzeit seien 400 Leute eingeladen gewesen. 1200 seien gekommen. „Das war meine Hochzeit, und ich habe die Leute nicht gekannt.“

Zwischendurch zeigt er eindrucksvoll, dass er auch ein ernsthafter Kabarettist ist. „Was würdet ihr mit euren Kindern machen, wenn Deutschland bombardiert wird? Würdet ihr hierbleiben oder dorthin flüchten, wo es sicher ist?“ Sein Statement zur Flüchtlingsproblematik ist eindeutig. „Wenn ein Mensch Hilfe braucht, muss man ihm helfen. Wir schaffen das.“ Er zitiert aus dem Koran: „Tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet.“ Seiner Meinung nach wird das oft aus dem Kontext gerissen. „Aber wenn sie aufhören zu kämpfen, lasst ihr auch die Waffen fallen. Denn Allah liebt die Friedliebenden und nicht diejenigen, die kämpfen“, ergänzt er die berühmte Textpassage. Den größten Teil des Abends spielt er jedoch den prollig wirkenden „Kanaken“, der aber in Hall immer wieder komplett überrascht wird. Auf die Frage nach dem Wohnort der Zuschauer erhält er nach seinen vielen „Geil ey“-Sprüchen in den ersten fünf Minuten die Antwort „Gaildorf“. Er scheint es als gelungenen Zuschauer-Witz zu nehmen.

Nach etwa 15 Minuten Programm erklingt eine Frauenstimme aus dem Off hinter der Bühne. „Wir sind zu spät.“ Sichtlich irritiert – oder täuschend echt gespielt – zieht er den Hintergrund-Vorhang zu Seite. „Echt ey – ihr seid aber hinter der Bühne, Alter.“ Er lotst eine Gruppe junger Leute aus Karlsruhe über die Bühne in den Zuschauersaal. „Ich habe in meinem Leben schon alles erlebt, aber das noch nicht. Wie seid ihr da reingekommen?“ Sie wissen es nicht. „Schwäbisch Hall ist eine geile Stadt, aber Gaildorf!“ Er instruiert die Neuankömmlinge. „Die Gaildorfer sitzen hinten. Das sind diejenigen, die nur Tangas anhaben.“

„Gaildorf – gibt’s das wirklich?“

Der Konzertkreis Triangel und das Kulturbüro der Stadt Schwäbisch Hall haben Cosar schon öfter nach Hall geholt. Aber so einen Abend haben sie mit ihm wahrscheinlich noch nie erlebt. „Für diejenigen unter euch, die 30 Euro bezahlt haben, mache ich nachher noch so eine extra Gaildorf-Show.“

In einem der seltenen ruhigen Momente hört man jemanden deutlich reden. „Der telefoniert gerade“, stellt Özcan Cosar mit Blick auf einen Zuschauer in der ersten Reihe fest. „Mach ruhig, Bruder. Nimm dir die Zeit, die du brauchst.“

Wo er in fünf Jahren sein will? „Keine Ahnung. Vielleicht in Gaildorf? Da tragen die Bäume BHs.“ Am Ende des sehr unterhaltsamen Abends fragt er Buen­yamin aus der ersten Reihe nach seinem Beruf. Er habe ein Kebab-Lokal. „In der Gaildorfer Straße.“ Özcan Cosar scheint aufrichtig entsetzt: „Gaildorf – gibt’s das wirklich?“