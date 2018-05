Ortschaftsrat „Dann ist das Gebäude wieder in Schuss“

Mainhardt / may

Dass ein Friedhof ein stiller Ort ist, haben wohl einige zu wörtlich genommen. „Öffnen Sie die Toilette“, bittet Dieter Bartenbach in der Einwohnerfragestunde im Ortschaftsrat Geißelhardt. Der Platz um das Kriegerdenkmal werde oft für das heimliche Geschäft missbraucht, im Sommer litten die umliegenden Äcker. „Derzeit liegt ein Häufle vor der Klotür“, pflichtet ihm eine Anwohnerin in der Ortschaftsratssitzung bei.

Bürgermeister Damian Komor verspricht, dass man sich der Sache annehme und verweist auf ein misslungenes Experiment der offenen Toilette auf dem Friedhof im Hauptort. „Da wird viel Unfug getrieben.“ Man suche derzeit nach einer Lösung für alle sechs Friedhöfe in der Gemeinde, vermutlich mittels Zeitsteuerung.

Beschlossene Sache sei bereits der Ersatz der derzeitigen Hecke durch Hainbuchen im Herbst. „Um die Tiere in der laublosen Zeit vom Friedhof fernzuhalten, ist ein Zaun erforderlich“, so der Hinweis von Ortsbaumeister Volker Heiden. Auch die beiden Eschen am Kriegerdenkmal werden ersetzt, sie sind an der Rinde beschädigt.

Die Aussegnungshalle werde mit hellem Holz verschalt, erzählt Ortsvorsteher Heiko Nagel von den Sanierungsplänen. „Helle Dreischichtplatten mit UV-Schutz kommen an Decke und Wand“, erläutert er. Das Kreuz an der Tür werde mit dunkler Lasur hervorgehoben, verweist er auf mitgebrachte Materialbeispiele. Auch die Oberlichter würden ertüchtigt, die Betonwand bekäme ein Schutzdach und die Wände würden gestrichen. „Dann ist das Gebäude wieder in Schuss“, freut er sich.

„Die Kosten für Bau-, Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen werden mit den Friedhofsgebühren bezahlt“, erläutert Komor. Trotz der immer wieder angehobenen Gebühren sei es ein Draufzahlgeschäft für die Gemeinde.

Der auf dem Friedhof aufgestellte Container sei ausschließlich für Grüngut bestimmt. „Plastik und anderer Müll haben da­rin nichts zu suchen“, so Nagel. Künftig solle ein Schild darauf hinweisen, einigt man sich auf den Vorschlag von Ortschaftsrat Jürgen Feger.