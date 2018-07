Vellberg „Da war um drei noch nicht Schluss“

Zehn Jahre Handels- und Gewerbeverein Vellberg

HGV und SV Großaltdorf feiern gemeinsam am Sportgelände Großaltdorf – dafür bedankt sich Christa Fritscher aus dem Vorstand des jungen Vereins bei den Sportlern. „Jetzt gibt es gerade so viele Feste und Termine, da ist es doch ideal, wenn wir das zusammen machen“, meint sie. Der HGV trägt mit dem Sponsoring der Band Red Fat Cat, die am Samstagabend nach den Läufen für tolle Stimmung im Festzelt sorgt, zum Gelingen der Feier bei. „Im HGV wollen wir die Gewerbetreibenden der Gemeinde zusammenbringen. Inzwischen haben wir aus allen Ortsteilen Mitglieder, insgesamt aktuell 48“, freut sie sich. Ein Ziel des HGV sei, die Vellberger zu unterstützen, damit sie bis ins Alter eine hohe Lebensqualität am Ort haben, sagt sie.

Bürgermeisterin Ute Zoll schätzt den HGV, auch die Stadt Vellberg ist Mitglied. „Es freut uns, dass sich der Verein am Christkindlesmarkt und am Weinbrunnenfest beteiligt“, sagt sie in ihrem Grußwort. Während in anderen Gemeinden die Gewerbevereine sterben, sei der in Vellberg sehr aktiv – „und das, obwohl die Betriebe kaum Zeit finden, weil die Auftragsbücher voll sind“. siba