„Das dauert, bis es sich einspielt“ Braunsbacher Ortsdurchfahrt ist wieder voll gesperrt

Braunsbach / Norbert Acker

Mit dem Beginn von Sanierungsarbeiten in der Geislinger Straße ist die Braunsbacher Ortsdurchfahrt seit Montag einmal mehr voll gesperrt. Mitte Dezember soll sie wieder frei sein.

Die erneute Sperrung der Braunsbacher Ortsdurchfahrt scheint sich noch nicht herumgesprochen zu haben. Den Eindruck bekommt man unweigerlich, wenn man sich nur ein paar Minuten im Baustellenbereich vor dem Rathaus aufhält. Immer wieder fahren Autofahrer bis an die Absperrungen, um dann festzustellen, dass es kein Durchkommen gibt und man ums Umdrehen nicht herumkommt. „Das wird wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern, bis es sich einspielt“, sagt Uwe Graf, Bauleiter des mit den Tief- und Straßenbaumaßnahmen im Schadensdistrikt 1 – also der Bereich um Schloßstraße, Raingasse und Geislinger Straße – beauftragten Satteldorfer Unternehmens Leon­hard Weiss. Er spricht da aus Erfahrung, die vorherigen Vollsperrungen in Brausbach waren durch vorherige Maßnahmen nötig geworden, die auch von Leonhard Weiss umgesetzt worden sind.

Es gibt aber auch Verkehrsteilnehmer, die sich die weiträumige Umleitung über Arnsdorf – exakt dieselbe Strecke wie kurz nach der Sturzflut vom 29. Mai 2016 – ersparen wollen. „Wir sind jetzt schon von Anwohnern angesprochen worden, dass manche durchs Wohngebiet fahren“, sagt Bürgermeister Frank Harsch, „und das zum Teil zu schnell.“ Dem wolle man nun entgegentreten. Ein Geschwindigkeitsmessgerät soll in dem betroffenen Gebiet aufgebaut werden, außerdem denkt Harsch an mobile Verkehrskontrollen durch das Landratsamt.

Ansonsten läuft alles nach Plan bei der rund 1,5 Millionen Euro teuren Baumaßnahme. „Soweit man das nach zwei Tagen sagen kann“, meint Graf. Er nennt mit dem 14. Dezember aber schon einen festen Termin, an dem die Vollsperrung aufgehoben werden kann: „Das ist durchaus realistisch.“ Danach werde es in der Schloßstraße weitergehen. Dort will man im Frühjahr fertig sein.

Dann wird es wieder was zu feiern geben für die Braunsbacher und ihre Gäste. „Wenn alles fertig ist, werden wir mit Sicherheit ein Schloßstraßenfest machen“, verspricht der Bürgermeister. Und er kündigt noch eine weitere Festivität an, denn auch die Arbeiten in Steinkirchen sollen im Mai 2019 erledigt sein.

Vier Abschnitte

Mit zwölf Mann inklusive Baugeräte- und Lkw-Fahrern ist die Kolonne von Leonhard Weiss im Einsatz. Wenn es an den Straßenbau geht, wird noch ein weiterer Trupp für den Asphalt erwartet.

Die Arbeiten bis zur Schloßstraße sind viergeteilt. Zuerst geht es an die Entwässerung mit Schmutz- und Regenwasserkanälen. Dann werden neue Wasserleitungen verlegt. Im Anschluss sind die Stadtwerke Hall an der Reihe, die eine Nahwärmeleitung verlegen. Dann erst folgt die Straße inklusive Bürgersteig und Beleuchtung. „Also schön eins nach dem anderen“, so Bauleiter Graf. Die Telekom werde außerdem Glasfaser verlegen, fügt Bürgermeister Harsch noch an.

Eins nach dem anderen geht es auch bei der Braunsbacher Verwaltung und der Planung der weiteren Maßnahmen im Distrikt 1. „Für die Raingasse stehen alle Förderungen“, sagt der Schultes. Er denkt an einen Baubeginn im kommenden Jahr, spätestens aber 2020. Zu Vollsperrungen für den Durchgangsverkehr, wie sie in den vergangenen Jahren schon fast zum Braunsbacher Ortsbild gehört haben, wird es nach dem Abschluss der jetzigen Arbeiten wohl nicht mehr kommen, so Harsch. „Vielleicht noch einmal kurz im Bereich der Döttinger Straße. Aber das wäre an einem Tag erledigt“, ergänzt Graf.