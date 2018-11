Geschichte „Das alte Deutschland ist nicht mehr“

Von Autor

Kann unser Volk noch weiterleben?“, zitiert Dr. Heike Krause den Mainhardter Waldboten vom 23. November 1918. Im Vorfeld der Novemberrevolution „rumorte es schon eine ganze Weile“, stellt die Historikerin fest.

Der Vortrag der Mainhardter Archivarin zu „1918 – 100 Jahre Kriegsende“ in der Alten Schule am vergangenen Donnerstag lässt durch die ausführliche Schilderung die Ereignisse ab dem Sommer 1918 bis zum Vertrag von Versailles wieder aufleben.

Es sei eine bewegte Zeit nach dem zermürbenden Krieg mit Millionen von Opfern, geprägt von Hunger, politischem Umsturz und den knallharten Bedingungen der Siegermächte gewesen. Dabei streift Krause auch die Zeit der Weimarer Republik mit dem verschärften politischen Klima bis hin zum nationalsozialistischen Deutschland. „Wenn man sich mit der Historie beschäftigt, merkt man, dass sich alles wiederholt“, stellt die Historikerin fest.

Dazu schlägt sie den Bogen ins Regionale. Es geht sowohl nach Württemberg zum damals sehr beliebten König Wilhelm II. als auch nach Mainhardt. So seien im Ersten Weltkrieg 182 Tote (von rund zehn Millionen) aus den heutigen Teilorten zu beklagen gewesen, an der Spanischen Grippe starben jedoch nur fünf Menschen – von rund 70 Millionen weltweit. „Vielleicht wegen der guten Luft?“, rät man scherzend im Publikum. „Eher weil der Mainhardter Wald weit weg von allem war“, vermutet Krause.

Immer wieder zitiert sie Artikel und Schlagzeilen unter anderem des Mainhardter Waldboten, der damals noch eine „richtige Zeitung“ war. „So wie heute das Haller Tagblatt“, unterstreicht sie die Bedeutung des Blatts. Dessen Nachrichten kamen in der Provinz in Mainhardt an, sie wurden Tagesgespräch.

Kaum einen Unterschied gespürt

Den detaillierten Blick auf die eigene Geschichte ihrer Gemeinde schätzen die zahlreichen Zuhörer sehr. „Die Kriegsheimkehrer empfängt man auch in Mainhardt mit ,Fahnenschmuck und Laubgewinde’“, weiß Krause.

Aus Stuttgart hieß es Ende November 1918: „Das alte Deutschland ist nicht mehr. Der Kaiser und der Kronprinz haben abgedankt.“ Auf dem Land habe man allerdings kaum einen Unterschied gespürt. In der Verwaltung seien noch immer die gleichen Köpfe tätig gewesen. Weiterhin herrschte Not, selbst wenn auf dem Land der Hunger nie so arg gewesen sei wie in den Städten, betont Krause. Weil kaum Industrie angesiedelt war, profitierte man auch nicht vom neu eingeführten Acht-Stunden-Tag.

Neben den harten Bedingungen für den Friedensvertrag waren die beiden Wahlen im Januar 1919 wichtige Zeitungsthemen. In welchen Gasthäusern Wahlveranstaltungen stattfanden, weiß Krause aus alten Annoncen.

So sprach Ludwig Heuss, der ältere Bruder des späteren Bundespräsidenten Theodor Heuss, in der „Krone“ für die Deutsche Demokratische Partei (DDP). Der Kaufmann Johann Friedrich Bacher und Schultheiß Gottlieb Huzele leiteten die Veranstaltung.

Besonders geht die Archivarin auf das neu eingeführte Frauenwahlrecht und das „ungeheure Potenzial der 21 Millionen wahlberechtigten Frauen nach jahrhundertelanger politischer Unmündigkeit“ ein. So manches Zitat männlicher Leserbriefschreiber, denen es teils „angst und bange“ deswegen war, lässt die Zuhörer schmunzeln.

1968 erste Frau im Gemeinderat

Obwohl 1919 erstmals auch Frauen politische Ämter übernehmen durften, dauerte es in Mainhardt weitere 50 Jahre, bis Anne Lang 1968 die erste Mainhardter Gemeinderätin wurde. Dem Gremium gehörte sie bis 1989 an, sie verstarb 2016, so Krause.

Spannend sind die Zahlen in Sachen Wahlen, die die Archivarin gut aufbereitet hat. Vielleicht weil Mainhardt, Ammertsweiler, Geißelhardt, Hütten und Bubenorbis teils von anderen Landkreisen verwaltet wurden, fielen die Ergebnisse der benachbarten Dörfer, die heute eine Gemeinde mit Teilorten bilden, unterschiedlich aus. Während beispielsweise in Mainhardt und Ammertsweiler die SPD Stimmenkönig wurde, siegte in Geißelhardt die DDP, in Hütten gab es einen Drittel-­Patt zwischen SPD, DDP und Bauernbund und in Bubenorbis erhielt der Bauernbund 1919 sogar ganze 68 Prozent der Stimmen.

Am Rande gibt Bürgermeister Damian Komor bekannt, dass Dr. Heike Krause am dritten Band des Mainhardter Geschichtsbuchs arbeitet. Er erscheint im November 2019. Weitere Kapitel werden neben dem Vortragsthema die Reformation, Gastwirtschaften, der Mainhardter Markt und vielleicht auch der Mainhardter Waldbote sein. Denn gerade zu Letzterem gab es mehrere Nachfragen.